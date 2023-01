Flüchtlingswesen Der Kanton ruft die Asylnotlage aus – und nicht einmal der SVP-Politiker, der die Gemeinden vertritt, übt Kritik Ende Februar sind die Plätze in den Aargauer Asylzentren voll, deshalb ruft der Kanton jetzt die Notlage aus. Eine neue Verordnung erlaubt als letztes Mittel die Beschlagnahmung privater Liegenschaften. Patrick Gosteli, SVP-Grossrat und Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung, lobt die Zusammenarbeit mit dem Kanton. Fabian Hägler Aktualisiert 13.01.2023, 17.03 Uhr

Seit rund einem Monat leben Geflüchtete im unterirdischen Notspital in Muri – wie schon bei der letzten grossen Flüchtlingswelle im Jahr 2015. Alex Spichale

Die Situation im Asylwesen im Aargau ist angespannt. Der anhaltend hohe Zustrom von Geflüchteten bedingt die rasche Schaffung von zusätzlichen Unterkunftsplätzen. Bereits vor zehn Tagen sagte Regierungsrat Jean-Pierre Gallati im TalkTäglich bei Tele M1, im Februar oder März könnten die letzten freien Plätze in den Asylunterkünften im Aargau belegt sein.

«Dann müssen wir im Regierungsrat darüber nachdenken, nach Corona bereits wieder eine Notsituation nach Zivilschutzgesetz auszurufen.» Nun hat sich die Kantonsregierung entschieden, die Notlage schon früher auszurufen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Gemäss den Prognosen des Staatssekretariats für Migration (SEM) sei in den nächsten Wochen mit täglichen Zuweisungen von 20 Schutzsuchenden aus der Ukraine und weiteren Personen aus dem Asylbereich zu rechnen.

Notlage ermöglicht schnelle Bereitstellung von Unterkünften

Die aktuell 650 Reserveplätze in kommunalen und kantonalen Unterkünften im Aargau sowie die verfügbaren Plätze bei Gastfamilien reichen voraussichtlich noch bis Ende Februar 2023. «Deshalb sind Massnahmen zur raschen Schaffung zusätzlicher Kapazitäten nötig», heisst es vonseiten des Kantons.

Der Regierungsrat schafft mit der Notlage neue Handlungsmöglichkeiten, um zusätzliche Unterkünfte für Schutzsuchende schneller bereitstellen zu können. Im Vordergrund stehe die Bereitstellung von Sanitätsstellen. Gemeinden können gemäss der vom Regierungsrat verabschiedeten Notverordnung verpflichtet werden, solche Anlagen für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung zu stellen.

Der Kantonale Führungsstab darf private Liegenschaften beschlagnahmen

Falls dereinst auch diese Kapazitäten ausgeschöpft sein sollten, könnten im äussersten Notfall Gemeinden sowie Privateigentümer per Beschlagnahmungsverfügung verpflichtet werden, auch anderweitige geeignete Liegenschaften zur Verfügung zu stellen.

Dazu heisst es in der Verordnung konkret: «Können Notunterkünfte nicht einvernehmlich und zeitnah bereitgestellt werden, steht dem Kantonalen Führungsstab (KFS) und dem zuständigen Regionalen Führungsorgan (RFO) das Recht auf Beschlagnahmung gegenüber den betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümern beziehungsweise Besitzerinnen und Besitzern zu.»

Gemeindeammänner-Präsident: «Nur im äussersten Notfall anwenden»

«Der Regierungsrat wird zurückhaltend und unter Wahrung der Verhältnismässigkeit mit dieser Möglichkeit umgehen», heisst es in der Mitteilung. Beschwerden gegen Beschlagnahmungsverfügungen des Kantons wird mit der Notverordnung, die vorerst für zwei Jahre gilt, allerdings die aufschiebende Wirkung entzogen.

Patrick Gosteli, SVP-Grossrat und Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung, sagt zu Beschlagnahmungen: «Ich gehe davon aus, dass solche Massnahmen nur im äussersten Notfall angewendet würden. Es wäre ein letztes Mittel, um die Handlungsfähigkeit zu bewahren, aber ich wünsche mir natürlich, dass es nie zum Einsatz kommt.»

