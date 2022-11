Nach dem Finanzdebakel: Neustart am KSA mit neuen Köpfen?

FINANZDEBAKEL «Sofort den KSA-Verwaltungsrat entlassen», fordert Glarner – «Die Forderung ist naiv», kontert Freiermuth Braucht es am Kantonsspital Aarau (KSA) wegen des Finanzdebakels eine neue Führung? Während es der SVP nicht schnell genug gehen kann, mahnen die anderen Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten vor überstürzten Handlungen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kantonsspital Aarau braucht 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse. Claudio Thoma

Der Kanton wird nicht darum herumkommen, das Kantonsspital Aarau (KSA) mit 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse zu retten. Dem Spital droht die Überschuldung. Am Freitag hat der KSA-Verwaltungsrat ein Finanzhilfegesuch an den Regierungsrat gestellt.

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati sagte vor den Medien, das Finanzdebakel wäre auch ohne Corona und ohne Krieg eingetroffen. Die Strategie des Spitals bezeichnete er durch die Blume als erfolglos und dem Verwaltungsrat des KSA warf er vor, es sei ihm nicht gelungen, Ratschläge erfolgreich und ergebniswirksam umzusetzen. Es ist ein vernichtendes Zeugnis, das der Gesundheitsdirektor dem Verwaltungsrat ausstellt.

Alt SVP-Nationalrat Ueli Giezendanner forderte einen Tag später auf Tele M1 die Entlassung des ganzen Verwaltungsrates. Und zwar bereits am Montag. SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner doppelte am Sonntag auf Anfrage der AZ nach: «Sicher muss der Regierungsrat den Verwaltungsrat entlassen.»

Glarner: «Lieber keine Führung als die heutige»

Er sei erstaunt, dass der Regierungsrat dies nicht bereits getan habe, sagt Glarner. Entsprechend erwartet er, dass der Regierungsrat in den nächsten Tagen Konsequenzen zieht. Es brauche jetzt einen Neuanfang am KSA. «Man kann nicht den Verursacher des Schadens beim Aufräumen helfen lassen.» Da habe er lieber keine Führung als die heutige, sagt er.

Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident der SVP Aargau. Severin Bigler

Dass Verwaltungsratspräsident Peter Suter das Kantonsspital Baden (KSB) erfolgreich geführt hat und jetzt als KSA-Präsident ein Finanzhilfegesuch stellen muss, quittiert Glarner mit den Worten: «Suter ist offenbar ein Schönwetterkapitän.»

Der SVP-Kantonalpräsident ist überzeugt, dass es einem neu zusammengesetzten Gremium gelingen kann, das KSA wieder auf Kurs zu bringen. Er erwartet auch, dass sich der neue Verwaltungsratspräsident ausschliesslich ums KSA kümmert und kein «Pöstli-Jäger» ist.

Freiermuth: «Die Rücktrittsforderung ist naiv»

FDP-Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth hält nichts von der Entlassungsforderung: «Die Forderung ist naiv, zeugt von wenig Hintergrundwissen und wird der Aufgabe, die sich stellt, alles andere als gerecht. Zum jetzigen Zeitpunkt schaden solche Schnellschüsse nur.» Sie schliesst zwar eine neue Zusammensetzung des Verwaltungsrates nicht aus. «Aber dafür braucht es zuerst eine kritische Analyse.»

FDP-Aargau-Präsidentin und Grossrätin Sabina Freiermuth. Britta Gut

Diese müsse der Regierungsrat unverzüglich an die Hand nehmen und sich fragen, ob ein Strategiewechsel mit den bestehenden Verwaltungsratsmitgliedern möglich ist und das Vertrauensverhältnis noch da ist. Auch als Mitglied der Gesundheitskommission könne sie das mit dem heutigen Wissenstand nicht beurteilen.

Freiermuth macht aber zumindest in Bezug auf die bisherige Kommunikation des Verwaltungsrats ein Fragezeichen: «Wenn ich die Äusserungen zum Finanzhilfegesuch lese, wie etwa die Schuld allein auf Corona, Krieg und die Wirtschaftslage geschoben wird, erkenne ich wenig Problembewusstsein.» Das bereite ihr «schon Sorgen».

Dietrich: «Probleme sind nicht über Nacht entstanden»

Stefan Dietrich, Co-Präsident der SP Aargau, findet die Entlassungsforderung vonseiten der SVP zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls «nicht zielführend». Die Situation am KSA sei komplex. Die Probleme am grössten Spital im Aargau seien nicht über Nacht entstanden und müssten jetzt zuerst analysiert werden. «Es braucht jetzt eine klare Strategie, damit das KSA wieder auf Kurs kommt», sagt Dietrich.

