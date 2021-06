Flüchtlingsparlament «Viele Politikerinnen und Politiker wissen gar nicht, wie sie uns mit ihren Entscheiden das Leben schwer machen» Am 6. Juni tagt in Bern das erste Mal das Flüchtlingsparlament. Auch Nahid Haidari (24) und Rahim Mohammadzadeh (38) aus dem Kanton Aargau reisen an diesem Tag in die Hauptstadt, um Parlamentsmitgliedern ihre Vorschläge zu präsentieren. Einer ihrer Hauptanliegen: gezieltere Unterstützung beim Lernen der Landessprache und die Aufhebung des Reiseverbots. Noemi Lea Landolt 05.06.2021, 05.00 Uhr

Nahid Haidari (links) und Rahim Mohammadzadeh setzen sich dafür ein, dass die Politik die Lebensrealitäten von Flüchtlingen in der Schweiz besser versteht. Severin Bigler

Das Gefühl, dass über sie bestimmt wird, kennen Nadid Haidari und Rahim Mohammadzadeh. Als Flüchtlinge dürfen sie in der Schweiz weder abstimmen noch wählen. Für die Politik interessieren sie sich trotzdem. Vor allem für die Asylpolitik. Was in Bern beschlossen wird, betrifft sie nämlich direkt – im Gegensatz zu den Politikerinnen und Politikern, die darüber diskutieren und abstimmen.

Die 24-jährige Afghanin und der 38-jährige Iraner wollen mitreden. Sie wollen, dass die Politikerinnen und Politiker ihre Sichtweise kennen. Am 6. Juni reisen sie zusammen mit rund 75 anderen Geflüchteten aus 19 Kantonen und 15 Ländern nach Bern, wo das erste Schweizer Flüchtlingsparlament tagt.

Dieses hat der Verein NCBI Schweiz unter anderem mit Unterstützung von UNHCR Schweiz, der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und Terre des Hommes Schweiz ins Leben gerufen. In Bern präsentieren die Mitglieder des Flüchtlingsparlaments Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentariern ihre Vorschläge zu Asylthemen.



Sie wollen das Reiseverbot verhindern

Wie in einem Parlament üblich, haben sich auch die Mitglieder des Flüchtlingsparlament in Kommissionssitzungen getroffen. Coronabedingt online via Zoom. Rahim Mohammadzadeh ist Vorsitzender der Kommission, die sich mit dem Thema F-Bewilligungen auseinandersetzt. Ein aktuelles Thema.

Der Bundesrat will nämlich vorläufig Aufgenommenen mit Ausweis F Auslandreisen verbieten. Der Nationalrat hatte dieses Reiseverbot im Dezember abgelehnt, der Ständerat hat es in der Frühlingssession gutgeheissen. Jetzt muss sich der Nationalrat erneut mit dem Geschäft beschäftigen.

Rahim Mohammadzadeh und die anderen Kommissionsmitglieder wehren sich gegen ein Reiseverbot. Ein Kommissionsmitglied verglich das Reiseverbot während der Sitzung mit einem «geografischen Gefängnis». Rahim Mohammadzadeh sagt:

«Tausende Menschen könnten ihre Angehörigen nicht mehr besuchen. Auch dann nicht, wenn sie im Nachbarland leben.»

Das sei unmenschlich, zumal vorläufig Aufgenommene oft Jahre oder Jahrzehnte in der Schweiz leben.

Rahim Mohammadzadeh fragt sich manchmal, wie gut Schweizerinnen und Schweizer die Realität von Flüchtlingen in der Schweiz kennen. «Das F, B oder N auf unserem Ausweis ist für viele nur ein Buchstabe. Sie wissen vielleicht nicht einmal, wofür er steht», sagt er. «Aber ich sehe, welche Schwierigkeiten es im Alltag gibt.»

Mit dem Status der vorläufigen Aufnahme könne man beispielsweise kein Handy-Abo abschliessen oder werde bei der Jobsuche benachteiligt, weil potenzielle Arbeitgeber beim Wort «vorläufig» das Gefühl haben, jemand sei bald nicht mehr in der Schweiz. Rahim Mohammadzadeh sagt:

«Mir kommt es manchmal so vor, dass sie uns mit schwierigen Gesetzen fesseln und dann sagen: ‹Okay, rennen Sie, integrieren Sie sich›.»

Der Iraner hat sich integriert. Auf eigene Faust und ohne darauf zu warten, ob er in der Schweiz als Flüchtling anerkannt wird. Er lebt seit bald fünf Jahren hier und gleich lange wartet er auf den Asylentscheid. Als Asylsuchender mit Ausweis N bekommt er neun Franken pro Tag und ein Bett in einer Asylunterkunft. Ein Deutschkurs sei ihm bisher nicht angeboten worden, sagt er.

