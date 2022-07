Frauenzentrale: Gleichberechtigung muss wichtiger werden

Frauen im Aargau 21 Jahre an der Spitze der Frauenzentrale und immer noch ein Wunsch: Die Gleichberechtigung muss wichtiger werden Sie hat den Frauen-Dachverband Frauenzentrale Aargau geleitet, jetzt freut sich Marlène Campiche auf mehr Freizeit. Sorgen bereitet ihr das Armutsrisiko für Frauen im Alter und dass der Kanton Aargau seine Fachstelle für Gleichberechtigung gestrichen hat. Eva Berger Jetzt kommentieren 28.07.2022, 17.17 Uhr

Frauenzentrale Aargau: Anita Schwarb (links) wird neue Geschäftsführerin, Marlène Campiche (Mitte) wird pensioniert. Rechts die Präsidentin Gertrud Häseli. zvg

21 Jahre lang hat Marlène Campiche die Frauenzentrale Aargau geführt. In zwei Monaten wird sie 64, diese Woche geht sie in Pension und übergibt an Anita Schwarb. Sie leitet derzeit die Geschäftsstelle.

Die Frauenzentrale Aargau ist der Dachverband aargauischer Frauenorganisationen. Sie hat 2021 ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Dennoch war Marlène Campiche erst ihre zweite Geschäftsführerin. 2009 wurde der Verband professionalisiert und in Aarau zentralisiert. Zwei Jahre später hat Campiche übernommen. Inzwischen hat der Verband 20 Mitarbeitende.

Trotz Einsatz wurde die Fachstelle gestrichen

Es sei immer herausfordernd, in der Aktualität zu erkennen, wo ein Verband von Frauenvereinen thematisch einhängen und aktiv werden müsse, sagt Marlène Campiche. Etwa, als der Kanton 2018 die Fachstelle für Gleichstellung gestrichen hat.

Frauenorganisationen wehrten sich damals zusammen mit Gewerkschaften und Parteien erfolglos gegen die Kürzungen und Zusammenlegungen durch den Grossen Rat. Marlène Campiche bedauert den Verlust noch heute. Sie sagt:

«Ich wünschte mir, dass im Aargau das Thema Gleichstellung ernster genommen wird.»

Insgesamt am prekärsten sei die Situation der Frauen bei den Pensionskassen. Teilzeitjobs, fehlende Kinderbetreuung, vielleicht auch eine Scheidung, verhindere häufig, dass Frauen genügend Gelder in der Altersvorsorge anäufnen können. «Darum ist Altersarmut bei Frauen extrem gross», so Campiche. Das gelte es anzugehen.

Uneinigkeit bei AHV-Reform

In eine ähnliche Kategorie fällt die Abstimmung vom 25. September über die AHV-Reform, die das Rentenalter für Frauen auf 65 Jahren anheben will. Hier verlaufen die Gräben jedoch entlang der Parteilinien, nicht der Geschlechter. Die Frauenzentrale Aargau orientiert sich an der schweizerischen Organisation Alliance F – und diese hat Stimmfreigabe beschlossen. Marlène Campiche sieht das persönlich so: «Man sieht zu wenig Kompensationen für die Frauen vor, es wurde zu fest geschmürzelt.»

Die Frauenzentrale Aargau Die Frauenzentrale Aargau ist der Dachverband aargauischer Frauenorganisationen. Die Non-Profit-Organisation ist politisch und konfessionell neutral. Die Zentrale ist als Verein organisiert und zählt 400 Einzel- und Kollektivmitglieder. 49 Verbände und Organisationen gehören ihr an und damit insgesamt 20'000 Mitglieder. Selber ist die Frauenzentrale Mitglied beim Bund Schweizerischer Frauenorganisationen Alliance F sowie beim Verband Frauenzentralen der Schweiz. Vier Dienstleistungsbetriebe gehören zur Frauenzentrale Aargau: Eine Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt, das Alimenteninkasso Aargau, das Selbsthilfe Zentrum Aargau, und die Vereinstätigkeit des Verbands. (eva)

Vor ihrer Anstellung bei der Frauenzentrale als Geschäftsführerin war Marlène Campiche Gemeindeammann von Fahrwangen (FDP). Jetzt freut sie sich auf mehr Freizeit, ganz in den Ruhestand geht sie aber nicht. Zu ungefähr 30 Prozent werde sie die Buchhaltung des Geschäfts ihres Sohnes weiterführen. Auch die beiden Enkelkinder werden Zeit in Anspruch nehmen, «aber es gibt jetzt etwas Luft».

Eine 80-Prozent-Stelle

Ihr Pflichtenheft als Geschäftsführerin war dick. Öffentlichkeitsarbeit, Administration und die Koordination der eingegliederten Dienstleistungsbetriebe sind ihre Aufgaben. Das war ein 80-Prozent-Pensum, erst am Schluss hat Campiche auf 60 Prozent reduziert. Wichtig war ihr Effizienz: «Mein Prinzip war immer, die Betriebe so zu entlasten, dass sich die Leitenden auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.»

Offenbar ist ihr das gelungen. «Marlène Campiche hat viel Aufbauarbeit geleistet. Sie hat die Frauenzentrale vom gemeinnützigen Frauenverein zum Profibetrieb gebracht», sagt Gertrud Häseli, Grünen-Grossrätin und Präsidentin der Frauenzentrale. Viel Kompetenz und Erfahrung gingen mit ihrer Pensionierung verloren, bedauert sie, «sie war eine Universal-Geschäftsführerin».

Dennoch ist Häseli froh, dass mit Anita Schwarb, die seit sechs Jahren im Vorstand ist, ein «organischer Übergang» in der Leitung möglich ist. «Das ist auch eine Chance für die Frauenzentrale», findet die Präsidentin.

Marlène Campiche wird nach 21 Jahren als Geschäftsführerin der Frauenzentrale Aargau pensioniert. zvg

