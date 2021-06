Mode-, Sport- und Schuhgeschäfte haben sich erfolgreich gewehrt

Finanzhilfen Einsatz hat sich gelohnt: Aargauer Mode-, Sport- und Schuhgeschäfte erhalten höhere Covid-Entschädigungen vom Kanton Der saisonale Detailhandel wurde im Vergleich zu anderen Branchen bei den Covid-Entschädigungen benachteiligt. Nachdem sich über 50 Geschäfte wehrten, hat die Regierung nun die Unterstützung erhöht. Raphael Karpf 21.06.2021, 15.50 Uhr

Übergabe des offenen Briefs der Interessengeminschaft im Mai. Zvg

Im Mai schlossen sich über 50 Kleider-, Sport- und Schuhgeschäfte im Aargau zu einer Interessengemeinschaft zusammen und wandten sich mit einem offenen Brief an die Regierung. Die Finanzhilfen seien ein Affront gegenüber ihrer Branche, monierten sie. Sie forderten mehr Unterstützung für die Zeit, in der sie wegen der Pandemie schliessen mussten.