Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Bestattungen im Aargau

Fragen & Antworten Brauche ich einen Sarg? Wo kann die Asche beigesetzt werden? Was Sie über Bestattungen wissen müssen Die Möglichkeiten einer Bestattung sind vielfältig, so individuell wie die Verstorbenen. Vieles gilt es zu entscheiden, zu berücksichtigen. Die AZ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt. Philipp Herrgen Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Friedhof finden die meisten Schweizerinnen und Schweizer ihre letzte Ruhe. Bild: Donato Caspari

Der Tod hat die Eigenschaft, die Prioritäten neu zu setzen. Das betrifft das Leben, aber auch die Organisation einer Bestattung. Soll die Verstorbene beerdigt oder eingeäschert werden? Muss das auf dem Friedhof passieren? Was macht eigentlich ein Bestatter? Die frühzeitige Auseinandersetzung mit diesem sensiblen Thema kann für alle Beteiligten eine Erleichterung darstellen.

Das Bestattungswesen

Nein. Das Bestattungswesen in der Schweiz ist kantonal geregelt. Es gibt daher wenig einheitliche Gesetzgebungen. So gilt beispielsweise in den meisten Kantonen eine Totenruhe von mindestens 48 Stunden, im Tessin kann bereits nach 24 Stunden bestattet werden.

Die einzelnen Friedhofreglemente werden von den jeweiligen Gemeinden festgelegt. Auch dort gibt es teilweise erhebliche Unterschiede. So gibt es beispielsweise Gemeinden, die mit Pauschalbeträgen die Kosten eines Sarges oder einer Kremation übernehmen. In anderen Gemeinden gibt es das nicht.

Ja, auch hier gibt es Unterschiede. In manchen Kantonen, wie etwa Zürich oder St. Gallen, ist es einheitlicher geregelt. Dort ist die Gemeinde für die Einsargung und die Organisation der Bestattung verantwortlich. In der Bestattungsverordnung des Kantons Aargau ist das dagegen nicht so definiert, demzufolge sind auch die Bestattungsunternehmen freier.

Wie aufwendig eine Bestattung werden soll, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks – und letztlich auch des Geldes. Bild: Wpa Pool/Getty Images Europe

Diese schweizweite Uneinheitlichkeit hat natürlich auch preisliche Auswirkungen. Eine Bestattung im Tessin kann beispielsweise schnell zwei- bis dreimal so teuer werden wie in der Deutschschweiz.

Die Schweiz, und somit auch der Aargau, kennen grundsätzlich zwei Formen von Bestattungen: die Erdbestattung, bei der ein Sarg in ein Grab gelegt wird, und die Feuerbestattung, bei der der Leichnam verbrannt wird.

Früher wurden die meisten Menschen in der Schweiz erdbestattet. Mittlerweile hat sich das geändert: Laut Bund werden derzeit rund zwei Drittel kremiert. Vermutlich aus Kostengründen.

Je nach Demografie kann sich das wieder ändern. Die Beisetzungswünsche sind eng mit ideellen, religiösen und finanziellen Vorstellungen verknüpft. Gerade in religiösen Kreisen, wie etwa bei Muslimen, kommt eine Kremation nicht in Frage.

Die Bestatterin

Die Bestatterin oder der Bestatter übernimmt das Einsargen und Überführen des Leichnams. Dazu wird die Person dort abgeholt, wo sie verstorben ist. Das kann zu Hause sein, in einem Altersheim oder am Unfallort. Wenn es sich um einen aussergewöhnlichen Todesfall handelt, wird der Leichnam für weitergehende Untersuchungen zunächst ins Institut für Rechtsmedizin überführt.

In jedem Fall muss innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod eine ärztliche Leichenschau durchgeführt werden, das heisst der Tod wird durch eine Ärztin oder einen Arzt bescheinigt.

Ein Bestattungsunternehmen bereitet die Verstorbenen auf die letzte Ruhe vor. Bild: Keystone

Das Bestattungsunternehmen wird die verstorbene Person waschen, ankleiden und in einen Sarg betten, danach ins Krematorium oder einen Aufbahrungsraum bringen. Das kann etwa eine Kapelle, eine Friedhofshalle, ein Bestattungsinstitut oder auch zu Hause sein.

Grundsätzlich kann in der Schweiz jede Person ein Bestattungsinstitut eröffnen – ohne Vorkenntnisse oder Ausbildung. Aber wie in jeder Branche sind auch in diesem Beruf nicht nur das Handwerk, sondern zum Beispiel auch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu erlernen. Die meisten Bestatter haben daher eine Ausbildung (mit eidgenössischem Fachausweis) abgeschlossen.

Der Schweizerische Verband der Bestattungsdienste (SVB) bietet hier Aus- und Weiterbildungen an. Die meisten Bestattungsunternehmen sind dem SVB auch angeschlossen. Das ist aber keine Bedingung, einige bieten ihre Dienste auch ohne Dachverband an.

