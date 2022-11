Der KSA-Verwaltungsratspräsident zum Finanzhilfegesuch

Finanzdebakel KSA-Präsident Peter Suter: «Bis Ende letztes Jahr waren wir auf Kurs» Der Verwaltungsratspräsident ist gewillt, das Kantonsspital Aarau aus der Finanzmisere zu führen. Anders als Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati ist Peter Suter der Meinung, dass das Spital ohne Corona und Krieg keine finanzielle Hilfe des Kantons gebraucht hätte. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 18.11.2022, 19.15 Uhr

Peter Suter, Verwaltungsratspräsident Kantonsspital Aarau (KSA), fotografiert am 12. Dezember in Aarau. Severin Bigler

Am Freitag haben Sie ein Finanzhilfegesuch gestellt. Konnten Sie schlafen?

Peter Suter: Ich habe sicher schon besser geschlafen. Aber es ist eine Thematik, die uns nicht erst seit gestern beschäftigt, sondern seit August/September.

Finanzielle Probleme hat das KSA schon viel länger.

Wir haben im August im Rahmen des Forecasts eine Berechnung gemacht und das Resultat mit der Revisionsstelle besprochen. Vorausschauend sind wir zum Schluss gekommen, dass wir eine Wertberichtigung machen müssen.

Im September hat das KSA informiert, man müsse nächstes Jahr 25 Millionen Franken sparen. Jetzt brauchen Sie 240 Millionen.

Das können Sie nicht vergleichen. Die 240 Millionen sind zur Stärkung unseres Eigenkapitals nötig. Die 25 Millionen, um das operative Ergebnis zu verbessern.

Jean-Pierre Gallati sagte, das «Fitnessprogramm» reiche nicht. Er verlangt ein Sanierungsprogramm und eine neue Strategie. Hat er recht, dass das KSA nur so aus der finanziellen Misere kommt?

Die 25 Millionen Franken Effizienzsteigerung sind ein Anfang. Der Regierungsrat und wir sind uns aber einig, dass dies nicht reicht.

Müssen Sie Ihren eigenen Anspruch, weiterhin alle Leistungen anzubieten, hinterfragen?

Das hinterfragen wir sicher. Ich schliesse nicht aus, dass wir uns beim nächsten Spitallistenbewerbungsverfahren nicht mehr auf alle Leistungsaufträge bewerben, die wir heute haben. Auch nicht kostendeckende Vorhalteleistungen müssen wir überprüfen.

Zwei Gutachten sind zum Schluss gekommen, dass der Neubau finanzierbar ist. Es wurden aber auch Ratschläge erteilt. Hat der Verwaltungsrat diese Ratschläge ernst genommen und umgesetzt?

Diese Ratschläge haben wir definitiv ernst genommen. Der Finanzplan war ambitiös. Aber bis Ende letztes Jahr waren wir auf Kurs. Was uns seither hart getroffen hat, sind die Teuerung, der verstärkte Fachkräftemangel und die Pandemie. Das hat letztlich zum Finanzhilfegesuch geführt.

Gallati sagt, die Notlage wäre auch ohne Corona und ohne Krieg irgendwann eingetroffen.

Das sehe ich differenzierter. Wenn wir die Ebitda-Entwicklung anschauen, haben wir 2018 eine Ebitda-Marge von 5,8 Prozent und 2019 eine von 6,2 Prozent erreicht. Da waren wir also gemäss Finanzplan auf Kurs.

Sie sind ehemaliger Verwaltungsratspräsident des Kantonsspitals Baden. Dieses Spital führten Sie erfolgreich. Warum konnten Sie das Steuer in Aarau nicht herumreissen?

Baden ist in einer beneidenswerten Konstellation in Bezug auf die zentralisierte Infrastruktur und die Kontinuität. Das KSA hingegen war auf über 40 Immobilien verzettelt, die teilweise über 100 Jahre alt sind. Heute sind es immer noch über 20. Ich bin am KSA der dritte Verwaltungsratspräsident, seit das Spital eine Aktiengesellschaft ist (2004), Anton Schmid ist der fünfte CEO.

Die Regierung will die personelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats angehen. Wollen Sie bleiben?

Ich habe zu diesem Amt aus Überzeugung Ja gesagt. Ich wusste, dass es schwierig wird, bin aber weiterhin gewillt und motiviert, das KSA in die Zukunft zu führen. Der Entscheid liegt beim Regierungsrat.

Spüren Sie von Seiten der Regierung noch Vertrauen in Ihre Person?

Das müssen Sie Jean-Pierre Gallati fragen.

Ich frage nach Ihrem Gefühl. Funktioniert die Zusammenarbeit?

In meinen Augen sollte die Zusammenarbeit nach wie vor funktionieren. Aber der Regierungsrat entscheidet, ob er mir oder dem Verwaltungsrat nach wie vor das Vertrauen schenkt.

