Fremdenfeindlichkeit «Gopfertelli, verdammte Jugos, verschwindet nach Jugoslawien» – 74-Jähriger muss Busse wegen Beschimpfung zahlen Ein Nachbarschaftsstreit in Würenlos endet vor dem Bezirksgericht Baden. Der Beschuldigte wird verurteilt, jedoch nicht im Sinne der Staatsanwaltschaft, die eine erheblich höhere Strafe forderte. Hans-Caspar Kellenberger 26.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Nachbarschaftsstreit wegen Fahrzeuglärms in Würenlos (Bild) artete in wüsten Beschimpfungen aus. (Symbolbild) Philipp Zimmermann

Ende Juni 2020 soll ein heute 74-Jähriger in Würenlos drei Albaner, die sich gerade neben einem stehenden Auto unterhielten, rassistisch beleidigt haben. Er soll zur Gruppe hingegangen sein und sich über Fahrzeuglärm, hervorgerufen durch die Autos von einem der Albaner, beschwert haben. Im Verlauf des Gesprächs soll der Mann zunehmend wütender gegenüber der Gruppe geworden sein und die drei anwesenden Männer mit den Worten «gopfertelli, verdammte Jugos, verschwindet nach Jugoslawien» sowie «nimm deine scheiss Fahne und verschwinde nach Jugoslawien, sonst schau ich, dass ihr weg seid», rassistisch beleidigt haben.

Weiter soll er dem albanischen Privatkläger – der gleichzeitig und auch heute noch ein Nachbar des Beschuldigten ist – einen tiefen IQ angedichtet und ihn zusätzlich als «verdammte Siech» betitelt haben. Der Nachbar verzeigte den Mann daraufhin wegen Rassendiskriminierung, versuchter Nötigung, übler Nachrede und Beschimpfung.

Nie mehr miteinander gesprochen

Im Strafbefehl, gegen den der Beschuldigte Einsprache erhob und weshalb es zur Verhandlung am Badener Bezirksgericht kam, forderte die Staatsanwaltschaft eine bedingte Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 180 Franken (insgesamt 12'600 Franken) sowie eine Busse von 1000 Franken.

Einzelrichterin Angela Eckert fragte den Beschuldigten, was er denn mit diesen Aussagen gegenüber der Dreiergruppe habe erreichen wollen? Dieser antwortete: «Dass die Provokationen aufhören.» Er warf dem Kläger, durch dessen Fahrten mit dem Auto an seiner Liegenschaft vorbei, Lärmbelästigung vor. Sowohl der Beschuldige als auch sein klagender Nachbar waren an der Verhandlung anwesend. Der Beschuldigte sagte zudem aus, dass der Kläger für ihn «inexistent» sei. Sie hätten seither nie mehr etwas miteinander zu tun gehabt. Zudem habe ihm sein Nachbar beim Vorbeifahren mit dem Auto «Schafseckel» zugerufen. Bei allen anderen Fragen der Richterin verwies der Beschuldigte auf den Polizeirapport von der Einvernahme.

Aussage gegen Aussage

Die Verteidigung beantragte einen Freispruch in allen vier Anklagepunkten. Aus dem Polizeirapport gehe hervor, dass sein Mandat die Aussagen bei der Einvernahme bestritten habe. Er habe das Wort Jugoslawien sowie die anderen beschriebenen Wörter nie in den Mund genommen. Und selbst wenn der Mann diese Aussagen getätigt hätte, würden sie die vier angeführten Tatbestände – und insbesondere denjenigen der Rassendiskriminierung – nicht erfüllen. Denn: Rassendiskriminierung bedürfe einer Verletzung der Menschenwürde, etwa das Absprechen der Existenzberechtigung einer Person oder deren Betitelung als minderwertig.

Der Zeuge, einer der anderen bei der Auseinandersetzung anwesenden Albaner, habe dem Privatkläger einen Freundschaftsdienst geleistet, indem er dem Mann die beleidigenden Worte in den Mund gelegt habe. So stand es am Ende also Aussage gegen Aussage.

«Primitive, fremdenfeindlich motivierte Ehrverletzung»

Der anwesende Kläger forderte eine Verurteilung des Beschuldigten gemäss Strafbefehl. Dieser Forderung folgte Einzelrichterin Eckert jedoch nicht, sondern der Argumentation des Verteidigers und sprach den Beschuldigten von allen Anklagepunkten frei.

Stattdessen aber verurteilte die Richterin den Mann für die Aussage: «Gopfertelli, verdammte Jugos, verschwindet nach Jugoslawien», wegen des Tatbestands der Beschimpfung, der mit Bezug auf diese Aussage so nicht im Strafbefehl aufgeführt wurde. Sie sagte:

«Es war eine primitive, fremdenfeindlich motivierte Ehrverletzung, aber keine Rassendiskriminierung.»

Das Strafmass für den 74-Jährigen wurde dann auch erheblich reduziert: Das Bezirksgericht verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 5 Tagessätzen à 100 Franken sowie einer Busse von 100 Franken mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag. Die Probezeit wurde auf zwei Jahre angesetzt, weiter muss er einen Teil der Gerichtskosten übernehmen. Dass es nicht höflich zu- und herging, sei klar, sagt Einzelrichterin Eckert, das habe der Beschuldigte auch bei der Einvernahme so ausgesagt.

Die Richterin wünschte den beiden anwesenden, zerstrittenen Nachbarn zum Abschluss ein friedliches Auffahrtswochenende. Gegen das Urteil kann der Verurteilte noch vor dem Aargauer Obergericht Berufung einlegen.