Die Kosten pauschal zu beziffern, ist fast unmöglich. Einerseits weil es sich um eine komplexe Rechnung unter Berücksichtigung individueller Vorstellungen und Wünsche handelt, andererseits weil Bestattungsunternehmen Angaben zu Preisen beinahe wie ein Staatsgeheimnis behandeln. Konkurrenzdruck spielt hier sicher eine Rolle. Die AZ hat trotzdem bei Bestattungsunternehmen im Aargau nachgefragt und eine Beispielrechnung angestellt.

Grundsätzlich ja. Bei einem aussergewöhnlichen Todesfall, beispielsweise nach einem Unfall, kann es natürlich sein, dass das nächstgelegene Bestattungsinstitut aufgeboten wird. Dieses wird sich dann mit den Angehörigen und der Wohnortgemeinde in Verbindung setzen.

Ja. Anspruch auf eine Bestattung besteht im Aargau aber nur in der Gemeinde, in der die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes ihren Wohnsitz hatte. Auswärtige müssen in der Regel einen begründeten Antrag stellen – und die Kosten für den Grabplatz übernehmen.

Die Bestattung

Grundsätzlich kann jede oder jeder eine tote Person herumfahren oder überführen. Für das Abladen an einem Friedhof oder einem Krematorium muss der Leichnam jedoch ordnungsgemäss in einen Sarg gebettet sein.

Für den Transport ins Ausland gelten allerdings bestimmte Vorschriften. Die überführende Person benötigt hierfür den vom Kanton ausgestellten Leichenpass. Dazu ist ein eidgenössischer Fachausweis und der Nachweis eines guten Leumunds notwendig. Zudem muss der Leichnam in einem luftdicht verlöteten Zinksarg versiegelt werden.

Ja. In der Schweiz gibt es eine Sargpflicht. Die verstorbene Person muss also auch bei einer Einäscherung in einen Sarg gelegt werden. Dieser wird dann mit der Leiche verbrannt.

In der Schweiz wird grundsätzlich jeder Leichnam in einen Sarg gebettet – Material und Ausstattung variieren allerdings. Bild: Ralph Ribi

Aber: Das Material des Sarges ist nicht vorgeschrieben. So kann es beispielsweise unter Muslimen vorkommen, dass diese nicht in einem klassischen Holzsarg, sondern in einem Leichentuch beerdigt werden. Dabei wird der Körper in mehrere Lagen Baumwollstoff eingewickelt. Technisch gesehen handelt es sich hierbei um einen Stoffsarg. Das betrifft aber nur Beerdigungen.

Hier gibt es grosse Unterschiede. Viele Bestatter führen so etwas wie einen Einheitssarg, der je nach Körpergrösse variiert. Günstigere Särge aus Pappe oder Sperrholz sind bereits ab 200 bis 300 Franken zu haben. Diese eignen sich jedoch aufgrund von Bindemitteln teilweise nur bedingt für Kremationen. Ein schlichter Holzsarg wird etwa zwischen 500 und 1000 Franken kosten. Eine Obergrenze gibt es nicht. Wie exquisit und ausgefallen ein Sargmodell sein darf, ist letztlich Geschmackssache.

Auch dort gibt es natürlich grosse Unterschiede. Eine einfache Urne kostet zwischen 50 und 70 Franken. Letztlich gibt es hier aber keine gesetzlichen Vorschriften. Daher kann die Asche in jedem beliebigen Behältnis aufbewahrt werden. Es muss einfach ein Fassungsvermögen von etwa 3 bis 4 Litern haben, da die Verstorbenen jeweils mit Sarg verbrannt werden.

Ja, Erdbestattungen sind in der Schweiz nur auf Friedhöfen gestattet. Ausgenommen sind Totgeburten und Bestattungen in Klöstern, bei denen die Toten in einer Gruft beigesetzt werden. Die Grabesruhe beträgt im Aargau 20 Jahre. Einzelne Gemeinden haben noch 25 Jahre vorgesehen. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Gräber von der Gemeinde geräumt und Grabsteine entfernt.

Anders als beispielsweise in Deutschland gibt es in der Schweiz keine Bestattungspflicht für Urnen. Dort muss die Asche einer verstorbenen Person nämlich auch auf einem Friedhof beigesetzt werden. In der Schweiz ist die Bestattung mit der Kremation abgeschlossen. Es gibt keine ausdrücklichen Regelungen, wie danach mit der Asche zu verfahren ist.

Friedwälder erfreuen sich steigender Beliebtheit. Im Bild: Eine Eiche im Lenzburger Lind. Bild: Alfred Gassmann

Die Beisetzung kann auf einem Friedhof, aber auch ausserhalb erfolgen. Die Asche darf in einem Schrein aufbewahrt werden; sie darf aber auch in einen Diamanten gepresst, über einen Gletscher verstreut oder im Garten vergraben werden. Die Bestattungsart richtet sich ganz nach den individuellen Vorstellungen.

