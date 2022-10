Gemeinden sollen für Ukraine-Flüchtende verantwortlich sein

Flüchtlingswesen Gemeinden verantwortlich für Ukraine-Flüchtende: «Das ist weder fair noch umsetzbar» Der Regierungsrat will die Zuständigkeit für Personen mit Schutzstatus S bei den Gemeinden belassen. FDP-Grossrat und Turgi-Gemeindeammann Adrian Schoop will hingegen den Kanton stärker in die Pflicht nehmen. Eva Berger Jetzt kommentieren 24.10.2022, 17.42 Uhr

Das ehemalige Hotel Lenzburg in Lenzburg wurde im Mai als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge hergerichtet. Zuständig für Personen mit Schutzstatus S sind die Gemeinden. Sandra Ardizzone

Für den Monat September meldete das Staatssekretariat für Wirtschaft (SEM) rund 2600 gestellte Asylgesuche – das waren über 30 Prozent mehr als im September des Vorjahres und der höchste Wert seit der Flüchtlingskrise 2015/16. Gleichzeitig wurde 2877 Personen der Schutzstatus S gewährt. Dieser gilt seit dem 12. März, er wurde geschaffen, damit die Schweiz wegen des Krieges Schutzsuchende aus der Ukraine rasch und unkompliziert aufnehmen kann.

Bis gestern Montag wurde der Schutzstatus S über 66'000-mal vergeben. Mit Stand vom 10. Oktober lebten 4579 Personen mit diesem Status im Aargau. Über die Hälfte von ihnen war privat untergebracht, zu 34 Prozent lebten sie in einer Gemeindeunterkunft, zehn Prozent in einer kantonalen. Bis Ende Jahr könnten bis zu 9000 Ukrainerinnen und Ukrainer dem Aargau zugewiesen sein, hiess es von Seiten des Kantons schon Anfang Oktober.

Die Zuständigkeiten für Unterbringung, Unterstützung und Betreuung von Schutzsuchenden mit Status S sind im Aargau in einer Sonderverordnung geregelt. Diese hält fest, dass in der Regel die Gemeinden zuständig sind. Seit Inkrafttreten am 6. April gilt die Verordnung für höchstens zwei Jahre, danach aber braucht es gesetzliche Grundlagen.

Gesetzesrevision seit Montag in Anhörung

Der Regierungsrat schlägt vor, es auch in Zukunft bei der jetzigen Praxis zu belassen: Das Sozialhilfe- und Präventionsgesetz soll dahingehend ergänzt werden, dass die Gemeinden nicht nur für Asylsuchende und ausreisepflichtige Personen sowie vorläufig Aufgenommene ohne Flüchtlingseigenschaft zuständig sind, sondern auch für Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung. Das wären ebenjene Personen mit Schutzstatus S. Am Montag hat die Regierung eine Anhörung zur Gesetzesanpassung gestartet.

Diese Kompetenzregelung habe sich in der Praxis bewährt, schreibt der Regierungsrat im Bericht zur Anhörung. Schutzbedürftige Personen ohne Aufenthaltsbewilligung sollten zudem grundsätzlich wie vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer behandelt werden. Weiter würden viele Geflüchtete aus der Ukraine direkt in privaten Haushalten untergebracht, was eine Zuständigkeit bei den Gemeinden ebenfalls sinnvoll mache.

Und nicht zuletzt fehlten dem kantonalen Sozialdienst sowohl Personal als auch Unterbringungsmöglichkeiten, um eine derartige Krise selbst zu bewältigen. Das könne der Kanton nur «in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Rahmen der Erfüllung der Verbundaufgabe» leisten.

Lediglich eine Frage zu beantworten

Bis am 22. Dezember können Parteien, Gemeinden und Verbände ihre Eingabe zur Teilrevision des Gesetzes machen. Es gibt nur eine Frage zu beantworten: ob man damit einverstanden ist, dass die Zuständigkeit für Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung bei den Gemeinden liegt, fragt der Regierungsrat. Das werden nicht alle mit Ja beantworten, wie sich bereits jetzt zeigt.

Adrian Schoop, Gemeindeammann von Turgi. zvg/Badener Tagblatt

So passt es Adrian Schoop, Gemeindeammann von Turgi und FDP-Grossrat, überhaupt nicht, dass das Vorgehen aus der Sonderverordnung eins zu eins ins Gesetz übernommen werden soll. «Diese sogenannte Arbeitsteilung geht voll zu Lasten der Gemeinden, das ist weder fair noch umsetzbar», sagt er auf Anfrage. Auch den Gemeinden fehle Wohnraum, auch sie hätten nur begrenzt personelle Ressourcen. So stünden der Gemeinde Turgi aktuell keine freien Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtenden zur Verfügung – dabei erwarteten Bund und Kanton bis Ende Jahr noch Tausende. «Es ist irritierend, dass der Regierungsrat da sagt, die bisherige Praxis habe sich bewährt», findet der Gemeindeammann. Es sei schlicht nicht genügend Wohnraum vorhanden, das meldeten auch Kolleginnen und Kollegen anderer Gemeinden, so Schoop, «noch Hunderte weitere aufzunehmen, ist für sie gar nicht machbar».

Er hätte erwartet, dass sich der Kanton zumindest stärker an den Kosten beteiligt, so Schoop. Neun Franken pro Tag und Person für Miete, Nebenkosten und Mobiliar seien bei weitem nicht kostendeckend. Er hat nun Hoffnung, dass sich aus der Anhörung noch Anpassungen ergeben. «Die Gemeinden müssen schadlos gehalten werden, und der Kanton muss selber Unterkünfte für die Aufnahme von Schutzsuchenden zur Verfügung stellen», so Schoop. Zusammen mit seinem Team auf der Gemeindeverwaltung und im Gemeinderat werde er entsprechend auf die Anhörung antworten.

Ab nächstem Frühling wird sich der Grosse Rat mit der Revision des Gesetzes befassen. Voraussichtlich ab 1. April 2024, knapp zwei Jahre nach der Sonderverordnung, soll das Gesetz dann gelten.

