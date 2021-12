Sabina Freiermuth ist Thierry Burkarts persönliche Mitarbeiterin

Freisinnige In Bern ist er nun ihr Chef: FDP-Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth arbeitet neu als persönliche Mitarbeiterin von Thierry Burkart Sie wurde dieses Jahr zur Präsidentin der FDP Aargau gewählt, er zum Präsidenten der FDP Schweiz. Sabina Freiermuth und Thierry Burkart. Gleichzeitig arbeitet sie nun auch als seine persönliche Mitarbeiterin in Bundesbern. Rolf Cavalli 23.12.2021, 05.00 Uhr

Vertraute seit vielen Jahren: Sabina Freiermuth und Thierry Burkart zvg

Zwischen den beiden Freisinnigen passt kaum ein Blatt Papier. Sabina Freiermuth und Thierry Burkart sind langjährige Vertraute. Er hat sie unterstützt auf ihrem Weg zum Parteipräsidium im Aargau, sie hat sich für ihn stark gemacht bei seiner Kandidatur als FDP-Präsident Schweiz.

Nun ist die Bande noch enger geworden. Die Grossrätin aus Zofingen arbeitet inzwischen auch als persönliche Mitarbeiterin von Burkart in dessen Funktion als Parteipräsident. Im Aargau hat sie das Sagen in der FDP, in Bern ist er nun also ihr Chef.

Sie unterstütze ihn in vielen Belangen, wie zum Beispiel beim Verfassen von Artikeln, der Beantwortung von Bürgermails oder bei Hintergrundrecherchen für Reden, erklärt Burkart. Er sieht darin kein Problem. «Ich habe das in der Konferenz der Kantonalparteipräsidenten gleich am Anfang offengelegt. Es waren alle damit einverstanden.»

Sabina Freiermuth sei nicht in ihrer Rolle als Kantonalpräsidentin seine persönliche Mitarbeiterin, das seien zwei Paar verschiedene Schuhe», betont Burkart. «Sollte sie als FDP-Präsidentin Aargau mal eine andere Position vertreten als ich, wäre das überhaupt kein Problem.»

Freiermuth unterstreicht dies: «Ich trenne die Rollen in Bern und Aarau klar. Was ich mit der Kantonalpartei mache, entscheide ich mit den Parteigremien im Aargau. Freiermuth:

«Sollte es in der Kantonalpräsidienkonferenz in Bern bei einem Thema einen Interessenkonflikt geben, würde ich sofort in den Ausstand treten. Das habe ich so kommuniziert.»

Verschiedene Rollen seien das «tägliche Brot für jeden Milizpolitiker, der einen Beruf ausübt und weitere Mandate hat», sagt Freiermuth.

Dass wegen ihres Jobs in Bern der Aargau zu kurz kommt, befürchtet die Kantonalpräsidentin nicht. Es seien ja nur 50 Prozent, dafür habe sie ihr Pensum im Beruf angepasst. «Die Kantonalpartei und der Grossrat gehen immer vor. Es ist auch nicht im Interesse des Präsidenten der FDP Schweiz, wenn ich die Interessen des viertgrössten Kantons hinten anstellen würde.»