Nach Panne: Wie funktioniert die Zusammenarbeit der Kapos?

Flüchtiger Häftling Kapo Solothurn leitet Hinweis nicht weiter: Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Kantonspolizeien? Anfang Oktober brach ein Häftling am Bahnhof Aarau aus einem Gefangenentransport aus und konnte fliehen. Er könnte sich in der Region Olten aufhalten – ein Hinweis aus der Bevölkerung wurde von der Kapo Solothurn nicht vollständig weitergeleitet. Doch wie wird die interkantonale Zusammenarbeit überhaupt sichergestellt? Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fahndungsbild des geflüchteten 34 Jahre alten Tunesiers. Kapo AG

Erneut eine Panne im Fall um den flüchtigen Gefangenen: Seit 2014 lebte der Tunesier illegal in der Schweiz, am 4. Oktober gelang ihm vor der Ausschaffung die Flucht aus einem Gefangenentransport in Aarau. Am Tag danach könnte er sich in der Region Olten aufgehalten haben, wie der «Blick» schreibt.