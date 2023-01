Frühförderung Warum Aarburg zwingend mehr Spielgruppen und Kitas braucht Die Stadt will das Thema Frühförderung angehen. Ein erster Schritt ist, das Angebot an Spielgruppen zu erhöhen. Das versucht sie mittels Aufruf in Inseraten. Janine Müller, ZT Jetzt kommentieren 24.01.2023, 10.18 Uhr

Ein Jahr, bevor sie in den Kindergarten gehen, sollen Aarburger Kinder ab dem neuen Schuljahr von der Frühförderung profitieren. Genauer: von der Frühförderung in deutscher Sprache. Denn gerade Aarburg mit einem Ausländeranteil von etwa 44 Prozent hat viele Kinder, die nicht mit Deutsch als Erstsprache aufwachsen.

Wichtig für die Frühförderung sind einerseits Kitas, aber auch Spielgruppen. Kürzlich hat die Stadt Aarburg in Inseraten und im Mitteilungsblatt darauf aufmerksam gemacht, dass es an Spielgruppenplätzen fehlt. Doch nicht nur das: Auch Kitaplätze sind Mangelware.

Die Spielgruppe ist heute ein nicht mehr wegzudenkendes Element im Vorschulalter (Symbolbild). zvg

Zuständig für die Frühförderung ist Marc Bühler. Er hat die 40-Prozent-Stelle übernommen, die es seit Anfang des Jahres gibt in Aarburg – sie wurde an der Gemeindeversammlung Ende November im Rahmen des Budgets genehmigt. Zusätzlich arbeitet Bühler bereits seit vier Jahren als Schulsozialarbeiter an der Schule Aarburg. Zugunsten der Frühförderung abgegeben hat der 33-Jährige aus Olten seine 45-Prozent-Stelle als Jugendarbeiter.

«Die Spielgruppen und Kitas sind am Puls der Kinder und sind für die alltagsintegrierte Förderung zuständig. Sie leisten einen grossen Beitrag», entgegnet Bühler auf die Frage, warum es wichtig ist, mehr Spielgruppen zu haben und ergänzt: Die Frühförderung solle vor allem in Spielgruppen und Kitas stattfinden. «Sie erhöht die Chancen der Kinder in ihrem späteren Leben und ist eine gute Basis für die Integration.»

Die Frühförderung werde sich in Zukunft möglicherweise nicht ausschliesslich in messbaren Zahlen niederschlagen, «aber der soziale Nutzen wird von der Gesellschaft sicher wahrgenommen», so Bühler. Nicht zuletzt würden auch die Kindergartenlehrpersonen profitieren, da sie sich dann weniger um die Sprachförderung sondern mehr um die Förderung anderer Kompetenzen bei den Kindern kümmern können.

Die Idee: Kinder ab drei Jahren – also ab Jahrgang 2019 (aktuell sind das 84 Kinder) – sollen an die deutsche Sprache herangeführt werden. Damit das auf professionelle Art und Weise passiert, brauchen die betreuenden Fachpersonen der Spielgruppe oder Kita einen entsprechenden Kurs der IG Spielgruppe im Bereich Deutsch Frühförderung.

Marc Bühler, 33, ist Schulsozialarbeiter an der Schule Aarburg und seit 1. Januar 2023 zuständig für die Frühförderung. Janine Müller

Bei vielen Angeboten bestehen Wartelisten

Nur eben: In Aarburg gibt es zwei Spielgruppen. Die Waldspielgruppe des Familienclubs verfügt über 10 Plätze und die Spielgruppe «faarbig» über 65 Plätze. «Die Spielgruppen sind voll, die Bevölkerung wächst weiter», stellt Bühler fest. «Bei vielen Angeboten bestehen Wartelisten.» Aktuell gibt es 28 Kinder, die Anspruch auf Frühförderung hätten, aber weder das Angebot einer Spielgruppe noch einer Kita in Anspruch nehmen. Darum habe sich die Stadt entschieden, die Leute zu ermuntern, Spielgruppen zu eröffnen.

