Festung Aarburg Regierungsrat prüft Massnahmen zum Jugendheim – auch ein Neubau steht zur Diskussion Vor zwei Jahren empfahl eine externe Studie die Verlegung des Jugendheims Aarburg an einen neuen Standort ausserhalb der historischen Festung. Der Regierungsrat hat nun zwei mögliche Varianten prüfen lassen. 2023 soll eine Entscheidung getroffen werden. 13.06.2022, 14.51 Uhr

Wie weiter mit dem Jugendheim in der Festung Aarburg? Der Regierungsrat sucht nach Möglichkeiten. Janine Müller

Das Jugendheim Aarburg ist über 125 Jahre alt und bietet mehr als 40 Plätze für den Vollzug von jugendstrafrechtlichen Massnahmen. Der historische Standort macht das Heim national bekannt, es macht den Unterhalt allerdings auch teuer und personalintensiv. Ausserdem sorgten Ausbrüche von Jugendlichen in der Vergangenheit für Schlagzeilen. 2019 gab der Kanton darum eine externe Studie in Auftrag, wie weiter verfahren werden soll. Diese kam zum Schluss, dass man langfristig die Verlegung des Jugendheims an einen neuen Standort prüfen muss.