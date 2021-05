Freunde fürs Leben Sie fanden sich vor dem Altar – wie Trainer Hitzfeld und Pfarrer Hochstrasser Freunde wurden Vor 36 Jahren haben sich Othmar Hitzfeld und Josef Hochstrasser kennen gelernt. Rein zufällig eigentlich. Was die Freundschaft ausmacht, gegen wen sie jassen und was eine Katze damit zu tun hat. 23.05.2021, 05.21 Uhr

Wir schreiben das Jahr 1985. Damals ist Othmar Hitzfeld Trainer beim FC Aarau. Er führt diesen in den Cupfinal. Am Abend vor dem grossen Spiel geht er zum Gottesdienst. Pfarrer Josef Hochstrasser erkennt Hitzfeld sofort. Bei der Kommunion sagt er zunächst ganz normal: «Der Leib Christi.» Sofort fügt er aber an: