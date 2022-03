Freizeit Nach Corona-Pause: Auch 22 Aargauer Pfadis können wieder einen Schnuppertag organisieren Schweizweit findet am kommenden Sonntag der Schnuppertag bei den Pfadis statt. Auch im Aargau lädt der kantonale Verband zum Entdecken ein. Im Aargau ist dies an über 20 Orten möglich. 16.03.2022, 14.15 Uhr

Die Aargauer Pfadis können wieder Schnuppertage für Kinder und Jugendliche anbieten. Reto Martin

Pfadi ist vielen Menschen ein Begriff. Er steht für Spiel, Spass und Abenteuer in der Natur, gemeinsam mit Gleichaltrigen. Die Pfadi bietet für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 16 Jahren eigentlich alles, was das Herz so begehrt.