Ganz so einfach ist das aber nicht. Denn mit Spielgruppen lässt sich nicht das grosse Geld verdienen. Entsprechend braucht es Räumlichkeiten zu einer erschwinglichen Miete. Die allerdings sind ebenfalls Mangelware. Es ist also auch ein versteckter Aufruf an Immobilienbesitzer, allfälligen neuen Spielgruppen günstig Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Spielgruppen und Kitas erhalten finanzielle Unterstützung

Die aktuellen Spielgruppen sowie die neu zu gründenden unterstützt die Stadt Aarburg auch finanziell. So übernimmt sie die Ausbildungskosten für den Kurs Frühförderung. Zudem erhält die Spielgruppe pro Kind mit Frühförderungsbedarf einen gewissen jährlichen Betrag. Dieser wird aktuell noch ausgehandelt. Und die Eltern können bei der Stadt Betreuungsgutscheine anfordern. Diese sind abhängig sind vom Einkommen.

Frühförderung erhöht die Chancen der Kinder in ihrem späteren Leben und ist eine gute Basis für die Integration (Symbolbild). Katja Schlegel

So jedenfalls soll das Modell aussehen, das die Stadt nun ausgearbeitet hat. Darüber befinden wird die Gemeindeversammlung im nächsten Juni. Die Vorlage war schon an der letzten Versammlung traktandiert, wurde dann aber kurzfristig noch zurückgezogen, weil es Unklarheiten beim Finanzierungsmodell für das dreijährige Pilotprojekt gab.

Die zuständige Vizestadtpräsidentin Martina Bircher erklärt: «Wir sind mit externer Unterstützung in das Projekt gestartet. Dabei wurde versucht, ein Standardkonzept auf Aarburg zu stülpen, ohne die gemeindespezifischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.»

Weiter sei der Ansatz gewesen, dass alle ausländischen Kinder mit Deutschbedarf die Spielgruppe finanziert bekommen. «Es wäre also Geld nach dem Giesskannenprinzip gesprochen worden, wie es in dieser Branche typisch ist», fährt Bircher fort. «Darum haben wir die Reissleine gezogen und uns von der externen Unterstützung getrennt.» Bircher ist überzeugt, dass die Frühförderung im Übrigen auch Schweizer Kindern zugute kommt.

Fragebogen eruiert, wer Frühförderung braucht

Wer Frühförderung finanziert erhält, wird ein Fragebogen der Uni Basel zeigen. Alle Eltern mit dreijährigen Kindern werden einen Brief von der Stadt erhalten. Mittels QR-Code werden diese dann im Internet weitergeleitet zum Fragebogen, der in mehreren Sprachen verfügbar ist. So kann die Stadt erheben, wie viele Kinder wirklich Frühförderungsbedarf haben. Allerdings ist das Ausfüllen fakultativ.

Wie schafft es die Stadt also, dass Eltern, die möglicherweise sprachlich selber Defizite haben und deren Kinder besonderen Förderungsbedarf hätten, den Fragebogen auch tatsächlich ausfüllen? «Nebst dem Brief planen wir auch einen Infoanlass. Zudem kann uns die Uni Basel Rückmeldung geben, wer den Fragebogen nicht ausgefüllt hat», sagt Bühler. «Diese Eltern würden wir dann persönlich kontaktieren.»

Der Initialisierungsaufwand für die Frühförderung ist jetzt am Anfang gross. Aber: Der Aufruf habe bereits bewirkt, dass sich Interessentinnen und Interessenten gemeldet haben. Um eine Spielgruppe zu gründen, macht die Stadt Aarburg keine grossen Auflagen. «Es soll ja ein niederschwelliges Angebot sein», begründet Bühler. Aarburg verlangt einen Businessplan sowie den Kurs Spielgruppenleitung. Ob das Angebot draussen oder drinnen stattfindet, sei nicht relevant.

Die Frühförderung in Deutsch dürfte erst der Anfang sein. Thema sind auch Mittagstisch und Tagesstrukturen. Aktuell laufe hierzu noch die politische Diskussion, sagt Martina Bircher. Der Stadtrat habe noch keinen Grundsatzentscheid über die Einführung gefällt. Sie führt aber aus: «Wir müssen uns alle bewusst sein, dass die Wirtschaft unter Arbeitskräftemangel leidet.»

Mit der Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge und der hohen Zuwanderung werde sich dies immer mehr verstärken. «Die Wirtschaft muss daher auf die Frauen setzen», sagt Bircher, die im Gemeinderat inzwischen auch das Ressort Wirtschaft übernommen hat. «Es braucht gute Rahmenbedingungen rund um die Kinderbetreuung. Hier müssen wir als Gemeinde zusammen mit der Wirtschaft nach Lösungen suchen.»

