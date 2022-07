Fragen an die Kantonspolizei Muss sich ein Polizist mir gegenüber ausweisen können? Was Polizisten und Sicherheitsdienste dürfen – und was nicht In einer Serie stellt die AZ der Kantonspolizei Aargau Fragen, die in der Bevölkerung immer wieder heiss diskutiert werden. Im vierten Teil geht es um das Verhalten gegenüber der Polizei, mit Rechten und Pflichten. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Dürfen die Angestellten eines Sicherheitsdienstes Handschellen oder Pfefferspray einsetzen? (Symbolbild) Georgios Kefalas / Keystone

Niemand wird gerne kontrolliert. Und doch ist es einleuchtend, dass die Kantonspolizei die Identität von Personen manchmal überprüfen muss. Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau erklärt: «In begründeten Fällen kann die Polizei Personen zur Verhinderung oder Erkennung von Straftaten und zur Gefahrenabwehr kontrollieren.»

Wozu bin ich in so einem Fall verpflichtet? «Die kontrollierten Personen müssen auf Verlangen ihre Personalien angeben, mitgeführte Ausweise vorlegen, Sachen in ihrem Gewahrsam vorzeigen und zu diesem Zweck Behältnisse sowie Fahrzeuge öffnen.» Ein begründeter Fall kann beispielsweise dann vorliegen, wenn die Polizei bei der Fahndung auf eine Person stösst, die auf ein gemeldetes Signalement zutrifft.

Den Drogentest zu verweigern, ist nicht ratsam

Muss ich mich gegenüber der Polizei also immer ausweisen können? «Grundsätzlich besteht keine ausdrückliche Vorschrift, einen Ausweis mitzuführen – es sei denn, man lenkt ein Fahrzeug, für das ein Führerausweis erforderlich ist», erklärt Rey. Wenn man also keine ID bei sich hat, ist das nicht so schlimm: «Dank heutiger Technologie lassen sich mündlich angegebene Personalien vor Ort einfach abklären.»

Aber wie ist es denn umgekehrt – darf ich auch von einer Polizistin oder einem Polizisten einen Ausweis verlangen? «Ja, jeder Polizist muss in der Lage sein, sich auszuweisen.»

Und wie ist es, wenn die Polizei einen Alkohol- oder Drogentest machen möchte, kann ich diesen verweigern? Ja, auch das ist möglich, erklärt Rey, damit ist man aber nicht aus dem Schneider: «In besagtem Fall verständigt die Polizei die zuständige Staatsanwaltschaft, welche dann eine Blutprobe anordnen kann. Unter Umständen auch zwangsweise, je nach Situation.»

Wird diese Zwangsmassnahme ebenfalls verweigert, erfolgt die Anzeige wegen Vereitelung/Verweigerung einer Blut-/Urinprobe oder einer Atemalkoholprobe. «Wer meint, damit strafrechtlich besser zu fahren, irrt sich», sagt Rey.

Die Polizei darf Reizgas einsetzen – aber nur, wenn es gerechtfertigt ist

Nehmen wir an, jemand widersetzt sich der Polizei – wann dürfen die Beamten beispielsweise Reizgas einsetzen? «Die Verwendung der Zwangs- und Einsatzmittel der Kantonspolizei ist in einem sogenannten Dienstbefehl geregelt», erklärt Rey. Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit seien die mildesten Mittel, die zum Erfolg führen, einzusetzen.

Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau. Brian Wong

Darf ich auch als Privatperson Reizgas einsetzen, wenn ich angegriffen werde? «Ist ein Reizstoff – also beispielsweise ein Pfefferspray – legal und frei verkäuflich, darf jede Person ein solches Produkt tragen und nötigenfalls einsetzen», stellt Rey klar. Gleiches gilt somit beispielsweise für die Angestellten privater Sicherheitsdienste. «Allgemein gilt, dass sich eine Privatperson gegen einen Übergriff zur Wehr setzen darf – Stichwort Notwehr. Allerdings gilt auch hier das Gebot der Verhältnismässigkeit.» Der entscheidende Vorteil von Pfefferspray liege darin, dass er «bei guter Wirkung keine bleibenden Schäden hervorruft».

Der Sicherheitsdienst darf Personen festhalten, aber nicht verhaften

Ein privater Sicherheitsdienst darf also, je nach Situation, Pfefferspray einsetzten. Wie sieht es mit Handschellen aus? «Nach Polizeigesetz ist jede Person berechtigt, einen Straftäter zurückzuhalten, bis die Polizei eintrifft», erklärt Rey. Gleiches gilt damit auch für die Angestellten privater Sicherheitsdienste. «Aus diesem Grund sind diese auch berechtigt, Handschellen, Pfefferspray oder andere Hilfsmittel zu tragen.»

Was diesen Sicherheitsmitarbeitern im Gegensatz zur Polizei fehlt, sind sogenannte hoheitliche Befugnisse, also die Möglichkeit, etwas rechtmässig durchzusetzen. Jemanden verhaften können die Angestellten des Sicherheitsdienstes also nicht.

