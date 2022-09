Das sagen im Freiamt zur Massentierhaltungsinitiative

Umfrage Unter Hühnern, Rindern und Schafen: Das sagen die Menschen in den Gemeinden mit den meisten Nutztieren über die Massentierhaltungs-Initiative Die meisten Nutztiere im Aargau leben im Oberfreiamt. Wie prägt das den Alltag dort – und die Meinungen zur Massentierhaltungs-Initiative? Die AZ ist nach Sins und Beinwil gefahren und hat bei der Bevölkerung nachgefragt. Andrea Marti Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Im Oberfreiamt gibt es kantonsweit am meisten Nutztiere – gross ist insbesondere der Hühnerbestand. Laurent Gillieron / Keystone

Lange war Sins flächenmässig die grösste Gemeinde des Kantons, heute liegt das Dorf im Oberfreiamt hinter den Fusionsgemeinden Zurzach und Mettauertal auf Platz drei. In einer anderen Kategorie ist die Gemeinde mit ihren rund 4000 Einwohnenden, die an die Kantone Zug und Luzern grenzt, hingegen Spitzenreiter. Rund 84’000 Tiere leben in Sins, so viele wie in keiner anderen Aargauer Gemeinde. Grösstenteils sind es Hühner, aber auch Schweine, Rinder, Schafe und Pferde leben in Sinser Ställen.

Im Sinser Zentrum merkt man von der Masse an Nutztieren aber nichts. Da gibt es einen Coop, dessen Tür in unregelmässigen Abständen auf- und zugeht, einen Kreisel, eine Schule, einen Bahnhof, ein paar Baustellen. Die vielen Nutztiere, die in der Gemeinde leben, stören das beschauliche Dorfleben nicht. Das sagen zumindest Sinserinnen und Sinser, mit denen die AZ gesprochen hat.

Agnes Leimgruber, Sins: «Nur den Güggel höre ich manchmal»

Agnes Leimgruber stört sich nicht an den vielen Nutztieren. Andrea Marti

So erzählt etwa Agnes Leimgruber aus Sins, dass sie praktisch nichts von den Nutztieren mitbekomme. «Nur den Güggel, den höre ich am morgen manchmal – aber das macht ja nichts», sagt sie. Zur Massentierhaltungs-Initiative hat Leimgruber keine besondere Haltung, nur weil die Nutztiere näher sind: Wirklich entschieden hat sie sich noch nicht, «es spricht schon viel dafür, aber auch viel dagegen», findet die Sinserin. Mal schauen, bis zur Abstimmung dauere es ja noch.

So ähnlich sehen das auch einige andere Sinserinnen und Sinser, die sich aber lieber nicht mit Namen und Foto in der Zeitung sehen wollen. Viele haben sich noch gar nicht mit der Abstimmung befasst, wissen noch nicht genau, was denn dieses Mal drankommt. Die Nutztiere, sie scheinen also weder zu stören noch besonders zu mobilisieren.

Daniel Troxler, Sins: «Ich mag es, die Tiere draussen zu sehen»

Daniel Troxler findet, den Tieren in der Schweiz gehe es sehr gut. Andrea Marti

Bei manchen Freiämtern sind sie aber beliebt, die Hühner, die Schweine und die Rinder. So etwa bei Daniel Troxler aus Sins: «Ich schätze es, auf Spaziergängen auf die Tiere zu stossen, die draussen weiden. Dass sie da sind, gibt mir ein gutes Gefühl. Solange wir Tiere auf Weiden haben, gibt’s hier noch Grün, und das ist schön», sagt Troxler. Dass manche Sinserinnen und Sinser die Initiative unterstützen, versteht Troxler gar nicht. Er selbst kenne viele Bauern, sei schon oft in Ställen gewesen. Und ist zur Ansicht gelangt: «Unseren Tieren geht es gut, so gut wie nirgends sonst. Ausserdem gäbe es nach der Initiative nur mehr Importe als heute, was ja auch keine Lösung sein kann», ist Troxler überzeugt.

