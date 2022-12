Feuerwerksverbot: Komitee rund um Roman Huber ist auf gutem Kurs

In Deutschland stehen Menschen bis zu 13 Stunden an, wenn sie Feuerwerk kaufen möchten. Manch einer prügelte sich sogar um die lauten Knaller. In der Schweiz ist der Ansturm auf die Feuerwerkskörper ebenfalls gross. Auch, wenn das Ganze hier gesitteter abläuft.

30.12.2022, 20.17 Uhr