Bund will 220 Personen im Asylzentrum in Brugg unterbringen

Flüchtlinge Belegung im Bundesasylzentrum in Brugg wird auf 220 Personen erhöht – Zahl der Flüchtlingsplätze in Gemeinden unklar Bund und Kanton müssen Kapazitäten für Flüchtlinge aus der Ukraine schaffen. Die kantonalen Unterkünfte im Aargau sind bereits zu 85 Prozent belegt. Einen Überblick über die Kapazitäten in den Gemeinden hat der Kanton noch nicht. Noemi Lea Landolt und Claudia Meier Jetzt kommentieren 14.03.2022, 18.34 Uhr

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati geht davon aus, dass 3500 bis 20’000 Personen aus der Ukraine eine Unterkunft im Aargau brauchen werden. «Wir rechnen damit, dass wir massiv überfordert sein könnten», sagte er im Interview mit der AZ.

Die erste Anlaufstelle für Menschen aus der Ukraine in der Schweiz, die nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen, sind die Bundesasylzentren (BAZ) mit Verfahrensfunktion in Altstätten SG, Basel, Bern, Boudry NE, Chiasso oder Zürich. Dort werden sie registriert und kurzfristig werden die Flüchtlinge auch in Bundeszentren untergebracht.

Im Aargau gibt es ein temporäres Bundesasylzentrum ohne Verfahrensfunktion in den militärischen Hallen der Stadt Brugg. Dieses nahm am 30. November 2020 den Betrieb auf. Damals brauchte der Bund mehr Plätze, weil die Unterkünfte wegen Corona nicht voll belegt werden konnten und die Asylgesuchszahlen wieder anstiegen.

Blick in einen Schlafsaal im Bundesasylzentrum Brugg. Alex Spichale

Im Moment sind 90 Asylsuchende im BAZ Brugg untergebracht, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Anfrage mitteilt. Es dürften schon bald mehr als doppelt so viele sein. «Geplant ist, die Belegung des BAZ Brugg innert Kürze auf maximal 220 Asylsuchende zu erhöhen», schreibt ein SEM-Sprecher.

Bundeszentrum ist keine Bleibe für Familien und Frauen

In den militärischen Hallen wohnen aktuell nur alleinreisende Männer. Sie stammen grösstenteils aus der Türkei, aus Afghanistan, Algerien, Syrien und der Ukraine. Das soll auch in Zukunft so bleiben: Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur sei zurzeit nicht vorgesehen, aus der Ukraine geflüchtete Familien oder Frauen im BAZ Brugg unterzubringen, so der SEM-Sprecher.

Ukraine-Flüchtlinge, die bereits registriert sind und den Schutzstatus S erhalten haben, werden einem Kanton zugewiesen. Ab diesem Zeitpunkt sind die kantonalen Behörden zuständig für die Unterbringung. Im Aargau sucht der Kantonale Sozialdienst aktuell Hotels oder leer stehende Mehrfamilienhäuser, in denen Geflüchtete untergebracht werden können.

Kanton prüft längere Nutzung von Asylunterkünften

Laut Michel Hassler, Mediensprecher im Departement Gallati, sind die kantonalen Asylunterkünfte bereits zu ungefähr 85 Prozent ausgelastet, «wobei wir hier in den kommenden Tagen natürlich eine Steigerung erwarten». Der Kanton verfügt über rund 200 freie Plätze in seinen Asylunterkünften und könnte weitere rund 200 Plätze schaffen, indem er mehr Menschen in den bestehenden Unterkünften unterbringt.

Die Mehrfamilienhäuser an der Stockstrasse in Neuenhof kann der Kanton länger als geplant als Asylunterkunft nutzen. Severin Bigler

Bereits klar ist, dass im A3-Werkhof in Frick wieder Asylsuchende untergebracht werden. In den letzten zwei Jahren wurde die Unterkunft immer wieder als Covid-Isolierstation für Personen aus dem Asylbereich genutzt. Auch die kantonale Asylunterkunft an der Stockstrasse in Neuenhof kann der Kanton in Absprache mit dem Vermieter länger nutzen.

Noch unklar ist, was mit der Asylunterkunft «Jägerstübli» in Brugg-Lauffohr passiert, die Platz für 22 Personen bietet. Zwar sind die letzten Asylsuchenden bereits Ende Februar ausgezogen und der Kantonale Sozialdienst wollte die Unterkunft Ende März schliessen, weil der Mietvertrag dann ausläuft. Das ehemalige Restaurant wird aber nicht vor Herbst oder Ende Jahr abgerissen. Der Kantonale Sozialdienst prüfe deshalb, ob die Nutzung verlängert werde, teilt Sprecher Michel Hassler mit.

Der Kantonale Sozialdienst prüft, ob er das ehemalige Restaurant Jägerstübli in Brugg-Lauffohr länger als Asylunterkunft nutzen kann. Claudia Meier

Kapazitäten in den Gemeinden sind unklar

Nebst dem Kanton verfügen auch die Gemeinden über Asylunterkünfte. Der Kantonale Sozialdienst will allfällige Reserveplätze in diesen Unterkünften ebenfalls für Flüchtlinge aus der Ukraine nutzen. Er hat die Gemeinden am 3. März in einem Schreiben gebeten, die Anzahl Reserveplätze zu melden und mitzuteilen, ab wann die Plätze bezugsbereit wären. Konkrete Zahlen liegen mehr als eine Woche später noch nicht vor. Die Erhebung laufe noch, sagt Michel Hassler. Der Kantonale Sozialdienst bereite eine weitere Information an die Gemeinden vor.

Nebst den staatlichen Unterkünften gibt es auch viele Privatpersonen, die Flüchtlinge aufnehmen wollen. Die Organisation der privaten Unterkünfte läuft in erster Linie über die Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Schweizweit sind bis am Montag rund 55'000 Betten von Privatpersonen zur Verfügung gestellt worden. Doppelmeldungen können nicht ausgeschlossen werden, weil sich gewisse Personen zu Beginn bei Campax und der Flüchtlingshilfe einzeln angemeldet haben.

Private können sich auch beim Kanton melden (ukraine@ag.ch). Bis Mitte letzter Woche sind dort 90 Angebote von Aargauerinnen und Aargauern eingegangen. Diese Angebote würden geprüft, sagt Michel Hassler.

