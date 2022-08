Robotec Solutions in Seon expandiert

Firmenporträt Erfolgsgeschichte aus Seon: Robotec sorgt dafür, dass Roboter bei Roche effizient Coronatests produzieren Nick Koch startete mit einer Zwei-Mann-Firma, heute hat Robotec Solutions in Seon 38 Angestellte und beliefert namhafte Firmen. Der grosse Erfolg führt zu einem grösseren Platzbedarf: Robotec baut in Seon eine neue Halle für 60 Mitarbeitende, die Bewilligung liegt vor. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 15.08.2022, 16.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nick Koch, der Inhaber der Robotec Solutions aus Seon, hat Grund zum Lachen: Seine Firma verdoppelt ihre Räumlichkeiten. Sandra Ardizzone

Diese Roboter haben keine Augen. Dafür haben sie Arme. Vier Modelle stehen in einer Reihe und warten darauf, dass ihnen die Automatiker und Programmierer der Robotec Solutions AG Leben einflössen. Darin besteht die Expertise dieses Aargauer KMU: Es vernetzt Roboter in komplexen Automationssystemen für die Industrie.

Geschäftsführer Nick Koch führt durch die Halle. Es ist 8 Uhr. Seine Angestellten sind schon rege an der Arbeit. Um sie herum bewegt sich ein Roboter auf Rädern. Er transportiert Kisten durch die Produktionsstätte. Ein kantiger R2-D2, dem die wilden Pieps-Geräusche fehlen, um dem «Star Wars»-Droiden zu ähneln. Trotzdem weht ein Hauch von Science-Fiction durch die grosse Halle des Unternehmens mit Sitz in Seon.

Ein Roboter transportiert autonom Kisten im Lager. Sandra Ardizzone

Uhren für Rolex, Schokolade für Lindt

Dies, obwohl Nick Koch auf Bodenständigkeit beharrt: Hier geht es um Produktion, Automatisierung, Optimierung. «Wenn ich von Robotern spreche, haben Leute meist den Terminator im Sinn. Oder ihre Roboterrasenmäher», sagt er mit einem leicht amüsierten Ton. Sein mannigfaltiges Team passt jedes Projekt dem jeweiligen Kunden an: Die Roboter fügen sich in die Produktionslinien aller möglicher Unternehmen ein: Rolex-Uhren, Lindt und Sprüngli-Schokoladen, Hero-Konfitüre, Felco-Scheren, Roche-Coronatests.

Die Seoner Firma programmiert Roboter und baut sie in komplexe Systeme ein. Sandra Ardizzone

Eine Firma, die schon wieder umziehen muss

Ein profitables und zukunftsträchtiges Geschäft: So ist die Firma mit Sitz in Seon noch keine vier Jahre in ihrem Neubau im Industriequartier Birren, und muss schon expandieren: Robotec Solutions AG hat gerade eben die Baubewilligung für ein neues Gebäude erhalten, das neben dem bestehenden errichtet wird.

«Als wir vor vier Jahren umzogen, mussten wir eine sehr grosse Parzelle kaufen. Damals war es eine finanzielle Herausforderung, die mir noch Angst machte. Nun bin ich froh darum», sagt der Inhaber. Das neue Gebäude weist doppelt so viel Quadratmeter im Innenraum auf und schafft Platz für bis zu 60 Mitarbeitende. Die bisherigen Räumlichkeiten werden dann vermietet.

Doch noch sind wir im bestehenden Bau. Im Labor, also jenem Ort, wo Programmierer Projekte austesten. Aktuell soll hier ein Roboter Schokoladenstreusel effizienter in eine Schachtel füllen.

«Der Kunde muss momentan eine Person dazu einsetzen, die mit einem Holzspachtel die Streusel korrekt in die Schachtel verteilen muss.»

Das kann dieser einarmige Bandit bald besser. Aber gehen damit nicht Jobs verloren, ersetzt die Maschine den Menschen? Von wegen! «Diese Roboter nehmen keinem die Arbeit weg», entgegnet Nick Koch. Sie ermöglichten lediglich, Arbeitende effizienter einzusetzen, statt sie mit automatisierbaren Prozessen zu beschäftigen.

Ein Programmierer arbeitet an einer Anlage. Sandra Ardizzone

Vom Zwei-Mann-Unternehmen zum KMU

Roboter sorgen jedenfalls bei Robotec für stetiges Personalwachstum: Das Unternehmen stellt jährlich zwei Leute ein. Der Neubau soll dieses Wachstum absorbieren. Angefangen hat alles mit einigen Patenten eines Schaffhauser Konstrukteurs. Nick Koch kauft das Zwei-Mann-Unternehmen 2002, fokussiert voll auf Robotik und siedelt es in Seon an.

Der gelernte Lastwagenmechaniker entwickelt die Firma zu einem KMU von 38 Mitarbeitenden. 16 Jahre lang werken Automatiker und Konstrukteure in der ehemaligen «Couveri», bevor die Firma an den Standort neben Mammut im Gebiet Birren umzieht.

Die Räumlichkeiten im Industriequartier Birren sind nach vier Jahren schon zu knapp. Sandra Ardizzone / AGR

Aktuelle Lieferengpässe machen dem Unternehmen zwar zu schaffen, vermögen aber die Zukunftspläne von Nick Koch nicht zu trüben. Von Seon aus fügt sich die Robotec Solutions in die globale Weltwirtschaft ein. Die meisten Roboter kommen von Fanuc, dem marktführenden Riesen aus Japan. Das Know-how der Schweizer Mitarbeitenden übernimmt den Rest.

Der grösste Teil des Umsatzes (circa 10 Millionen) wird bei Schweizer Kunden generiert, nicht zuletzt auch in der Pharmaindustrie, wie etwa bei Roche oder Novartis. In vergangenen Jahren musste Robotec unter anderem der Produktion von Coronatests für Roche einen Schub geben.

Sie hat aber auch Zweigstellen in Stuttgart und China, um internationale Aufträge wahrzunehmen. Da die Firma die Wartung und Installation der Maschinen übernimmt, müssen Mitarbeitende auch bereit sein, längere Zeit wegzureisen. Die ausländischen Niederlassungen sollen helfen, den Druck des starken Franken abzufedern.

Robotec Solutions ist auf kompetente Fachkräfte angewiesen. Sandra Ardizzone / AGR

Das Produkt der Robotec ist immateriell: Da die Firma die Roboter nicht selber herstellt, ist sie auf die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden angewiesen. Ihr Erfolg hängt von ihrer Kapazität ab, die Bedürfnisse ihrer Kunden umzusetzen, innovative Lösungen zu finden, kurzum: Die Robotec braucht Brainpower. Das ist allerdings nicht immer einfach: Auch sie kämpft mit Fachkräftemangel. Und so muss das Unternehmen seine Arbeitenden oft selbst schulen und investiert in die Ausbildung.

Der Spatenstich ist für Anfang September angesetzt. Unterdessen wird die Robotec die Türen ihrer bisherigen Räume am 15. und 16. September 2022 allen öffnen, die die Roboter live sehen wollen. Ob die Firma in vier Jahren schon wieder umziehen muss, wollen wir zum Schluss wissen. «Das denke ich nicht», sagt Nick Koch und lacht. «Aber man weiss ja nie.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen