KSA-Debakel: Teilverkauf oder Bankrott dürfen kein Tabu sein

Finanzdebakel Für Gesundheitsökonom Willy Oggier ist klar: Das Kantonsspital Aarau will zu viel Gesundheitsökonom Willy Oggier ordnet für die AZ das 240-Millionen-Finanzhilfegesuch des Kantonsspital Aarau ein. Für den Experten ist klar: Das KSA will zu viel. Und die Politik dürfe sich vom Szenario eines Bankrotts nicht zu rasch verabschieden. Auch eine Teilprivatisierung müsse auf den Tisch. Noemi Lea Landolt 7 Kommentare 24.11.2022, 05.00 Uhr

Gesundheitsökonom Willy Oggier findet es überraschend, dass der KSA-Verwaltungsrat nicht von sich aus den Rücktritt angeboten hat. Bild: zvg

Das Kantonsspital Aarau (KSA) soll mit 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse gerettet werden. Dem grössten Spital im Kanton droht die Überschuldung. Es hat letzten Freitag ein Finanzhilfegesuch gestellt. Der Regierungsrat wird das Finanzhilfegesuch prüfen und eine Kreditvorlage an den Grossen Rat erstellen.

Gesundheitsökonom Willy Oggier, der das Schweizer und auch das Aargauer Gesundheitswesen gut kennt, sagt, die Politik müsse sich alle Szenarien offenhalten.

Soll die Politik also auch über einen Bankrott des grössten Spitals im Aargau nachdenken?

Willy Oggier: Grundsätzlich muss man sich auch diese Option möglichst lange offenhalten. In der jetzigen Situation darf die Politik nicht nur schwarz-weiss denken. Es gibt auch Grautöne.

Welche Optionen zwischen Bankrott und 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse sehen Sie?

Ich denke etwa an einen privaten Investor, der einen Teil des Spitals übernehmen könnte. Eine solche Teilprivatisierung würde auch den Rollenkonflikt des Kantons als Eigentümer entschärfen. Denkbar ist auch, nur einen Teil des Spitals zu retten und den anderen in Konkurs gehen zu lassen. Das müsste man im Detail prüfen, diese Unterlagen habe ich nicht.

Wer soll einen Teil eines Spitals kaufen, das kurz vor der Verschuldung steht?

Interessenten könnten in jenen Bereichen anzutreffen sein, wo man sich Synergien erhofft oder einen Konkurrenten teilweise übernehmen kann. Für Investoren ist ein Spital, das in einem schlechten Zustand ist, insofern interessant, als dass sie in der Regel zu einem günstigen Einstiegspreis reinkommen.

Zur Person Willy Oggier (57) ist Gesundheitsökonom. Seit 1996 berät er in der Schweiz, in Österreich und Deutschland öffentliche und private Unternehmen im Gesundheitswesen. Oggier wohnt in Küsnacht.

Auf Basis des heutigen Spitalgesetzes könnte der Kanton 30 Prozent seiner Kantonsspitäler privatisieren. Der Grosse Rat müsste einem solchen Teilverkauf aber zustimmen. Ist das realistisch?

Das müssen Sie die Parlamentarierinnen und Parlamentarier fragen. Ich finde es in der jetzigen Situation einfach unrealistisch, diese Diskussion nicht zu führen. Die Gefahr ist gross, dass der Kanton sonst später wieder finanziell voll nachhelfen muss, weil man einen Präzedenzfall geschaffen hat.

Das KSA baut im Moment einen Neubau für mehr als 600 Millionen Franken. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati sagte, eine Redimensionierung des Projekts sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich. Sehen Sie das gleich?

Wenn die Alternative ein Bankrott wäre, wird man wohl am einen oder anderen Ort noch Einigungen finden können.

Auch wenn ein Totalunternehmen beauftragt wurde, genau dieses Gebäude zu bauen?

Ausgeschlossen ist dies nicht. Wenn die Politik von Anfang an signalisiert, dass sie bezahlt, wird es sicher nicht günstiger und das strukturelle Problem wird nicht gelöst.

Ist es typisch, dass Spitäler mit teuren Neubauprojekten in solche finanzielle Notlagen geraten?

Es ist eher ein neueres Phänomen, das vor allem öffentliche Spitäler betrifft, die zu klein sind, um Universitätsspitäler zu sein, aber gerne Universitätsspitäler spielen wollen. Dabei haben wir heute schon zu viele Universitätsspitäler. Es gibt ähnliche Beispiele auch in anderen Regionen. Beim Stadtspital Triemli in Zürich wurde auch zu gross gebaut. In St.Gallen oder Freiburg haben die Kantonsspitäler ebenfalls Probleme.

Das KSA ist also ein typischer Fall eines Spitals, das die eigenen Grenzen nicht kennt?

