Gallati: KSA wäre auch ohne Corona und Krieg in Finanznot geraten

Finanzdebakel Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati: «Das KSA wäre auch ohne Corona und Ukraine-Krieg in eine Notlage geraten» Regierungsrat Jean-Pierre Gallati hat Anfang Woche erfahren, dass das Kantonsspital Aarau (KSA) ein Finanzhilfegesuch stellen wird. Er sagt, welche Erwartungen er an die Spitalführung hat und warum es nicht nur ein Sanierungsprogramm, sondern auch einen Mentalitätswechsel braucht. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 18.11.2022, 19.01 Uhr

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati informierte am Freitag an einem Point de Presse über das Finanzhilfegesuch des Kantonsspitals Aarau (KSA). Bild: Severin Bigler

Wann ist der Regierungsrat informiert worden, wie schlecht es ums KSA steht?

Jean-Pierre Gallati: Dass das KSA finanziell in unsicheren Gewässern unterwegs ist, weiss der Regierungsrat schon lange. Das Spital hat in den letzten neun Jahren nie das Ebitda-Ziel von 10 Prozent erreicht. Es war immer weit davon entfernt. Spätestens in der Pandemie sah man dann auch die weiteren Probleme. Im Moment können 17 Prozent der Betten im KSA wegen Personalmangels nicht betrieben werden. Es ist also alles nicht völlig überraschend gekommen.

Aber wann sind Sie über die Dimension von 240 Millionen Franken, über die wir jetzt sprechen, informiert worden?

Die präzise Zahl weiss ich seit dieser Woche. Dass ein Finanzhilfegesuch eingereicht wird, weiss ich schon etwas länger.

Wäre die finanzielle Notlage auch ohne Corona und ohne den Krieg in der Ukraine irgendwann eingetroffen, weil es eben doch zu optimistisch war, dass das KSA einen mehr als 600 Millionen Franken teuren Neubau alleine finanzieren kann?

Ja.

Das heisst, man hat den Gutachten, die attestiert haben, dass der Neubau tragbar ist, wenn alles optimal läuft, einfach geglaubt und das Risiko in Kauf genommen, dass es möglicherweise nicht funktionieren wird?

Risiken können sich immer verwirklichen. Die Frage ist, ob sich der Verwaltungsrat bemüht hat, die Ratschläge in den Gutachten umzusetzen.

Hat er?

Ja, er hat es sicher versucht. Aber es ist ihm nicht gelungen, die Ratschläge der beiden Gutachten erfolgreich und ergebniswirksam umzusetzen.

Und wie will der Regierungsrat sicherstellen, dass es dieses Mal anders wird?

Erstens braucht es eine neue Strategie. Zweitens braucht es ein Sanierungsprogramm und damit meine ich nicht das «Fitnessprogramm». Dieses reicht nicht, um den Zustand des KSA so zu verbessern, dass es langfristig finanziell wieder funktioniert. Drittens muss sich der Regierungsrat überlegen, welche Besetzung im Verwaltungsrat das alles gewährleisten kann. Die Einstellung des KSA war bisher einfach: ‹Wir müssen bauen und es wird dann schon besser, wenn wir den Neubau haben.› Diese Mentalität muss sich ändern.

Ist es ein Thema, den Neubau zu redimensionieren?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht mehr möglich. Die Frage ist, wie man sich in dieser Hülle strategisch ausrichtet. Also welche Leistungen und Angebote darin erbracht werden.

Welche strategische Ausrichtung schwebt denn der Regierung vor?

Es ist nicht die Aufgabe des Regierungsrats, die Strategie des KSA festzulegen, sonst könnten wir die Auslagerung in die Aktiengesellschaften rückgängig machen. Dann würden wir das Spital führen und es bräuchte auch kein Finanzhilfegesuch. Die Firmen, die ich kenne, brauchen in der Regel mehr als ein Jahr, um eine gute Strategie zu erarbeiten. Das kann man nicht an einer Regierungsratssitzung übers Knie brechen.

Wurde im Hinblick auf den Neubau eine falsche Strategie erarbeitet?

Eine Strategie, deren Ergebnis eine Neufinanzierung des ganzen Aktienkapitals ist, würde ich nicht als erfolgreich bezeichnen.