Sehr kurze Fristen für Baueinsprachen, keine Brandschutzbewilligung

Wird für eine Unterkunft eine Baubewilligung nötig, so erteilt diese das kantonale Baudepartement. Für Notunterkünfte gemäss der Verordnung kann die Behörde Ausnahmen von den baurechtlichen Regelungen gewähren. Die Auflagefrist für Baugesuche beträgt sieben Tage, in dieser Zeit sind auch Einwendungen möglich.

Gegen eine Baubewilligung für eine Notunterkunft kann ebenfalls innerhalb von sieben Tagen eine Beschwerde an den Regierungsrat erhoben werden. Allfälligen Beschwerden gegen Baubewilligungen wird mit der Notverordnung jedoch die aufschiebende Wirkung entzogen.

Notunterkünfte können zudem ohne kantonale oder kommunale Brandschutzbewilligung in Betrieb genommen und bezogen werden. Der Kantonale Sozialdienst muss nach Inbetriebnahme in Absprache mit der Aargauischen Gebäudeversicherung «die erforderlichen und verhältnismässigen Brandschutzmassnahmen» ergreifen.

Unterkunftskapazitäten sind ausgeschöpft

Der Kanton Aargau hat in den letzten Monaten rund 1000 zusätzliche Plätze in kantonalen Unterkünften geschaffen und darin die verfügbaren Plätze bereits verdichtet. Der Kantonale Sozialdienst wird in den nächsten Monaten weitere Unterkünfte anmieten, so zum Beispiel Mehrfamilienhäuser, ehemalige Hotels und leerstehende Pflegeheime.

Patrick Gosteli sagt: «Heute läuft das nach einem festgelegten Schema ab: Wenn der Kantonale Sozialdienst eine Liegenschaft im Auge hat, nimmt er rechtzeitig Kontakt auf mit den Gemeinden.» Wenn es Vorbehalte seitens Gemeinderat gebe, würden diese besprochen. «Der Kanton hört meiner Meinung nach stärker auf die Gemeinden als früher», sagt Gosteli.

Auch die Gemeinden sind seit Beginn des Ukraine-Krieges daran, zur Erfüllung ihrer Aufnahmepflicht weitere Plätze zu schaffen und geeignete Wohnobjekte in Betrieb zu nehmen. Weiterhin sei eine hohe Solidarität der Bevölkerung mit den Geflüchteten aus der Ukraine feststellbar, was die hohe Zahl an Privatunterbringungen (43 Prozent) zeigt.

Gemeinden finden zum Teil kaum noch Wohnungen

Die Gemeinden seien gefordert, die verlangten Plätze bereitzustellen, sagt Gosteli. Dies sei an manchen Orten schwierig, weil man kaum noch Wohnungen finde. «Wir schauen in Böttstein gerade ein leerstehendes Bauernhaus an, da könnten über die nächsten zwei Jahre acht Plätze geschaffen werden.»

Es werde wohl mehr Verbundlösungen mit gemeinsamen Unterkünften von mehreren Gemeinden geben, vermutet Gosteli. «Sonst sind wir dann bei Szenarien mit Turnhallen – dies würde aber sicher Widerstand von Vereinen und Schulen geben.» Und er sieht ein zweites Problem: «Die Sozialdienste sind am Anschlag, man findet kaum Fachpersonen für die Betreuung.»

Erste drei Anlagen werden nächstens in Betrieb genommen

In den nächsten Wochen werden gemäss Notverordnung erste Schutzbauten an den drei Standorten Aarau, Birmenstorf und Lenzburg in Betrieb genommen. Das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) hat diese Anlagen nach einem umfassenden Evaluationsprozess bestimmt. Damit lassen sich insgesamt 560 zusätzliche Unterkunftsplätze schaffen: 160 Plätze im Geschützten Spital Aarau; 200 Plätze im öffentlichen Schutzraum Birmenstorf; 200 Plätze in der Sanitätsstelle und ehemaligen Bereitstellungsanlage Lenzburg.

Die Behörden der drei Standortgemeinden seien vom Kanton diese Woche vorinformiert worden, heisst es in der Mitteilung. Gosteli bestätigt dies: «Die Belegung der Anlagen in Aarau, Lenzburg und Birmenstorf wurde frühzeitig aufgegleist, die Gemeindeammänner-Vereinigung wurde gestern vorinformiert über die Ausrufung der Notlage.» Die Notlage beziehungsweise Notverordnung wird laut Mitteilung bei einer Entspannung der Unterkunftssituation so rasch als möglich wieder aufgehoben werden.