Firmengeschichte Was «Weber Stumpen» mit dem US-Bürgerkrieg zu tun haben – und wie aus dem Oberwynental «Stumpenland» wurde Über 200 Jahre lang hat die Weber Söhne AG das Obere Wynental geprägt wie kaum eine andere Firma. Nun hat Dieter Weber, Sohn des letzten Direktors, ein Buch zur Firmengeschichte neu herausgegeben. Für die AZ hat er diese nacherzählt. Dieter Weber Jetzt kommentieren 10.09.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Startups sind heute in aller Munde. Das Obere Wynental bildete im 19. Jahrhundert ein Biotop von Tabak-Startups, man nannte es später auch «Stumpenland».

Alles begann mit Samuel Weber, der 1838, mit 53 Jahren, in seinem Privathaus mit der Tabakfabrikation begann. Er nannte sein Geschäft «Band- und Tabakfabrik S. Weber». Es geschah aus der Not heraus, warfen doch Landwirtschaft und Textilverarbeitung für die grosse Familie nicht mehr genug ab.

Bereits 1846 errichtete Samuel Weber in Menziken die erste Tabakfabrik. Im Alter von 65 Jahren übergab er 1850 den Betrieb an fünf seiner sechs Söhne. Drei davon, Johann Rudolf, Johann Jakob und Gottlieb führten die Firma schliesslich weiter.

Die erste Fabrik: Das «Neuhaus» in Menziken. Zvg

Der Amerikanische Bürgerkrieg verleiht dem Startup Schub

Die junge Firma wurde früh internationalisiert. Schon 1850 wurde der Tabak aus Qualitätsgründen vorwiegend aus Übersee beschafft. Kuba, Puerto Rico, Santo Domingo und Java waren die wichtigsten Herkunftsländer.

Als der Betrieb grösser wurde, zog die Firma ins Dorfzentrum von Menziken. Hier: Luftaufnahmen der Fabriken Altau und Grünau. Zvg

Aber auch der Vertrieb der Produkte beschränkte sich nicht auf die Schweiz. 1862 erhielt die junge Zigarrenindustrie im Oberwynental einen Grossauftrag aus Amerika: Die Armee der Nordstaaten musste mit handgemachten Zigarren versorgt werden. Agenten bestellten bis zu zehn Millionen Stück pro Monat – eine selbst für heutige Verhältnisse unglaubliche Zahl.

Es lässt sich erahnen, dass die Firma Weber Söhne den Traumauftrag erhielt: ihr Eigenkapital vervierfachte sich in dieser Zeit, die Produktionskapazitäten wurden ausgebaut, Unterlieferanten beigezogen. 1865, mit dem Ende des Sezessionskrieges, ging diese Boomphase zu Ende, die Produktion wurde wieder heruntergefahren.

Die noch junge Firma Weber Söhne hatte sich aber erfolgreich etabliert. Davon zeugen auch die beiden heute in Menziken noch bestehenden Fabrikantenvillen «Eintracht» und «Concordia».

Verschiedene Plakate der Firma im Laufe der Zeit:

Plakat Rio Grande 1899. Zvg Plakat 1930. Zvg Plakat 1937. Zvg Plakat 1938. Zvg Plakat 1940. Zvg Plakat 1959. Zvg

Mit dem Erfolg kommen die Nachahmer

Ein grosser Erfolg wurde die erstmalige Einführung einer Eigenmarke, der «Rio Grande», ab 1875. Die Rio-Grande-Stumpen waren so erfolgreich, dass es mit der Zeit nur wenige Konkurrenzfirmen gab, die sie nicht nachahmten.

Rio Grande: Die Originaletikette... Zvg

... und eine Nachahmung. Zvg

Ab 1890 konnte Weber Söhne die Marke «Rio Grande» eintragen und schützen lassen.