Stefan Dietrich, Co-Präsident SP Aargau und Grossrat. David Zehnder

«Der Ratschlag vonseiten der SVP an den Regierungsrat, jetzt den Verwaltungsrat zu entlassen, ist hektisch», sagt auch Mitte-Aargau-Präsidentin Marianne Binder. «Aber sicher steht der Regierungsrat in der Verantwortung, zusammen mit dem KSA die Situation rasch zu analysieren und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.» Dass er sich dabei auch Fragen zur Zusammensetzung des Verwaltungsrates stellen müsse, sei sicher richtig, sagt Binder. «Schliesslich hat er ihn ja gewählt.»

Mitte-Aargau-Präsidentin und Nationalrätin Marianne Binder. Alex Spichale

Binder warnt weiter davor, auf die Idee zu kommen, die beiden Kantonsspitäler Aarau und Baden unter eine Führung zu stellen, in der Hoffnung, dem KSA gehe es dann besser, weil es dem KSB gut geht. Diesen Vorschlag hat Transportunternehmer Hans-Jörg Bertschi auf Twitter eingebracht. Er erhofft sich, dass so «die sehr teuren Doppelspurigkeiten im Angebot» bereinigt werden können.

«Dieser Vorschlag musste ja einmal mehr kommen», sagt Binder. «Das KSA muss jetzt seine Probleme lösen. Diese auch noch dem KSB anzuhängen, war immer schon das falsche Rezept.» Solchen Gelüsten gelte es entschieden entgegenzutreten.

Verwaltungsratspräsident Peter Suter hat die heftige Kritik am Verwaltungsrat und an seiner Person erwartet, wie er am Samstag gegenüber Tele M1 sagte. Wer aber die Geschichte des KSA kenne, wisse, «dass es etwas gar kurzgegriffen ist, die heutige Führung dafür verantwortlich zu machen».

Fünf von sieben Verwaltungsräten erst seit 2019 im Amt

Der Verwaltungsrat der Kantonsspital Aarau AG besteht aus sieben Mitgliedern. Er wird vom Regierungsrat gewählt. Fünf der sieben Mitglieder sind erst seit 2019 im Amt, darunter auch Verwaltungsratspräsident Peter Suter. Er trat sein Amt am 1. April 2019 an. Der Regierungsrat lobte in der Mitteilung seine «langjährige strategische Führungserfahrung». Der neue Präsident sei «bestens vernetzt» und verfüge über «vielfältige Erfahrungen im kantonalen Gesundheitswesen».

Ende Mai 2019 informierte der Regierungsrat über die Wahl von vier neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der damalige Landstatthalter und heutige Finanzdirektor Markus Dieth freute sich, «dass mit diesen vier ausgewiesenen Fachleuten der Verwaltungsrat als Gesamtgremium – gerade mit Blick auf die anstehenden grossen Herausforderungen und das vor diesem Hintergrund erstellte Anforderungsprofil – in idealer Weise komplettiert werden kann».

Dreieinhalb Jahre später droht dem KSA die Überschuldung und der Regierungsrat will die personelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats angehen.

Organisation des KSA: Wer hat welche Rolle?

Die Kantonsspital Aarau AG wurde 1887 gegründet und ist im vollständigen Besitz des Kantons. Seit 2004 hat das Spital die Rechtsform einer Aktiengesellschaft und ist steuerbefreit. Gemäss Spitalgesetz muss der Kanton mindestens 70 Prozent des Aktienkapitals halten. Für die Übertragung von Aktien an Dritte braucht es die Zustimmung des Grossen Rates.

Eigentümer

Der Kanton ist alleiniger Aktionär der Kantonsspital Aarau AG. Die Regierung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats der Kantonsspital Aarau AG und die Revisionsstelle. Sie ist zuständig für die Genehmigung der Jahresrechnung.

In der Eigentümerstrategie legt der Regierungsrat Eigentümerziele fest. An regelmässigen Eigentümergesprächen, an denen Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und Finanzdirektor Markus Dieth teilnehmen, müssen die KSA-Verantwortlichen über den aktuellen Stand informieren.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Kantonsspital Aarau AG besteht aus sieben Mitgliedern. Peter Suter ist Verwaltungsratspräsident. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die strategische Führung, für die Finanzkon­trolle und Finanzplanung des Spitals. Er ernennt die Geschäftsleitung und übt die Aufsicht über die Geschäftsleitung aus.

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der Kantonsspital Aarau AG besteht aus zehn Mitgliedern. Anton Schmid ist seit dem 1. März 2022 CEO des KSA. Die Geschäftsleitung stellt die operative Führung des Spitals sicher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen