Finanzprobleme Kantonsspital Aargau - der Liveticker

Finanzhilfe KSA «Das Kantonsspital Aarau ist nun definitiv ein Sanierungsfall»: So regieren die Aargauer Parteien auf die drohende Überschuldung

Das Kantonsspital Aarau steckt in der Klemme: Es wird von Finanzproblemen geplagt. Nun soll der Kanton rettend eingreifen. So reagieren die Parteien auf das Finanzhilfegesuch in der Höhe von 240 Millionen Franken.