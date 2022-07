Fragen an die Kapo: Darf man drei mal um den Kreisel fahren?

Fragen an die Kantonspolizei Dreimal um den Kreisel – darf man das? Und wie genau befahre ich die doppelspurigen Kreisel? In einer Serie stellt die AZ der Kantonspolizei Aargau Fragen, die in der Bevölkerung immer wieder heiss diskutiert werden. Im zweiten Teil geht es ums Thema Kreisverkehr. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Dank Kreiseln – hier die beiden Kreisel ausgangs Bremgarten – gerät der Verkehr weniger ins Stocken. Dominic Kobelt

Kreisel sind nicht nur praktisch, weil der Verkehr oft weniger ins Stocken gerät, als bei einer Kreuzung. Auch wenn man mal falsch gefahren ist, bietet der Kreisel eine gute Möglichkeit, um zu wenden. Aber darf man eigentlich in die Richtung zurückfahren, aus der man gekommen ist? «Natürlich, insbesondere mit grossen Fahrzeugen macht ein solches Manöver Sinn. Übrigens weist auch die nette Stimme des GPS den Fahrer an, den Kreisverkehr zum Wenden zu nutzen», erklärt Aline Rey, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau.

Aline Rey, Mediensprecherin Kantonspolizei Aargau. Dominic Kobelt

Nun gibt es aber auch die Situation, so weiss der Autor aus persönlicher Erfahrung, dass die Beifahrer zu singen beginnen und den Lenker fordern, dreimal um den Kreisel zu fahren. Ist das erlaubt? «Es gilt der Grundsatz, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist im Einzelfall erlaubt», erklärt Rey. Die Antwort lautet somit Ja, es ist erlaubt.

Velofahrer dürfen in der Fahrbahnmitte fahren

Kreisel führen aber auch immer wieder zu Verwirrung. Für alle, bei denen die Fahrschule schon etwas länger zurückliegt, fragen wir die Kantonspolizei: Wie genau muss man im Kreisverkehr den Blinker setzen? «Bei der Einfahrt in den Kreisverkehrsplatz, sofern kein Fahrstreifenwechsel erfolgt, und bei der Fahrt im Kreisel muss der Führer die Richtung nicht anzeigen. Das Verlassen des Kreises muss jedoch angezeigt werden.» Bei der Einfahrt in den Kreisel gilt Linksvortritt. Das heisst: Wenn man in den Kreisel einfährt, haben die Fahrzeuge im Kreisel Vortritt.

Eine spezielle Empfehlung gibt es für Velofahrer: «Im Strassenverkehrsgesetz steht: ‹Auf Kreisverkehrsplätzen können Radfahrer vom Gebot des Rechtsfahrens abweichen›», erklärt Rey. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung empfiehlt, mit dem Velo aus Sicherheitsgründen im Kreisel in der Mitte der Fahrbahn zu fahren.

Die Beratungsstelle hat weitere Tipps auf ihrer Website aufgeschaltet: «Wer in den Kreisel einfährt, reduziert die Geschwindigkeit und verschafft sich einen Überblick. Dabei ist speziell auf Fussgängerinnen und Velofahrer zu achten.» Besonders wichtig sei, dass Auto- oder Motorradfahrer unmittelbar vor dem Kreisel keine Velos, E-Bikes und Motorfahrräder mehr überholen.

Eine spezielle Herausforderung: Die doppelspurigen Kreisel

Die Beratungsstelle erklärt auch, wie die zweispurigen Kreisel richtig befahren werden: «Wer den Kreisel an der ersten oder zweiten Ausfahrt verlässt, benützt den rechten Fahrstreifen – ansonsten den linken.» Führt eine zweispurige Fahrbahn zu einem zweispurigen Kreisel, fährt man auf dem gleichen Fahrstreifen im Kreisel weiter.

So wird ein doppelspuriger Kreisel richtig befahren. Broschüre bfu

Unsere letzte Frage bezieht sich auf eine spezielle Kreiselvariante, die in der Mitte lediglich eine leichte Erhöhung haben, damit etwa Busse oder Lastwagen keine enge Kurve fahren müssen, sondern praktisch über die Kreiselmitte fahren können. Ist es mit einem Personenwagen ebenfalls erlaubt, über diese Fläche zu fahren? Auch hier ist die Antwort ein klares Ja: «Der angehobene Bereich gehört zur Verkehrsfläche und darf befahren werden», sagt Rey.

Haben Sie auch Fragen an die Kantonspolizei Aargau, die unsere Leserinnen und Leser interessieren könnten? Schreiben Sie Ihre Vorschläge unserem Reporter: dominic.kobelt@chmedia.ch.

