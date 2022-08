Bald keine Sozialhilfe mehr für wohlhabende Ukraine im Aargau?

Flüchtlingswesen Bald keine Sozialhilfe mehr für wohlhabende Ukraine-Flüchtlinge? Aargauer Regierung prüft Verschärfung In den ersten sechs Monaten seit Kriegsbeginn wurde das Vermögen von Ukrainerinnen und Ukrainern bei der Berechnung der Sozialhilfe nicht berücksichtigt. Nun soll sich dies ändern – doch SVP-Nationalrätin Martina Bircher sieht Probleme bei der Umsetzung. Fabian Hägler 12.08.2022, 05.00 Uhr

Für eine Mutter, die mit ihren Kindern allein in die Schweiz geflüchtet ist, kann es schwierig sein, eine Arbeitsstelle zu finden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Wenn ein ukrainischer Flüchtling mit dem 5er-BMW bei uns vorfährt, müssen wir ihm Sozialhilfe auszahlen. Ebenso der Ukrainerin, die Ehefrau eines wohlhabenden Chirurgen ist, was übrigens in der Praxis schon vorgekommen ist.» Das sagte SVP-Nationalrätin Martina Bircher, die in Aarburg auch Sozialvorsteherin ist, vor gut vier Monaten.