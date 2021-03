Förderprogramm Energie Soviel Geld gibt es, wenn die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird Wer die Öl-, Gas- oder Elektroheizung ersetzen muss, hat nun einen finanziellen Anreiz für eine umweltfreundliche Alternative. Fördermittel gibt es beim Ersatz etwa durch eine Wärmepumpe. Unterstützung gibts auch für Beratung oder energetische Gebäudesanierung. Mathias Küng 01.03.2021, 18.25 Uhr

Wenn es um die Eindämmung und Senkung der CO2-Emissionen geht, besteht zwischen Bund und Kantonen eine Arbeitsteilung: Der Bund kümmert sich um den Verkehr, die Kantone um den Gebäudebereich. Der Bund will dem Klima und der Umwelt aktuell mit dem CO2-Gesetz helfen (worüber das Volk im Juni abstimmt). Im Aargau wollten Regierung und Grosser Rat mit einem neuen Energiegesetz Tempo machen. Es wurde vom Stimmvolk allerdings im September 2020 knapp abgelehnt.

75 Millionen Franken für Anreize

Zwei Monate nach dem Energiegesetz-Nein beschloss der Grosse Rat dafür, das im Zuge von Sparmassnahmen vor Jahren massiv gedrosselte Förderprogramm Energie wieder aufzustocken. Das Programm setzt nicht auf neue Vorschriften, sondern auf finanzielle Anreize. Dafür stehen in den nächsten vier Jahren 75 Millionen Franken bereit, jährlich also 18 Millionen.

Zur Förderung von Massnahmen an der Gebäudehülle gab es bisher schon finanzielle Unterstützung. Mit dem neuen Programm können wie bis zum Jahr 2016 wieder Massnahmen in der Haustechnik finanziell unterstützt werden. Dies sind der Ersatz von Öl- und Gas- sowie Elektroheizungen durch Wärmepumpen oder Holzheizungen, der Einbau von Solarkollektoren bei bestehenden Gebäuden und der Bau oder Ausbau von Fernwärmenetzen.

Bis 7800 Franken bei Ersatz von Öl durch Wärmepumpe

Ein Beispiel: Wer im Haus eine Ölheizung hat, die altershalber ersetzt werden muss, und neu eine Luft/Wasser-Wärmepumpe reinstellt, erhält dafür vom Kanton 4000 Franken Fördergelder. Zusätzlich gibts pro Kilowatt (kW) Leistung 60 Franken. In einem Einfamilienhaus hat eine solche Heizung typischerweise eine Leistung von 10 kW. Somit erhält der Bauherr beziehungsweise die Bauherrin weitere 600 Franken, zusammen also einen Förderbeitrag von 4600 Franken. Ersetzt man die bisherige Öl-, Gas- oder Elektroheizung gar durch eine Sole/Wasser oder Wasser/Wasser-Wärmepumpe, gibt es einen Grundbeitrag von 6000 Franken plus 180 Franken pro kW Leistung. Bei 10 kW also 1800, insgesamt somit 7800 Franken.

In beiden Fällen gibt es noch mehr Förderung, falls das betreffende Gebäude bisher für die Wärmeverteilung kein Wasserverteilsystem hatte (etwa wenn in jedem Zimmer ein Elektroofen stand). Dann gibt es laut Stephan Kämpfen, Leiter Sektion Energieeffizienz im Departement von Stephan Attiger, für die Erstinstallation eines Wasserverteilsystems zusätzlich 1600 Franken, plus 200 Franken pro Kilowatt Leistung.

Erst starten mit der Bestätigung des Kantons

Allein für Luft-Wasser-Wärmepumpen ist pro Jahr knapp eine Million Franken reserviert. Was passiert, wenn diese Mittel vorzeitig ausgeschöpft sind? Sollten sie zum Beispiel Mitte November aufgebraucht sein, gebe es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, so Kämpfen: «Pro Fördertatbestand sind keine maximalen Summen festgelegt. Mit den in der Botschaft aufgeführten Beträgen sollte aufgezeigt werden, welche Verteilung der Mittel auf die einzelnen Fördertatbestände zu erwarten ist. Wenn festgestellt wird, dass die für das laufende Jahr vorgesehenen Mittel eventuell nicht ausreichen könnten, besteht die Möglichkeit, einzelne Fördertatbestände oder das gesamte Förderprogramm zu sistieren.»

Stephan Kämpfen. Leiter Sektion Energieeffizienz beim Kanton, vor einer Wärmepumpe im Keller des Baudepartements in Aarau. Foto vom 24.2.2020. Michael Würtenberg

Je nach Zeitpunkt und Umfang der Sistierung könnte allenfalls, wie Ende 2020, der Förderentscheid auf das Folgejahr verschoben werden und der Bauherr könnte in diesem Fall nach Erhalt eines entsprechenden Schreibens bereits mit den Bauarbeiten beginnen ohne die Bedingungen zu verletzen. Ganz wichtig sei, «dass man mit dem Vorhaben zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung noch nicht angefangen haben darf, wenn man eine finanzielle Unterstützung vom Kanton will. Das darf man erst, wenn man die schriftliche Bestätigung des Kantons über den Eingang der Gesuchsunterlagen in Händen hat.» Ein materieller Entscheid sei das dann aber noch nicht. Der Entscheid, ob das Vorhaben die Anforderungen erfüllt (Gelder können zum Beispiel nur für Vorhaben im Aargau gesprochen werden) falle erst nachher.

13 Millionen fliessen in die Gebäudeerneuerung

Das Förderprogramm ist nach dem Nein des Souveräns zum neuen Energiegesetz auf absehbare Zeit wohl das wirksamste zusätzliche Instrument des Kantons im Gebäudebereich. Es unterstützt hauptsächlich Massnahmen an der Gebäudehülle. Dies allerdings nur bei Gebäuden aus der Zeit vor dem Jahr 2000.

Die Unterstützungen für wärmedämmende Massnahmen an bestehenden Gebäuden, für Modernisierungen mit einem Minergie-Standard sowie für Ersatzneubauten im MinergieP-Standard werden wie im bisherigen Förderprogramm unverändert weitergeführt. Die Planung sieht vor, dass allein für zusätzlichen Wärmedämmungsmassnahmen jährlich rund 13 der 18 Millionen Franken aufgewendet werden könnten.

Auch wieder Beiträge für Pilotanlagen

Neu sind auch Beiträge an Pilotanlagen möglich, sofern es sich um innovative und effiziente Technologien und deren Anwendungen handelt und sie das Potenzial haben, in Zukunft einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Dafür sind jährlich rund eine halbe Million Franken reserviert.

Was soll man sich darunter vorstellen? So ein Programm gab es schon vor 2016. Damals gab es laut Stephan Kämpfen Unterstützung für ein Projekt von Swiss blue energy, um mit Thermomagnetisierung elektrische Energie zu produzieren. Und ist etwas daraus geworden? Das Projekt laufe noch, so Kämpfen.

CO2-Emissionen um 440'000 Tonnen senken

Mit den jetzt anlaufenden Förderungen werden nach bisherigen Erfahrungen der Kantone zwischen 375 und 750 Millionen Franken an Investitionen in der Privatwirtschaft ausgelöst, rechnet die Regierung in ihrer Botschaft vor. Wenn das eintrifft, können damit die CO2-Emissionen um 440000 Tonnen reduziert werden. Dem Gebäudebereich kommt bei der Senkung der CO2-Emissionen und der Energieeffizienz eine Schlüsselrolle zu. Denn sie verursachen rund 40 Prozent des Energieverbrauchs und 25 Prozent des CO2-Ausstosses.

Energiestrategie 2050 liegt dem Programm zugrunde

Ein wesentliches Element der auch vom Kanton Aargau unterstützten Energiestrategie 2050 des Bundes ist die Reduktion der CO2-Emissionen. Diese soll einerseits durch eine Effizienzsteigerung und andererseits durch den Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich erreicht werden. Damit werde ein wesentlicher Beitrag geleistet, um die energie- und klimapolitischen Ziele des Kantons zu erreichen, heisst es in einer Mitteilung zum neuen Förderprogramm.

Zentrale Anlaufstelle ist die energieberatungAARGAU. Sie steht als zentrale Anlauf- und Auskunftsstelle bei Fragen zur Gebäudemodernisierung und zur Energieeffizienz zur Verfügung. Neben den bewährten Vor-Ort Beratungen bietet sie neu Beratungen für Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie weitergehende Unterstützung in der Bauausführung und in der Qualitätssicherung an.

Alle Informationen und Bedingungen zum Förderprogramm und zur energieberatungAARGAU sind im Internet zu finden unter: www.ag.ch/energie.