Trotzdem hat er Deutsch gelernt und vor kurzem die Ausbildung zum Migrationsfachmann an der Wirtschaftsschule in Biel abgeschlossen. Er arbeitet im Computer Treff in Suhr, wo er Menschen mit Computer- oder Handyproblemen hilft.

Er fühlt sich auch in der Schweiz als Mensch zweiter Klasse

«Ohne die Hilfe von Stiftungen, Vereinen, Freundinnen und Freunden sowie einer Schweizer Familie hätte ich all das nicht machen können.» Der Kanton habe sich an den Kosten für die Deutschkurse oder die Ausbildung nicht beteiligt. Als Asylsuchender hat Rahim Mohammadzadeh keinen Anspruch darauf. Der Ausweis N ist keine Aufenthaltsbewilligung. Er ist nur eine Bestätigung, dass jemand ein Asylgesuch eingereicht hat und auf den Entscheid wartet.

«In meinem Heimatland gehöre ich einer ethnischen Minderheit an. Ich war ein Mensch zweiter Klasse», sagt Rahim Mohammadzadeh. «Es ist schade, dass ich dieses Gefühl in der Schweiz auch haben muss.»

Flucht, Schulabschluss, Lehre mit Berufsmatur, Studium

Nahid Haidari kam 2012 als 16-Jährige mit ihren Eltern und den drei älteren Brüdern aus Afghanistan in die Schweiz. In den letzten neun Jahren hat sie Deutsch und Schweizerdeutsch gelernt, die Regelschule abgeschlossen, eine KV-Lehre mit Berufsmatura gemacht und ihr Studium in Sozialer Arbeit begonnen.

Sie habe in der 3. Sek einen guten Deutschlehrer gehabt, SP-Grossrat Thomas Leitch, erzählt Haidari. Er habe sie ermutigt, an die Bezirksschule zu wechseln und dafür gesorgt, dass sie ein halbes Jahr lang intensiv Einzelunterricht in Französisch hatte, während der Rest der Klasse im Musikunterricht war.

Am Schnuppertag in ihrem künftigen Lehrbetrieb sei sie gefragt worden, wie oft sie denn am Computer arbeite. «Ich antwortete, dass ich keinen Computer und kein Internet habe», erzählt Nahid Haidari.

«Sie haben mir trotzdem eine Chance gegeben und mich motiviert, auch die Berufsmatur zu machen.»

Viele haben Potenzial in der jungen Frau gesehen. Sie selbst zweifelte lange an sich und teilweise auch heute noch. Es sei schwer, zur Ruhe zu kommen.

Sie ist die einzige in der Klasse mit Migrationshintergrund

Im Flüchtlingsparlament ist Nahid Haidari Vorsitzende der Bildungskommission. Sie kann aus eigener Erfahrung mehrere Punkte aufzählen, welche die Politik ihrer Meinung nach angehen müsste. Angefangen damit, dass man für ein Studium Deutschkenntnisse auf Niveau C1 oder C2 nachweisen müsse, die Gemeinde oder der Kanton aber nur Kurse bis Niveau B2 finanziere.

Ein weiteres Problem sei, dass sie im Studium gleich behandelt werde wie Studierende mit Muttersprache Deutsch. Sie müsse die gleichen Arbeiten schreiben, habe für Prüfungen nicht mehr Zeit und merke, dass viele Dozierende überfordert sind, wie sie mit ihr umgehen sollen. «Ich bin in meiner Klasse die einzige mit Migrationshintergrund, die nicht deutschsprachig aufgewachsen ist.» Sie investiere 30 Stunden Herzblut in eine Arbeit, für die Muttersprachler vielleicht drei Stunden brauchen.

Nahid Haidari nervt sich, dass die Politik immer von Einzelfällen spreche.

«Wenn doch alle die gleichen Probleme haben, dann sind das doch keine Einzelfälle. Dann muss etwas geändert werden.»

Damit sich etwas ändert, für all jene Menschen, die wie sie in die Schweiz flüchten, setzen sich Nahid Haidari und Rahim Mohammadzadeh ein. Es sei schön, dass es Parlamentsmitglieder gebe, die das Flüchtlingsparlament unterstützen und die Situation von Flüchtlingen in der Schweiz verbessern möchten, sagt Rahim Mohammadzadeh. «Aber viele Politikerinnen und Politiker wissen gar nicht, wie sie uns mit ihren Entscheiden das Leben schwer machen.»