Beinwil: Befürworter der Initiative äussern sich nur anonym

Anders klingt es in Beinwil (Freiamt), zehn Autominuten von Sins entfernt. In Beinwil leben rund 20’000 Tiere weniger als in Sins, aber der Bestand ist immer noch sehr hoch. Dies vor allem im Verhältnis zur Bevölkerungszahl: Pro Kopf gibt es in Beinwil 54 Nutztiere – mehr als doppelt so viele wie in Sins.

Das sorgt in der Gemeinde für klare Meinungen. Viele Beinwiler kennen Bäuerinnen, die von den Nutztieren leben – und von der Initiative deshalb direkt betroffen wären. Wohl deshalb ist es in Beinwil einfacher, jene vor die Kamera zu bringen, die gegen die Initiative sind als jene, die dafür sind.

Herbert Lang, Bauer: «Die Leute wissen nicht mehr, was hungern bedeutet»

Bilder zur Strassenumfrage im Freiamt. Andrea Marti

Bereitwillig Auskunft erteilt etwa Herbert Lang, einer der Beinwiler Bauern. Richtig in Rage redet er sich, während er erklärt, warum er ein Ja zur Initiative nicht verstehen kann. «Die Leute wissen nicht, was eine Hungersnot bedeuten würde. Es geht bei dieser Initiative darum, die eigene, inländische Produktion massiv zu senken. Das hat wenig mit Nachhaltigkeit, Tier- und Menschenwohl zu tun. Deshalb denke ich nicht, dass es schlau wäre, die Massentierhaltungs-Initiative zu unterstützen», sagt Lang.

Die Bauern kämpfen in Beinwil gegen die Massentierhaltungs-Initiative. So verschickten einige Landwirtinnen einen Brief an alle Beinwiler Haushalte, in dem sie dazu aufriefen, die Initiative abzulehnen. Und an Nein-Plakaten zur Initiative mangelt es in Beinwil schon gar nicht.

Zurückhaltender äussern sich in Beinwil jene, die für die Initiative sind. «Ich bin dafür, gerade weil ich bei den Bauern aus der Region gesehen habe, wie es in deren Ställen aussieht. Das geht einfach nicht, dass Tiere so leben müssen», sagt eine Frau, die nicht namentlich vorkommen möchte. Während sie mit der Journalistin spricht, schaut sie sich immer wieder verstohlen um. Wenn sich Passantinnen oder Passanten nähern, senkt sie die Stimme.

«Im kleinen Kreis sage ich schon, was ich von der Initiative halte. Aber so öffentlich möchte ich das lieber nicht – die Meinung ist im Dorf doch recht klar.»

Der Besuch im Oberfreiamt zeigt: Auch in den Gemeinden mit den meisten Nutztieren findet eine Debatte über die Massentierhaltungs-Initiative statt. Es gibt auch in der ländlichen Region durchaus Menschen, die am 25. September ein Ja in die Urne legen werden. Sie sind aber in der Unterzahl und ihre Meinung äussern sie eher leise.

Über die Daten Das Bundesamt für Statistik (BFS) erhebt die Anzahl Tiere pro Gemeinde – analog der Bevölkerung – an einem Stichtag. Im Verlauf eines Jahres können mehr Tiere in einer Gemeinde leben, als das BFS ausweist. Dies zum Beispiel, wenn in einem Betrieb Hühner oder Schweine gemästet werden. Dann durchlaufen mehrere Tiergenerationen pro Jahr diesen Betrieb. Konkretes Beispiel: In der Schweiz gab es 2021 gemäss BFS rund 12,7 Millionen Geflügeltiere. Gemäss Proviande wurden 2021 aber rund 79 Millionen Geflügeltiere geschlachtet. Bei den Schweinen sieht es wie folgt aus: Gemäss BFS gab es 2021 rund 1,4 Millionen Schweine. Geschlachtet wurden gemäss Proviande 2,5 Millionen Schweine. Die Daten zeigen den Stand des Jahres 2021.