Es gibt sogar Weltraumbestattungen, bei denen kleine Kapseln mit der Asche der Toten ins All oder auf den Mond geschossen werden. Dafür sollte allerdings mindestens eine fünfstellige Summe bereitgehalten werden.

Grösserer Beliebtheit erfreuen sich in letzter Zeit die sogenannten Friedwälder. Dabei wird die Asche bei einem designierten Baum im Wald vergraben. Die Kosten für einen Baum variieren zwischen 2000 und 10’000 Franken. Eine Garantie, dass der Baum auch nach dem nächsten Sturm oder Borkenkäferbefall noch stehen wird, gibt es allerdings nicht. Im Aargau gibt es mehrere Friedwälder, einige davon sind bereits ausgebucht.

Da die überwiegende Mehrheit der Schweizer Wälder in öffentlicher Hand sind, kann die Asche auch in einem beliebigen Waldstück vergraben oder verstreut werden. Solange es auf schickliche Weise geschieht, sich niemand daran stört und weder Umwelt noch öffentliche Gesundheit gefährdet ist, gibt es rechtlich keine Einwände, dass eine Beisetzung in Wäldern, Gewässern oder auf Privatgrundstücken erfolgt.

Ganz klar, ja. Auch wenn man sich vermutlich nicht besonders gerne mit dem eigenen Tod auseinandersetzt, lohnt sich eine frühzeitige Vorsorge. Nur so kann garantiert werden, dass auch nach dem Ableben alles nach den eigenen Vorstellungen abläuft.

Denn: Sofern nicht vorher schriftlich festgelegt ist, wie die Bestattung ablaufen soll, liegt die Entscheidung nach dem Tod bei den Angehörigen oder den Erben. Leider kommt es immer wieder zu Fällen, in denen die Hinterbliebenen andere Vorstellungen haben, sei es aus religiöser, kultureller oder finanzieller Sicht. Gerade, wenn sich also Uneinigkeit unter den Angehörigen abzeichnet oder Uneinigkeit mit den Angehörigen besteht, empfiehlt sich eine frühzeitige Festlegung.

Für die Angehörigen bedeutet der plötzliche Verlust durch einen Todesfall oftmals grossen emotionalen Stress. Bild: Urs Bucher

Letztlich kann eine frühzeitige Festlegung eine Erleichterung für alle Beteiligten sein. Die Verstorbenen stellen sicher, dass die eigenen Wünsche berücksichtigt werden, und die Angehörigen wissen im Todesfall, was zu tun ist.

Das ist nicht zwingend nötig, aber empfehlenswert. Mündliche Abmachungen reichen oftmals nicht aus. Um sicherzugehen, dass die persönlichen Wünsche und Vorstellungen berücksichtigt werden, sollten sie schriftlich festgehalten werden.

Theoretisch ist das auch im Testament möglich – praktisch aber eine ganz schlechte Idee. Die Testamentseröffnung ist in der Regel rund einen Monat nach dem Tod, also sehr wahrscheinlich zu spät. Geeigneter ist eine Patientenverfügung oder eine sogenannte Bestattungsanordnung. Letztere wird in dreifacher Ausführung beim Wohnort, dem Bestatter und in der persönlichen Akte hinterlegt.

Darin kann grundsätzlich alles festgehalten werden: Die Art der Bestattung, der bevorzugte Leichenschmaus oder auch vorformulierte Todesanzeigen. Manche haben sogar schon persönliche Kleider beim Bestatter ihrer Wahl hinterlegt, in die sie nach dem Ableben gekleidet werden möchten. Mitunter werden diese Wünsche sogar schon im Voraus bezahlt.

Um Irritationen zu vermeiden, ist es zudem empfehlenswert, die Angehörigen über die schriftlichen Wünsche zu informieren. Auch für Angehörige kann sich ein frühzeitiges, klärendes Gespräch lohnen. Es mag sich taktlos anfühlen, es ist letztlich aber das Gegenteil – nämlich das Eingehen auf Wünsche und Bedürfnisse.

Sofern nirgends der Wille des Verstorbenen schriftlich festgehalten ist, entscheiden die rechtlichen Erben über die Bestattungsart. Herrscht keine Einigkeit, wird mit der Bestattung normalerweise zugewartet. Eine zeitnahe Entscheidung ist dann durchaus sinnvoll, da die Kühlung oder Tiefkühlung des Leichnams schnell ins Geld gehen kann.

Wenn die Bestattungsart weder von der verstorbenen Person noch von Angehörigen festgelegt wurde, kommt das Friedhofreglement der betreffenden Gemeinde zur Anwendung. Aus Zeit- und Kostengründen wird in der Regel von einer Kremation ausgegangen. Das Recht auf die Asche der Verstorbenen haben die rechtlichen Erben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen