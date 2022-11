Präsident des Kantonsspitals Aarau über die Lage im Spital

FINANZDEBAKEL Verwaltungsratspräsident Peter Suter über die Lage am KSA: «Dramatisch, aber kein Grounding» KSA-Präsident Peter Suter hat sich im «Talk Täglich» zum Finanzhilfegesuch geäussert. Er sagt, der Verwaltungsrat habe ein Rezept. Noemi Lea Landolt 1 Kommentar 22.11.2022, 21.14 Uhr

Der KSA-Präsident Peter Suter sprach im Talk Täglich über die Finanzlage im Kantonsspital. Tele M1

Seit letztem Freitag steht er im Fokus: Peter Suter, Verwaltungsratspräsident der Kantonsspital Aarau AG. In den frühen Morgenstunden dieses 18. Novembers 2022 hat das Kantonsspital Aarau (KSA) beim Regierungsrat ein Finanzhilfegesuch in der Höhe von 240 Millionen Franken gestellt. Fast eine Viertelmilliarde braucht das grösste Spital im Aargau, um seine Bilanz zu sanieren.

Wenn man die 240 Millionen Franken Wertberichtigung anschaue, dann sei das «dramatisch», gab Suter am Dienstagabend in der Sendung «Talk Täglich» auf Tele M1 zu. Aber es gelte zu differenzieren. «Das KSA ist nicht gegroundet», so der Verwaltungsratspräsident. Operativer Betrieb und Tagesgeschäft seien gesichert:

«Wir haben eine stabile Organisation, wir sind liquide, und die Patienten werden normal versorgt.»

Trotzdem wählte Suter das Wort «dramatisch». Und er sagte, wenn das KSA die 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse nicht bekomme, dann hätte es ein massives Problem. Das Spital müsste dann die Bilanz deponieren, und es würde ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Aber auch die Bevölkerung hätte ein Problem, wenn es das KSA nicht mehr gäbe, sagte Suter. Denn das Spital sei wichtig für die Gesundheitsversorgung im Kanton.

Suter gibt Gallati jetzt doch ein bisschen recht

Am Freitag sagte Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati vor den Medien, dass das KSA auch ohne Corona und Ukraine-Krieg in eine Notlage geraten wäre. Suter widersprach und sagte zur AZ, das KSA sei bis Ende letzten Jahres gemäss Finanzplan auf Kurs gewesen. Im «Talk Täglich» gab er Gallati nun doch ein bisschen recht. Er räumte ein: «Wir hätten wohl auch finanzielle Hilfe gebraucht, aber nicht die 240 Millionen Franken.»

30 Millionen weniger Ertrag wegen gesperrter Betten

Als Grund für die finanzielle Notlage erwähnte Suter den Fachkräftemangel. «Die Kosten sind uns davongelaufen wegen des Pflegenotstandes.» Wegen Personalmangels kann das KSA schon seit Monaten nicht alle Betten betreiben. Können nicht alle Betten betrieben werden, hat das Ertragsausfälle zur Folge. Suter bezifferte diese Ausfälle in der TV-Sendung auf 30 Millionen Franken für das laufende Jahr.

Weiter erwähnte er die Kosten für temporäre Mitarbeitende, auf die das KSA wegen des Fachkräftemangels angewiesen ist. Diese kosten deutlich mehr als das eigene Personal. Dazu kommt die Bauteuerung, die er auf 60 Millionen Franken bezifferte. Das alles seien Dinge, so Suter, «die wir in dieser Form nicht vorhergesehen haben, und die im dümmsten Moment eingetroffen sind».

KSA-Präsident Peter Suter Severin Bigler

«Intensive Phase mit intensiven Gesprächen»

Wegen des Finanzdebakels am KSA steht auch der Regierungsrat als Eigentümer in der Kritik. FDP-Nationalrätin Maja Riniker wirft dem Regierungsrat vor, er habe «offenbar zu wenig gut hingeschaut». Darauf angesprochen sagte Suter, es sei nicht an ihm, Kritik am Eigentümer zu üben. «Ich bin überzeugt, dass der Regierungsrat seine Eigentümerrolle ernst nimmt. Der Austausch zwischen uns ist offen und konstruktiv.»

Es stehe nun eine «intensive Zeit mit intensiven Gesprächen» bevor. Die Eigentümerstrategie und die Strategie des Verwaltungsrats müssten abgeglichen werden. Ändere der Regierungsrat die übergeordnete Eigentümerstrategie, müsse das KSA seine Strategie auch anpassen. Im Moment sei man in der Phase der Strategieüberprüfungen. «Wir müssen alle unsere Kliniken und Leistungen durchforsten», erklärte Suter.

Seltenes Lob aus Aarau nach Baden

Während das KSA fast eine Viertelmilliarde aus der Kantonskasse braucht, steht das Kantonsspital Baden (KSB) gut da. Suter musste mit Blick aufs KSB, wo er selbst zehn Jahre Verwaltungsratspräsident war, denn auch einräumen, dass es Spitäler gebe, die es schaffen, zu rentieren. Das KSB zeige, «dass es machbar ist und wie es geht». Der Vorschlag, die beiden Spitäler unter eine gemeinsame Führung zu stellen, lehnte er nicht ab. Im Gegenteil. Suter: «Es ist sicher ein Modell, das man wieder einmal überlegen muss.»

Wie bereits am Freitag machte Suter auch im «Talk Täglich» deutlich, dass er gewillt ist, das KSA in die Zukunft zu führen. Er sei in den letzten Jahren immer all seinen Verpflichtungen nachgekommen und habe sich immer genug Zeit für das KSA genommen. Er sei auch kein «Pöstli-Jäger» wie es ihm SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner vorgeworfen hat.

Heute Mittwoch treffe sich der KSA-Verwaltungsrat zum ersten Mal, seit er das Finanzhilfegesuch gestellt hat. Suter verspricht: «Wir haben einen klaren Massnahmenplan mit Sofortmassnahmen und strategischen Massnahmen.» Der Verwaltungsrat habe ein Rezept. «Und zwar nicht erst seit letztem Freitag. Das ist ein Zug, der fährt.»

1 Kommentar Generalprokurator . vor 5 Minuten "Wie bereits am Freitag machte Suter auch im «Talk Täglich» deutlich, dass er gewillt ist, das KSA in die Zukunft zu führen." - Das glauben wir gerne aber diese Aussage alleine zeigt, wie realitätsfern hier die Wahrnehmung funktioniert. Glaubt er als Hauptverantwortlicher dieses Debakels allen Ernstes, dass er weiterhin auf der Kommandobrücke gefragt und geduldet sein würde? Alle Kommentare anzeigen