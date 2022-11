Kantonsspital Aarau braucht 240 Millionen vom Kanton

Finanzdebakel Am Freitag um 7.21 Uhr war klar: So schlimm steht es ums KSA Dem Kantonsspital Aarau (KSA) droht die Überschuldung. Am Freitag hat das Spital ein Finanzhilfegesuch in der Höhe von 240 Millionen Franken an den Regierungsrat gestellt. Es war eine Katastrophe mit Ansage. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 18.11.2022, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Regierungsrat hat am Freitagmorgen kurzfristig zum Point de Presse ins Regierungsgebäude geladen. Severin Bigler

Das Kantonsspital Aarau (KSA) kränkelt schon lange. Jetzt soll mit 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse wieder aufgepäppelt werden. Der KSA-Verwaltungsrat hat am Freitagmorgen ein Finanzierungsgesuch an den Regierungsrat gestellt. Um 7.21 Uhr hat das KSA die Medien informiert. Die frühe Stunde als Hinweis für den Ernst der Lage. Der Regierungsrat verschickte kurz später eine Mitteilung und lud am Vormittag kurzfristig zu einem Point de Presse ins Regierungsgebäude in Aarau.