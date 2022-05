Grossbrand im Industriegebiet Spreitenbach

Feuerwehreinsatz Grossbrand im Industriegebiet in Spreitenbach ++ sieben verletzte Personen ++ ein Gebäude komplett eingestürzt In Spreitenbach ist im Industriegebiet am späten Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr standen bis in die späten Abendstunden im Einsatz und bekämpften die bis zu 30 Meter hohen Flammen. Die dunkle Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Aktualisiert 29.05.2022, 22.59 Uhr

Leservideos zeigen die Flammen und die enorme Rauchsäule über Spreitenbach. CH Media Video Unit

Die Meldung über den Brand im Industriegebiet ging um etwa 16.30 Uhr bei der Kantonspolizei Aargau ein. Kapo-Sprecher Adrian Bieri erklärte auf Anfrage von CH Media, dass ein Grossbrand im Gange sei und die Flammen rund 30 Meter hoch lodern. Ausserdem sei es zu Explosionen gekommen. Laut einem Leserreporter soll der Brand im Bereich der Härdli- und der Fegistrasse ausgebrochen sein.

Um 18 Uhr erreichte CH Media Bieri erneut. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits selbst in Spreitenbach vor Ort. Die Löscharbeiten waren da noch in vollem Gange, wie er erklärte. Das Feuer sei in einer Lagerhalle ausgebrochen, in der Bitumen gelagert werde. Das erkläre auch die starke Rauchentwicklung. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Dies zeigten Bilder von Leserreportern, aufgenommen etwa von der Badener Baldegg oder sogar aus der Stadt Zürich.

Ob sich Personen in der Lagerhalle befanden, als der Brand ausbrach, konnte Bieri nicht sagen. «Wir kommen nicht ans Gebäude ran», sagte er.

Das sagt die Kantonspolizei Aargau zum Grossbrand in Spreitenbach. CH Media Video Unit

Ascheflug und Wind machen der Feuerwehr zu schaffen

Nebst der Lagerhalle haben laut Bieri auch mehrere Nachbargebäude Feuer gefangen und auch parkierte Lastwagen wurden Opfer der Flammen. Im Laufe des Abends ist ein Gebäude laut dem Regionalsender Tele M1 komplett eingestürzt. Der Brand in einem anderen Gebäude konnte lange Zeit nicht von innen bekämpft werden. Sieben Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Ob auch Feuerwehrleute darunter sind, war bis am späten Sonntagabend noch unbekannt.

Die Feuerwehren Spreitenbach, Würenlos, Wettingen, Baden und Dietikon waren vor Ort und versuchten, das Feuer in Schach zu halten. Zu schaffen machte ihnen der Wind und der starke Ascheflug, so Bieri weiter. Wegen eines weggewehten Aschestücks habe auch ein Autobahnbord gebrannt. Die Ein- und Ausfahrt Spreitenbach wurden gesperrt. Laut Bieri behielt sich die Kapo vor, wegen der herumfliegenden Asche ein Teilstück der Autobahn ganz zu sperren.

Auch Leserreporterinnen und Leserreporter, die in der Nähe wohnen, berichteten von Aschestücken, die auf ihren Balkonen oder in ihren Gärten landeten. Die Polizei rief die Bevölkerung in der Umgebung auf, Fenster und Türen zu schliessen und Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten. Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch und starker Rauchentwicklung.

In Bergdietikon wandte sich die Gemeindeverwaltung mit einem Schreiben auf ihrer Webseite an die Bevölkerung und mahnte, die herumliegenden Überreste des Brandes nur mit Handschuhen geschützt zu berühren und zu entsorgen. Sollten die Gegenstände in Futtergras gelangen, dürfe dieses den Tieren nicht mehr verfüttert werden. (chm)

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

Bilder von den Flammen und der riesigen Rauchsäule über Spreitenbach von unseren Fotografen Severin Bigler und Alex Spichale sowie Leserreportern:

Bilder von den Flammen und der riesigen Rauchsäule über Spreitenbach von unseren Fotografen Severin Bigler und Alex Spichale sowie Leserreportern:

