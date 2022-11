KSA-Finanzdebakel: Regierung schätzte Risiko sehr gering ein

Finanzdebakel Maja Riniker: «Regierungsrat hat beim KSA zu wenig gut hingeschaut» – und auch Gallati warnte früher als Grossrat Durch eine konsequente Wahrnehmung der Eigentümerfunktion wollte der Regierungsrat verhindern, dass er ein Kantonsspital retten muss. Nun braucht das Kantonsspital Aarau (KSA) 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse. Die heutige Nationalrätin und frühere Grossrätin Maja Riniker hatte schon 2018 gewarnt – und nicht nur sie. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton muss das KSA retten. Maja Riniker und Jean-Pierre Gallati haben es geahnt. Bild: Claudio Thoma

Am 19. September 2018 schätzte der Regierungsrat das Risiko, «dass ein Spital seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann und dafür der Kanton einspringen muss, als sehr gering ein».

Etwas mehr als vier Jahre später, am 18. November 2022, hat das Kantonsspital Aarau (KSA) beim Regierungsrat ein Finanzhilfegesuch in der Höhe von 240 Millionen Franken gestellt. Für den Regierungsrat ist eine Bilanzsanierung «unausweichlich». Er will voraussichtlich im ersten Quartal 2023 eine Kreditvorlage an den Grossen Rat erstellen.

Im Aargau ist also eingetroffen, womit der Regierungsrat noch vor vier Jahren nicht gerechnet hat.

In der Antwort auf den Vorstoss der heutigen FDP-Nationalrätin und damaligen Grossrätin Maja Riniker hielt die Regierung im Herbst 2018 weiter fest: «Durch eine konsequente Wahrnehmung der Eigentümerfunktion soll verhindert werden, dass ein Kantonsspital in derartige finanzielle Schieflage kommt, dass der Kanton einspringen muss.» Es dürfe auch erwartet werden, «dass die Kantonsspitäler zunächst selber sämtliche zumutbaren Sanierungsmassnahmen treffen, ohne dass der Kanton Massnahmen ergreifen muss».

FDP-Nationalrätin Maja Riniker. Bild: Sandra Ardizzone

Heute sagt Maja Riniker dazu:

«Die Antwort von damals und das Finanzhilfegesuch vom letzten Freitag zeigen, dass der Regierungsrat offenbar zu wenig gut hingeschaut und seine Eigentümerfunktion inkonsequent wahrgenommen hat.»

Sie habe schon immer ein ungutes Gefühl gehabt angesichts der Millionensumme, die das Kantonsspital Aarau verbauen will. «Dieses Gefühl hat sich nun bestätigt.»

Controlling hat «besondere Bedeutung»

Riniker hatte dem Regierungsrat im Sommer 2018 Fragen zu den Aargauer Kantonsspitälern gestellt, weil das Stadtspital Triemli in Zürich wegen eines teuren Neubaus massiv in Schieflage geraten ist. Sie wollte wissen, ob Ähnliches im Aargau auch passieren könnte und welche Rolle und Verantwortung der Kanton als Eigentümer habe.

Der Regierungsrat führte damals aus, aufgrund der bisher vorgelegten Daten und Businesspläne sei anzunehmen, dass die drei Kantonsspitäler ihre Neu- und Ersatzbauer finanzieren und die Abschreibungen tragen können, sofern sich die Businesspläne einhalten lassen.

Um die finanziellen Risiken zu überwachen und zu steuern, habe das Controlling durch den Regierungsrat und die Kantonsspitäler eine «besondere Bedeutung».

Externes Gutachten als Misstrauensvotum

Riniker wollte auch wissen, wie der Regierungsrat Einfluss auf grosse Investitionen nehmen könne. In der Antwort erwähnt der Regierungsrat unter anderem die Nichtwiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern oder die Neuformulierung der Statuten.

Weiter könne der Regierungsrat indirekt Einfluss nehmen, indem er zusätzliche Daten einfordere, ausserordentliche Eigentümergespräche einberufe, externe Gutachten bestelle oder Leistungsverträge anpasse.

Das KSA muss bereits häufiger zu Eigentümergesprächen beim Kanton antraben und auch externe Gutachten hat der Regierungsrat in Auftrag gegeben. 2018 hat das Beratungsunternehmen PwC ein Gutachten zur Situation und strategischen Ausrichtung des Spitals verfasst. 2020 hat KPMG den Businessplan und das Finanzierungskonzept überprüft. Auf Basis der Gutachten hat der Regierungsrat 2020 grünes Licht für den Neubau gegeben.

Nicht nur Riniker, auch Gallati warnte

Knapp drei Jahre später musste Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati in Aarau vor den Medien über das Finanzhilfegesuch des KSA informieren. 2017 stand Gallati noch auf der anderen Seite. Als SVP-Fraktionschef im Grossen Rat teilte er regelmässig gegen das KSA aus.

Wie Riniker hat auch er bereits 2017 in einem Vorstoss gewarnt, dass das KSA «voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die anstehenden grossen Investitionen in Neubauten aus eigener Kraft zu finanzieren». In einem Postulat forderte er, das KSA-Management auf eine private Gesellschaft zu übertragen.

Das Postulat fand im Parlament keine Mehrheit. Während der Debatte sagte Gallati, er sei überzeugt, «dass der Staat wirklich Schwierigkeiten hat, seine Eigentümerrechte sinnvoll auszuüben». Das KSA habe die Renditeziele seit Jahr und Tag nicht erreicht und der Regierungsrat habe gar nicht reagiert – weder inhaltlich noch personell.

2017 war Franziska Roth (Ex-SVP) Gesundheitsdirektorin. Jetzt ist Gallati selbst Teil der Regierung, die nicht nur das Finanzhilfegesuch prüfen wird, sondern auch weitere Themen angehen will. Am Freitag sagte er, es brauche eine neue Strategie, ein Sanierungsprogramm und der Regierungsrat müsse sich überlegen, welche Besetzung im Verwaltungsrat das alles gewährleisten könne.

