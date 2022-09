Fragen-Telefon Von 10 bis 12 Uhr: Haben Sie Fragen rund ums Thema Energie? Stellen Sie Ihre Fragen den Experten Die AZ betreibt am Freitag von 10 bis 12 Uhr ein Expertentelefon. 09.09.2022, 10.07 Uhr

Habe ich eine Chance, noch vor dem Winter ein Solarpanel aufs Dach zu bekommen? Stellen Sie die Frage unseren Experten! Imago

Die Meldungen über Gas- und Stromknappheit sowie enorme Preissteigerungen verunsichern. Was kann man tun, um die befürchtete Mangellage abzuwenden? Wo kann ich sparen, wo bringt es am meisten? Welche Haushaltsgeräte sind heute viel effizienter? Lohnt es sich, sie jetzt durch neue zu ersetzen? Habe ich eine Chance, noch vor dem Winter ein Solarpanel aufs Dach zu bekommen? Kann ich als Kleinkunde den Anbieter wechseln?

Solche und weitere Fragen von Energiekundinnen und -kunden können Privatpersonen (bitte keine Firmen) heute Freitag von 10 bis 12 Uhr unter der Nummer 058 200 50 80 am AZ-Energietelefon zwei Experten stellen, nämlich an Felix Arnold, Energieberatung Aargau, Abteilung Energie im Departement Bau, Verkehr und Umwelt, sowie an Adrian Schwammberger, Leiter Netzinfrastruktur und Betrieb, AEW Energie AG. Die spannendsten Fragen und Antworten werden (anonymisiert) am Montag publiziert. (mku)

Energieberater beim Kanton:Felix Arnold.

AEW: Adrian Schwamm- berger.