Aus der Firma «Band- und Tabakfabrik S. Weber» von 1838 wurde 1850 «Samuel Weber und Söhne» und in 3. Generation 1893 «Weber Söhne» mit je zwei Söhnen der vorherigen beiden Teilhaber. 1917 wurde die bisherige Kollektivgesellschaft «Weber Söhne» in die Aktiengesellschaft «Weber Söhne AG» umgewandelt. Die beiden verbliebenen Teilhaber, Bertrand und Karl, zeichneten praktisch das gesamte Aktienkapital von 1,6 Millionen Franken. 1920 starb auch Karl, sodass Bertrand als einziger Vertreter der 3. Generation übrig blieb.

Die Produktion wurde kontinuierlich ausgebaut. Schon 1883 waren 318 Personen angestellt. Neue Fabriken in Menziken (1870/71), Reinach (1882), Rickenbach (1921), Kölliken (1929) und Beinwil (1940) kamen hinzu. Schliesslich folgte ab 1926 die Expansion mit total drei Fabriken in Deutschland. Gesamthaft wurden bis zu 2000 MitarbeiterInnen beschäftigt.

Eine Rechnung aus dem Jahre 1901. Zvg

Ein Extrazug fürs Jubiläum

Bertrand Weber (1858-1945), welcher die Firma sehr erfolgreich in 3. Generation führte, hat mehrere interessante Schriften verfasst. Er arbeitete 70 Jahre in der Firma und wird als «die wohl markanteste Gestalt der Firma Weber Söhne» beschrieben.

1925 wurde das Wankdorf eröffnet. Mit markanter Werbung der Weber Söhne AG. Zvg

1938 konnte das 100-jährige Firmenjubiläum gefeiert werden. Eine Jubiläumsfahrt mit einem Extrazug von Menziken nach Lugano stand auf dem Programm.

Der Extrazug zum Jubiläum. Zvg

Bertrand, kinderlos, berief schon 1915 den Sohn seiner Schwester Cäcilie, Hans Weber, ins Unternehmen. Nach dem Tod von Bertrand übernahm mit Hans 1946 die 4. Generation das Präsidium des Verwaltungsrats.

In 5. Generation wurde 1959 Hans Jörg Weber, ältester Sohn von Hans Weber, zum Direktor befördert. Die Leitung der Firma konzentrierte sich, wie zu Beginn, auf eine Familie im engeren Sinn. Die Aktien der Weber Söhne AG waren allerdings auf 18 Aktionärinnen und Aktionäre verteilt, sodass Vater und Sohn zusammen über keine Mehrheit verfügten – ein grosser Nachteil.

Die Mechanisierung der Produktion begann nach dem 2. Weltkrieg und führte bei Weber Söhne zu einer Zentralisierung. Man konzentrierte die Produktion in der 1951 erworbenen, gut geeigneten ehemaligen Strickerei auf der Menziker Platte.

Die Fabrik Menziker Platte 1963. Zvg

1959 erfolgte ein Zusammenschluss der Verkaufsorganisation mit vier anderen Firmen im Rahmen der ATAG Allgemeine Tabak AG. 1961 brachten die Aktionäre der Firmen Weber Söhne AG, Wiedmer Söhne AG und ATAG Allgemeine Tabak AG ihre Aktien in die neue Tabak Holding AG Glarus ein.

1969 wurde als Diversifikation die einst blühende Menziker Traditionsfirma Herkules AG übernommen, welche sich dem neuen Kunststoffspritzguss widmete.

All dies konnte den Niedergang der Firma Weber Söhne nicht stoppen. 1982 übernahm die Villiger Söhne AG in Pfeffikon die Markenrechte und den Betrieb mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Menziken.

Dieter Weber, Sohn des letzten Direktors und Herausgeber der überarbeiteten Firmengeschichte. Zvg

Die Neuauflage der Firmengeschichte basiert auf dem Text des Historikers Peter Steiner. Neu hinzugekommen sind auf rund 250 Seiten teilweise unveröffentlichte Dokumente, Plakate und Fotos aus dem privaten Archiv von Dieter Weber. Das Buch kann für 50 Franken beim Herausgeber Dieter Weber (dieter.weber@bluewin.ch) erworben werden.