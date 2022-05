Polizei im Wald gehört in Lenzburg dazu

Freizeitverhalten Braucht es wirklich schon Polizei im Wald? Der Wald werde immer mehr zum Tummelplatz, das Wild verliere den nötigen Ruheraum, kritisiert Jagd-Aargau-Präsident Rainer Klöti. So gehe es bald nicht mehr ohne Polizei im Wald. In Lenzburg ist das bereits Realität. Der Kanton setzt demgegenüber auf Aufklärung und Sensibilisierung. Mathias Küng 1 Kommentar 05.05.2022, 05.00 Uhr

Eine Bikepatrouille der Regionalpolizei Lenzburg im Einsatz auf einem Feldweg. zvg / LBA

«‹Mitenand im Wald› ist gescheitert – nun gibt es Strafen für Biker abseits der Wege.» So schrieb dieses Portal im Mai 2019 über die Bemühungen in Lenzburg, die Einhaltung der Waldregeln zu vermitteln. «Jetzt wollen wir mit Massnahmen eingreifen und das Gesetz durchsetzen», sagte der damalige Stadtoberförster Frank Hämmerli. In Zukunft werde die Regionalpolizei vermehrt im Wald auf Bikepatrouille unterwegs sein.

Besonders an den bekannten Hotspots werden die Polizisten Präsenz markieren. «Wir werden dafür sorgen, dass die Gesetzte eingehalten werden», sagte damals Ferdinand Bürgi, Chef der Regionalpolizei Lenzburg. Dabei werde man nicht mehr einfach Verwarnungen aussprechen wie bis anhin: Bei einem Verstoss gegen das Waldgesetz beziehungsweise Strassenverkehrsgesetz werde Anzeige erstattet.

«Wir machen im Wald Kontrollen, gerade an schönen Wochenenden»

Ist dies jetzt, im Frühling 2022, immer noch aktuell? Stefan Eichenberger, Chef Aussendienst der Regionalpolizei, bejaht klar: «Wir machen im Wald Kontrollen, gerade an schönen Wochenenden und jetzt auch, um die Einhaltung der Hundeanleinpflicht zu kontrollieren. Zudem bekommen wir immer wieder Meldungen von Waldbenutzern oder Förstern über vermutetes unkorrektes Verhalten zum Beispiel von Bikern abseits der erlaubten Wege und Trails.» Da rücke man aus.

Allerdings stehe der Nutzen oft im Ungleichgewicht zum Ertrag: «Oftmals steht eine Polizeipatrouille während Stunden im Wald und trifft keinen einzigen Biker an, der auf einem unbewilligten Biketrail daherkommt», aber: «Wenn wir so jemanden antreffen, gibt es eine Anzeige. Und wer den Hund nicht anleint, oder für ein Picknick trotz Fahrverbot mit dem Auto in den Wald fährt, bekommt 100 Franken Busse.» Eichenberger stellt fest, dass die Polizeipräsenz im Wald bei den Leuten gut ankommt. Es gebe immer wieder positive Rückmeldungen etwa von Spaziergängern dafür, dass sie auch hier zum Rechten schauen.

WaldAargau würde eine gewisse Kanalisierung begrüssen

WaldAargau-Geschäftsführer Theo Kern bestätigt «eine massive Zunahme von Freizeitaktivitäten im Wald, besonders während der Coronapandemie». Polizisten im Wald gebe es punktuell bereits, etwa in Lenzburg, oder Ranger rund um den Hallwilersee. Probleme gibt es viele. Kern listet einige auf: «Littering, Motorfahrzeuge auf Spazierwegen, wilde Grillstellen, Velofahrer auf Abwegen. Das zeigt sich akzentuiert in der Nähe städtischer Zentren, wo besonders viele Leute Erholung suchen.»

Er gibt zu bedenken, dass in einem Kanton mit einem Polizisten bzw. einer Polizistin auf 700 Einwohner wenig Reserve bestehe, Polizei auch im Wald patrouillieren zu lassen. Kern: «Wir müssen schauen, dass wir irgendwie aneinander vorbei kommen. Eine gewisse Kanalisierung, wie Rainer Klöti sagt, würden wir begrüssen.»

Kanton muss für den Schutz der Wildtiere sorgen

Beim Kanton teile man Rainer Klötis Sorge um den Schutz der Wildtiere, sagt der kantonale Waldchef Fabian Dietiker. Der Kanton ist verpflichtet, für deren Schutz zu sorgen, ganz besonders während sie Junge haben. Das Jagdgesetz sehe heute schon Massnahmen gegen Störungen vor, etwa die Leinenpflicht für Hunde sowie Massnahmen gegen streunende Katzen und Hunde.

Der Regierungsrat kann zudem die Zugänglichkeit von Gebieten kleinräumig einschränken. Bisher habe er davon aber nicht Gebrauch machen müssen. Wildruhezonen könnten ausgeschieden werden, wenn es nötig werden sollte. Bisher sehe man das nicht vor. Wenn, dann müsste es über die Nutzungsplanung der Gemeinden laufen, damit die Bevölkerung mitreden könne. Meist seien im Wald Spaziergängerinnen und Spaziergänger: «Sie halten sich meist auf Waldstrassen auf und sind insofern störungsarm.»

Kanton setzt auf Aufklärung und Sensibilisierung

Dann findet er den Ruf nach Polizei übertrieben? Dietiker: «Da setze ich ein Fragezeichen. Es gibt noch andere, vielleicht wichtigere Bereiche, wo die Polizei präsent sein muss. Dieses Echo haben wir insbesondere auch von den Gemeinden. Wir können und wollen den Menschen den Aufenthalt im Wald nicht verbieten, und setzen dafür auf Sensibilisierung und Aufklärung über die Bedürfnisse des Wildes.» Zudem sei im Richtplan verankert, dass die Erholungsfunktion gleichwertig mit der Nutz- und Schutzfunktion des Waldes sei. Seit 2007 werde zudem das Ziel verfolgt, die Erholungs- und Freizeitaktivitäten zu lenken.

Bei Biketrails seien die Gemeinden allerdings besonders gefordert. Sie können solche bewilligen. Ein gutes Beispiel sei ein Biketrail-Projekt im unteren Wynen- und Suhrental. Dietiker: «Hier haben die Betroffenen unter Moderation des Kantons im Dialog eine gute Lösung gefunden. Das ist ein Leuchtturmprojekt, das auch in anderen Regionen die Situation entscheidend entschärfen könnte.»

«Ueberall elektronische Wildwarnungen wäre unbezahlbar»

Die Forderung von Rainer Klöti, sich ein Ziel zur Senkung der Wildtierunfälle setzen wie etwa deren Halbierung, bestätigt Dietiker, «dass die traditionellen Wildwarn-Tafeln an den Strassen kaum Wirkung erzielen. Klötis Vorschlag erachtet er jedoch als «extrem ambitioniert. Das ist nicht zu erreichen, zumal wir alleine 1100 Kilometer Kantons- und dazu noch die Gemeindestrassen haben. Wir können nicht überall elektronische Wildwarnungen installieren, das wäre unbezahlbar». Aber bei jedem Strassenabschnitt in einem Wildtierkorridor, der saniert wird, schaue man auch das Wildtierproblem an und suche nach einer Verbesserung. Dietiker: «So oder so führt aber nichts an angepasstem Fahrverhalten in der Dämmerung vorbei.»

Biketrail: so kann man eine Lösung finden

Wie kam es zum oben erwähnten Biketrail-Leuchtturmprojekt? Manuel Eichenberger ist Präsident des Racing Club (RC) Gränichen. Er vertritt einen von zwei örtlichen Clubs. Im Raum Gränichen finden seit 30 Jahren Mountainbike-Rennen statt, auch gibt es einen öffentlichen Bikelehrpfad. Dazu kommt ein Swiss Cycling Trainingsstützpunkt. Der RC Gränichen engagiert sich stark in der Ausbildung der Jugendlichen und hat eine grosse Nachwuchsabteilung. Entsprechend viele Biker sind unterwegs, ein Mehrfaches davon ist nicht in Clubs organisiert und von ausserhalb. Da hielten sich nicht alle an die Waldwege und -strassen, welche Radfahrer benützen dürfen. Die Probleme verschärften sich, die Bewilligung für den Lehrpfad wurde sistiert, auch das jährliche Rennen war gefährdet. Gefragt war dringend eine Lösung.

So fanden sich Vertreter der beiden Vereine, der betroffenen Gemeinden im unteren Suhren- und Wynental, des Kantons, der Jagd- und Naturschutzvereine in einer Arbeitsgruppe. «Man trug gemeinsam alle bekannten Bikewege in der Region auf einer Karte ein, ob bewilligt oder nicht», so Eichenberger. Dann bezeichneten die Jäger, Naturschützer und Förster, die besonders sensiblen Gebiete in welchen keine Trails tolerierbar sind. Schliesslich sagten die Gemeinden, was für sie geht und was nicht. Es resultierte ein Übersichtsplan mit drei Trails rund um Gränichen. Faktisch sind die Bikestrecken auf bestehenden Waldstrassen und Waldwegen, einzelne Trails meist fünf bis zehn Meter neben bestehenden Waldstrassen. Zum Teil müssen diese allerdings noch angepasst werden, es braucht noch Baugesuche der Standortgemeinden, die aufgelegt werden können, sobald alle beteiligten Parteien die Vereinbarung unterzeichnet haben.

Lösung sichert Lehrpfad und Rennen

Dann werden die Trails und der Lehrpfad genau beschildert. Es gibt einen Verhaltenskodex. Das alles soll dann intensiv kommuniziert werden, damit alle die bewilligten Routen kennen und sich auch daran halten. Diese Lösung bringt für den wichtigen Lehrpfad die definitive Bewilligung zurück, sichert den Trainingsstützpunkt und das Rennen. Eichenberger hofft, dass alles klappt: «Dann hat sich die intensive Arbeit aller Beteiligten gelohnt, und es zeigt sich, dass man miteinander zu einer Lösung kommen kann.»

