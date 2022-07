Stromausfall im Kanton Aargau - flächendeckend

Ennetbaden Stromausfall im Kanton Aargau – «es besteht keine Gefahr» Im Kanton Aargau fiel der Strom aus. Einer ersten Meldung zufolge flächendeckend, danach wurde die Meldung präzisiert und das betroffene Gebiet auf Ennetbaden eingegrenzt, wie AlertSwiss am Donnerstag kurz vor Mitternacht meldete. Eine Ursache wurde nicht genannt. 15.07.2022, 00.07 Uhr

Aufgrund des Stromausfalls seien Telefonie und Internet ausgefallen, so AlertSwiss. Notrufe der Polizei, Feuerwehr und Sanität waren nicht mehr erreichbar. «Wenn Sie einen Notfall haben, gehen Sie zum Notfalltreffpunkt Ihrer Gemeinde», so die Verhaltensempfehlung von AlertSwiss. Empfohlen wurde auch Radio Argovia zu hören.

Kurz vor Mitternacht präzisierte AlertSwiss die erste Mitteilung. In der hatte es noch geheissen, der Strom sei im Aargau flächendeckend ausgefallen. In einer weiteren Mitteilung hiess es dann, das vom Stromausfall betroffene Gebiet sei Ennetbaden: «Es besteht keine Gefahr.» Die Bevölkerung wurde aufgerufen an Ort und Stelle abzuwarten, bis sich die Situation normalisiert hat. (jk)

Update folgt...