Von aussen macht es schon den Anschein, dass das KSA die Grenzen einfach zu grosszügig interpretiert. Das sieht man sehr gut im Vergleich zum Kantonsspital Baden, das sehr viel richtig gemacht hat.

Aber sind prestigeträchtige Leistungsaufträge und eine moderne Infrastruktur denn nicht wichtig, um als Spital für Arbeitnehmende attraktiv zu sein?

Eine gute Infrastruktur ist heute beim Anziehen von Personal zweifelsohne ein wichtiger Faktor. Aber genauso wichtig sind eine gute Führung und eine gute Reputation. Insofern sind die jetzigen Schlagzeilen zum KSA vor allem eine indirekte Hilfe für andere Spitäler in der Region, weil gutes Fachpersonal nicht gerne an Institutionen arbeitet, die kein gutes Image haben.

Als Ursachen für die finanzielle Notlage werden auch die Teuerung, der Fachkräftemangel und die Folgen der Pandemie ins Feld geführt.

Diese Faktoren spielen eine Rolle, aber es ist zu einfach, wenn ein Spital die finanzielle Notlage vor allem auf fremdverschuldete Ursachen wie Corona und die Energiekrise abschiebt. Die eigenen und hausgemachten Ursachen machen den Unterschied zu erfolgreichen Häusern wie Baden.

Sind Spitäler, die der öffentlichen Hand gehören, risikofreudiger, weil sie wissen, dass der Kanton dann schon einspringt, wenn es hart auf hart kommt?

So pauschal lässt sich das nicht sagen, sonst hätte Baden ja auch Probleme. Man darf deshalb auch den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung nicht aus der Verantwortung nehmen.

SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner fordert, den ganzen Verwaltungsrat zu entlassen. Ist das die richtige Forderung?

Es ist von aussen betrachtet überraschend, dass der Verwaltungsrat in dieser Situation nicht von sich aus in globo den Rücktritt angeboten hat.

Der Verwaltungsrat wird vom Regierungsrat gewählt. Hat die Regierung die falschen Leute gewählt?

Auch diese Frage gehört gestellt. Mit der Wahl der neuen Verwaltungsratsmitglieder wurde medial Aufbruchstimmung verkündet. Da würde mich schon interessieren, nach welchen Kriterien die Leute gewählt wurden. Vor allem, weil im KSA-Verwaltungsrat auch Berater sitzen und diese in der Tendenz einfach immer Gefahr laufen, Interessenskonflikte zu haben.

Zum Beispiel?

Ein Berater könnte zum Beispiel Aufträge bei einem Konkurrenz-Spital haben. Dadurch kann er Wissen von der einen auf die andere Seite tragen und umgekehrt.

Sie sind selber als Gesundheitsberater tätig. Werden Sie oft für Verwaltungsratsmandate angefragt?

Ich hatte mehrere solche Anfragen und ich habe genau aus diesem Grund alle abgelehnt.

Sie machen also im jetzigen KSA-Verwaltungsrat ein Fragezeichen in Bezug auf Interessenskonflikte von einzelnen Mitgliedern?

Ich sage nur, dass ich von aussen a priori nicht jede Wahl nachvollziehen kann.

Der Regierungsrat wählt nicht nur den Verwaltungsrat, er macht auch die Eigentümerstrategie und führt Eigentümergespräche.

In einem System wie in der Schweiz, wo auf Kantonsebene jede Regierungsrätin und jeder Regierungsrat vom Volk gewählt wird, ist es nicht populär, die kritischen Fragen zu stellen. Aber es wäre als Eigner zum Schutz der Steuerzahler angebracht. Insofern muss man jetzt auch da zurückblicken und schauen, wer diese Fragen nicht gestellt hat, und wo die Weichen falsch gestellt worden sind. Das hat wahrscheinlich schon in der Amtszeit von Susanne Hochuli angefangen.

Inwiefern?

Sie hat die Vorstellung eines Zentralspitals im Aargau sehr stark gefördert und damit wohl kaum dazu beigetragen, dass sich das KSA mit dem Gedanken des Abspeckens auseinandergesetzt hat.

Müssten sich die Verantwortlichen im Kanton davon verabschieden, dass es im Aargau ein «Endversorgerspital» braucht?

Grundsätzlich sollte auch das auf den Prüfstand. Was ja im Kanton Aargau sehr speziell ist, ist, dass es eigentlich – ich sage das als Zürcher etwas provokativ – keinen klaren Mittelpunkt innerhalb des Kantons gibt. Daraus ergibt sich weder eine Notwendigkeit für ein zentrales «Endversorgerspital», noch für ein Zentralspital, weil Patientinnen und Patienten einfach in andere Kantone abwandern können.

