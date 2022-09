Aargauer Nationalräte löchern den Bundesrat mit Fragen

Fragestunde Rassismus, Strommangel, Testkäufe, Asylgesuche: Was Aargauer Nationalrätinnen und Nationalräte alles vom Bundesrat wissen wollen Die montägliche Fragestunde des Nationalrats wird jeweils intensiv genutzt. Der Bundesrat wird aus allen politischen Lagern förmlich mit Fragen bombardiert, besonders zu ganz aktuellen Themen. Das war diesmal nicht anders. Mathias Küng Jetzt kommentieren 26.09.2022, 19.50 Uhr

Die Landesregierung antwortete am Montagnachmittag eine Stunde lang mündlich auf so viele Fragen wie möglich, die anderen wurden schriftlich beantwortet. Das lief auch gestern so. Anbei eine Auswahl von Antworten auf Fragen aus dem Aargau.

Cédric Wermuth (SP): Wann wird endlich zur Stromangellage informiert?

Der SP Schweiz Co-Präsident und Nationalrat Cédric Wermuth. keystone

SP-Co-Präsident und Nationalrat Cédric Wermuth wies den Bundesrat in einer Frage darauf hin, dass Planungssicherheit für Unternehmen und Haushalte ist in Zeiten der Krise zentral sei. Er wollte wissen, ob der Bundesrat gedenke, noch im September die Öffentlichkeit zu informieren, wie er im Falle einer Strommangel- lage vorgehen will. Und ob er vorhabe, die entsprechende Verordnung analog zum Gas zu veröffentlichen und zu konsultieren.

In seiner Antwort verweist der Bundesrat darauf, dass die Verordnungen über Massnahmen bei gravierender Stromknappheit diesen Herbst für voraussichtlich drei Wochen in die öffentliche Vernehmlassung gehen. Er wolle die Rückmeldungen aus der bereits abgeschlossenen Gasvernehmlassung berücksichtigen. Zudem prüfe man zusammen mit verschiedenen Anspruchsgruppen, wie die Massnahmen möglichst wirtschaftlich gestaltet werden können und kläre noch technische Fragen.

Wermuth kommentiert dazu: «Während die europäischen Staaten längst schon Massnahmen umsetzen, steht das Departement Parmelin offenbar noch ganz am Anfang. Das lässt mich etwas sprachlos zurück.»

Marianne Binder (Die Mitte): Solar- und Windkraft nicht erschweren

Die Präsidentin von Die Mitte Aargau und Nationalrätin Marianne Binder-Keller. Alex Spichale

In der Schweiz ist der Strommarkt nur für Grosskunden liberalisiert. Dies behindere die private Produktion aus Solar- und Windenergie, bemängelte Nationalrätin Marianne Binder, Präsidentin Die Mitte Aargau. Auch der seit 2018 mögliche «Zusammenschluss zum Eigenverbrauch» gebe den lokalen Lieferanten zu viel Einfluss. Vom Bundesrat wollte sie wissen, welche Möglichkeiten er sieht, um Stromproduktion und Stromaustausch auch in Einfamilienhaus-Siedlungen oder Klein-Quartieren zu fördern?

Der Bundesrat bestätigt, dass kleine Verbraucherinnen und Verbraucher den Strom vom lokalen Energieversorger beziehen müssen. Verbraucher mit einer genügend grossen Photovoltaikanlage können aber einen Zusammenschluss für den Eigenverbrauch gründen und damit teilweise vom lokalen Energieversorger unabhängig werden, hält er weiter fest. Dies könne in Zeiten hoher Strompreise wirtschaftlich attraktiv sein.

Das Parlament berät derzeit das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Dabei wird auch die Einführung lokaler Energiegemeinschaften diskutiert. Innerhalb solcher Gemeinschaften wäre es auch kleinen Produzenten und Endverbrauchern möglich, Strom innerhalb eines begrenzten Gebietes direkt auszutauschen.

Martina Bircher (SVP): Ist die Türkei das neue Eritrea?

SVP-Nationalrätin Martina Bircher. keystone

Die Zahl der Asylgesuche aus der Türkei steigt seit zwei Jahren an. Mittlerweile seien Personen aus der Türkei die zweithäufigsten Gesuchsteller in der Schweiz, hielt SVP-Nationalrätin Martina Bircher fest, um zu fragen: «Was sind die Gründe und wie ist die Anerkennungs- respektive Schutzquote? Wird die Türkei längerfristig das ‹neue Eritrea›?»

Laut bundesrätlicher Antwort zählt die Türkei seit dem gescheiterten Putschversuch von 2016 zu den wichtigsten Asyl-Herkunftsländern in der Schweiz. Dies gelte auch für andere europäische Staaten, die viele türkische Gesuche registrierten. Ein weiterer Faktor dürfte die wirtschaftliche Lage in der Türkei sein. Die Asylgewährungsquote liege 2022 bei 74,7 Prozent, die Schutzquote bei 80,1 Prozent.

Bei der Asylgewährungsquote könne ergänzt werden, dass lediglich rund ein Viertel der Personen originär Asyl erhalten habe: «Bei den übrigen Asylgewährungen handelt es sich um Personen, die mittels asylrechtlichem Familiennachzug in die Schweiz gereist sind.» Die Situation in der Türkei sei mit Eritrea nicht vergleichbar.

Lilian Studer (EVP): Gibt es jetzt Alkohol-Testkäufe im Onlinehandel?

Die EVP-Schweiz-Präsidentin und Nationalrätin Lilian Studer. keystone

Die EVP-Schweiz-Präsidentin und Nationalrätin Lilian Studer hatte eine knifflige Frage zu Alkohol- und Tabak-Testkäufen. Der Bundesrat habe unlängst festgestellt, dass auch mit den neuen gesetzlichen Grundlagen Testkäufe bei Tabak- und Alkoholprodukte im Onlinehandel nicht möglich seien, schickt sie voraus.

Er habe aber auch gesagt, dass in der laufenden Zollgesetzrevision eine gesetzliche Grundlage dafür vorgesehen sei. Nun wollte sie wissen, ob Online-Testkäufe tatsächlich Eingang gefunden haben.

Der Bundesrat antwortete, er habe die Botschaft verabschiedet. Darin schlage er für Alkoholprodukte eine Änderung vor, «damit die Vollzugsorgane im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit unter fiktivem Namen Online-Testkäufe tätigen können».

Die Revision des Tabakproduktegesetzes sei in der Vernehmlassung. Online-Testkäufe für Tabakprodukte würden darin nicht spezifisch geregelt. Zeige sich aufgrund der Rückmeldungen, «dass ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf betreffend Testkäufe verortet wird, kann der Bundesrat das Thema in der Botschaft an das Parlament berücksichtigen».

Andreas Glarner (SVP) zu weissen Dreadlocks-Trägern: Gilt Schutz gegen Diskriminierung für alle?

Der Aargauer SVP-Präsident und Nationalrat Andreas Glarner. Alex Spichale

Bei der Beantwortung einer Frage habe der Bundesrat Rassismus als «historisch gewachsene Ausgrenzung und Benachteiligung gewisser Gesellschaftsgruppen» definiert. Dies sei bei den mehrfachen Verweigerungen von Auftrittsmöglichkeiten weisser Dreadlock-Träger jedoch nicht der Fall, habe er weiter gesagt. Dies schreibt der Aargauer SVP-Präsident und Nationalrat Andreas Glarner.

Jetzt fragt er: «Wäre die Verweigerung eines öffentlichen Auftritts, begründet mit der dunklen Hautfarbe eines Musikers, rassistisch? Kann sich jede Person auf Artikel 8 der Bundesverfassung berufen (unabhängig von der Hautfarbe), auch ein weisser Musiker?»

Rassismus bezeichne eine Ideologie oder Praxis, die Menschen aufgrund ihrer Physiognomie und/oder ihrer tatsächlichen oder zugeschriebenen ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit einteilt und hierarchisiert, antwortet der Bundesrat dazu. Er drücke sich aus in der historisch gewachsenen Ausgrenzung und Benachteiligung gewisser Gesellschaftsgruppen.

Die beschriebene Situation müsste konkret beurteilt werden können. Das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot sei aber grundsätzlich auf alle Menschen in der Schweiz anwendbar.

Yvonne Feri (SP): Schwachen helfen, da die Lebenskosten steigen

Die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri. Valentin Hehli

In der Schweiz sind über 700'000 Menschen von Armut betroffen, ebensoviele seien davon bedroht. Das hält SP-Nationalrätin Yvonne Feri fest. Nicht alle Betroffenen seien über die Sozialwerke erfasst und je nach Kanton sei auch die Unterstützung durch die Individuelle Prämienverbilligung nicht gewährleistet. Manche profitierten nicht von einer angepassten Teuerung bei den Sozialwerken.

Feri wollte wissen, wie der Bundesrat diese Personengruppe zu unterstützen wolle, insbesondere mit Blick auf die stärker steigenden Lebenskosten ab 2023.

Der Bundesrat antwortet auf die Frage, er sei sich bewusst, dass die Teuerung und insbesondere die steigenden Energiepreise zu einer finanziellen Belastung der Haushalte führen können. Eine eigene Arbeitsgruppe solle deshalb den Handlungsbedarf unter Berücksichtigung der aktuellen Preis- und Lohnentwicklung evaluieren. Sie erstattet dem Bundesrat im Oktober Bericht.

Für die Bekämpfung von Armut seien im föderalen System die Kantone und Gemeinden zuständig: «Sie können eigenständig Massnamen prüfen und ergreifen, die Personen zugutekommen, die nicht durch bestehende Sozialwerke unterstützt werden.»

