OP-Säle im Rohbau belassen? Politik nimmt KSA-Neubau ins Visier

Finanzdebakel Operationssäle im Rohbau belassen? Gesundheitskommission nimmt den KSA-Neubau ins Visier Das Kantonsspital Aarau (KSA) braucht 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse. Die zuständige Kommission im Grossen Rat verlangt in einer Motion, dass der Regierungsrat die Finanzspritze an klare Begleitmassnahmen knüpft. Auch die Grösse des Neubaus und das Leistungsangebot des Spitals sollen kritisch hinterfragt werden.

Die Gesundheitskommission verlangt, dass der Regierungsrat auch eine Redimensionierung des KSA-Neubaus prüft. Alex Spichale

Ohne eine Finanzspritze von 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse droht dem Kantonsspital Aarau (KSA) die Überschuldung. Der Regierungsrat erarbeitet derzeit eine Kreditvorlage an den Grossen Rat. Dem Parlament wird am Ende wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Geld zu sprechen. Das KSA ist zu wichtig für die Gesundheitsversorgung im Kanton, um es in Konkurs gehen zu lassen.

Klar ist aber auch, dass sich die Probleme des KSA mit der Finanzspritze allein nicht lösen lassen. Es sei heute offen, «ob das KSA mit dem Kredit seine Schwierigkeiten vollumfänglich überwindet oder ob in der Zukunft weitere Finanzhilfen nötig sein werden». Das halten die Mitglieder der Gesundheitskommission in einer Motion fest, die sie an der ersten Grossratssitzung im neuen Jahr eingereicht haben.

Weitere Finanzspritzen verhindern

Die Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitiker verlangen, dass der Regierungsrat die Bewilligung des Finanzhilfegesuchs an klare Begleitmassnahmen knüpft, und diese Massnahmen in der Botschaft an den Grossen Rat ausführlich darlegt. Es müsse alles unternommen werden, um weitere Tranchen an Finanzhilfe zu verhindern.

Grossrätin Sabina Freiermuth ist Mitglied der Gesundheitskommission und Präsidentin der FDP Aargau. Britta Gut

Sabina Freiermuth, FDP-Grossrätin und Sprecherin der Motion, sagt auf Anfrage, es müsse das Ziel sein, dass das KSA in Zukunft rentabel arbeite und die finanziellen Vorgaben des Eigentümers erreiche. «Das Spital darf sich nicht übernehmen.» Das KSA brauche eine neue Strategie und Zielvorgaben, die realistisch und nicht optimistisch seien.

Deshalb müsse das Spital den genauen Investitionsbedarf für die nächsten Jahre darlegen – zusätzlich zur ausgewiesenen Bausumme. Die Motionärinnen und Motionäre denken beispielsweise an Baunebenkosten oder die medizinisch-technische Ausrüstung.

«Endversorger»-Status des KSA überprüfen

Laut Kommission muss auch die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungsbereiche überprüft werden – als Basis für die Leistungsaufträge, die der Kanton vergibt. Weiter verlangt sie eine Definition und kritische Überprüfung des oft ins Feld geführten «Endversorger»-Status des KSA. Damit ist gemeint, dass Aarau komplexe Fälle von anderen Spitälern übernimmt, selber aber kaum Patienten an andere Kliniken überweist. Freiermuth sagt:

«Es ist überhaupt nicht in Stein gemeisselt, dass das KSA auch in Zukunft alle Leistungen erbringen muss, die es heute erbringt.»

In Bezug auf den Neubau verlangen die Motionärinnen und Motionäre, dass in der Botschaft die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen ebenso aufgezeigt werden wie eine allfällige Redimensionierung des Projekts. Für die Kommission ist es nicht zwingend, dass der Neubau so in Betrieb genommen wird, wie er geplant wurde. Sie regt zum Beispiel an, zu prüfen, geplante Bettengeschosse oder Operationssäle im Rohbau zu belassen oder ganze Stockwerke fremd zu vermieten.

«Die FDP wird nicht einfach Ja sagen»

«Es darf keine Tabus geben», sagt Sabina Freiermuth. Deshalb müsse der Regierungsrat verschiedene Szenarien aufzeigen und durchrechnen. Wie viele Betten oder Operationssäle im neuen Spital sinnvoll sind, gehöre auch dazu. «Es ist bekannt, dass das KSA schon jetzt wegen Personalmangels nicht alle Betten betreiben kann», sagt die FDP-Grossrätin. «Da frage ich mich, wie das im Neubau nur mit Einzelzimmern, die im Betrieb mehr Personal brauchen, plötzlich möglich sein soll.»

Für das Parlament sei eine detaillierte Analyse wichtig, sagt Freiermuth. Es gehe hier um Steuergelder. «Als gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter sind wir es der Bevölkerung schuldig, dass wir genau hinschauen.» Zumindest die FDP werde nicht einfach Ja sagen. «Nur wenn wir sehen, dass der Regierungsrat die Probleme im Detail und ohne Scheuklappen angeht, können wir dem 240-Millionen-Franken-Kredit zustimmen», sagt Freiermuth. Es gehöre auch in die Verantwortung des Regierungsrats, dass er die Eigentümerstrategie überprüft und anpasst.

Der Regierungsrat will die Botschaft zum Finanzhilfegesuch bereits im ersten Quartal 2023 vorlegen. Ein sportliches Programm, wenn man bedenkt, was es alles zu analysieren und zu durchleuchten gilt. Der Regierungsrat werde in vier Monaten nicht auf alle aufgeworfenen Fragen eine Antwort präsentieren können, ist sich Freiermuth bewusst. «Aber der Botschaft wird mit Sicherheit zu entnehmen sein, ob der Handlungsbedarf erkannt wurde und unsere Forderungen ernst genommen werden.»

