Fall Binder: Verfahren gegen Arzt wird eingestellt

Festnahme Bisher geheimes Gutachten zeigt: Polizei hat im Fall Binder vor dem Einsatz der Sondereinheit Argus zuerst verhandelt Weil er Politiker und Angehörige bedroht haben soll, wurde der coronakritische Wettinger Arzt Thomas Binder am Ostersamstag 2020 festgenommen und in die Psychiatrie eingewiesen. Nun wird das Strafverfahren gegen ihn eingestellt – ein Gutachten zeigt aber auch, dass sie Polizei bei der Festnahme korrekt vorgegangen ist. Fabian Hägler 19.06.2021, 05.00 Uhr

Der coronakritische Thomas Binder forderte eine Untersuchung des behördlichen Vorgehens gegen ihn - nun liegt der AZ der bisher geheime Bericht vor.

Montage: AZ

«Vor meiner Praxis steht ein Einsatzkommando der KAPO Aargau, ich werde abgeholt, Hilfe!» – Das postete Thomas Binder, Kardiologe aus Wettingen, am Ostersamstag des vergangenen Jahres auf Facebook und Twitter. Ein paar Minuten später wurde Binder festgenommen, später in die psychiatrische Klinik in Königsfelden eingeliefert und dort mehrere Tage festgehalten.

Grund für die Festnahme und den fürsorgerischen Freiheitsentzug waren Drohungen gegen Politiker und Angehörige, die Binder damals laut Polizei und Staatsanwaltschaft in sozialen Medien verbreitete. Nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie forderte der Wettinger Arzt über seinen Anwalt Markus Leimbacher eine Untersuchung des Falles. Binder hatte vor der Festnahme in unzähligen Posts in sozialen Medien das Coronavirus verharmlost, wirre Theorien zu Verbindungen der Pandemie zur 5G-Technologie verbreitet und die Massnahmen des Bundes gegen Corona kritisiert.

Binder vermutete politisch motivierten Polizeieinsatz

Später stellte sich heraus, dass der damalige Landammann Markus Dieth von einer Drittperson den Hinweis erhalten hatte, dass Binder Drohungen verbreite. Dieth meldete dies der Kantonspolizei, die daraufhin ausrückte und den Arzt festnahm. Binder kritisierte, der Einsatz der Sondereinheit Argus sei unverhältnismässig gewesen, er sei bei der Verhaftung brutal behandelt worden – und seine Festnahme sei ohnehin politisch motiviert. Der Einsatz sei nur mit dem Ziel erfolgt, ihn als coronakritischen Arzt aus dem Verkehr zu ziehen.

Der Regierungsrat liess den Fall Binder durch Felix Uhlmann, einen Spezialisten für staats- und verwaltungsrechtliche Fragen, untersuchen. Kurz vor Weihnachten 2020 teilte die Regierung mit, die Untersuchung habe ergeben, dass Binders Festnahme «zum Schutz von Leib und Leben von Angehörigen und Behörden gerechtfertigt und nicht politisch motiviert war». Den Untersuchungsbericht wollte der Kanton aber damals nicht herausgeben.

Regierung gibt Gutachten in geschwärzter Form heraus

Inzwischen hat die AZ auf Nachfrage eine Version dieses Berichts erhalten, bei der verschiedene Namen und Passagen geschwärzt sind. Damit ist zwar nicht nachvollziehbar, welche Personen bei der Polizei den Einsatz der Sondereinheit Argus anordneten. Dennoch gibt der Bericht detailliert Einblick in den Ablauf des Einsatzes und der Festnahme von Binder.

Bei der Festnahme von Thomas Binder kam die Sondereinheit Argus der Kantonspolizei - hier ein Bild von einer Übung - zum Einsatz.

So war bisher nicht bekannt, dass die Polizei vor dem Zugriff der Sondereinheit telefonisch mit Binder verhandelt hatte. Die Verhandlerin habe den Arzt aufgefordert, aus seiner Praxis zu kommen und sich der Polizei zu stellen. Zwischen diesen Anrufen habe Binder den eingangs erwähnten Hilferuf in sozialen Medien gepostet, schliesslich sei er vor die Tür getreten, dort hätten ihn zwei Polizisten «kontrolliert zu Boden geführt».

Strafverfahren gegen Binder wird bald eingestellt

Dabei habe sich der Arzt eine Schürfung im Gesicht und eine kleine Wunde am Handgelenk zugezogen. Binder habe eine Behandlung der Wunden damals abgelehnt, den Polizisten aber Konsequenzen angekündigt. «Soweit mir bekannt ist, ging von Herrn Binder bisher keine Strafanzeige gegen die Polizei ein», teilt Oberstaatsanwalt Daniel von Däniken dazu mit.

Binder sagt auf Anfrage, er prüfe derzeit mit seinen Rechtsanwälten, «gegen wen wir alles zivil- oder strafrechtlich vorgehen». Der Wettinger Arzt sieht sich als Opfer von «unethischem Rufmord», wie er weiter festhält.

Ihm selber drohen hingegen keine rechtlichen Konsequenzen mehr: Das seit dem Vorfall gegen Binder laufende Strafverfahren wegen der Drohungen wird eingestellt. «Den Parteien wurde die von der Oberstaatsanwaltschaft beabsichtigte Einstellung schon angekündigt», teilt Daniel von Däniken mit.

Gesundheitsdepartement führte wohl ein Aufsichtsverfahren

Im bisher geheimen Gutachten steht auch, das Gesundheitsdepartement habe im April 2020 von der Staatsanwaltschaft Akten über Binder verlangt. Wurde gegen den Arzt, der später einem Twitter-User empfahl, ein verschriebenes Medikament gegen Corona nicht anzuwenden, ein Aufsichtsverfahren geführt? Beim Gesundheitsdepartement heisst es, zu konkreten Einzelfällen nehme man wegen des Amtsgeheimnisses und aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Stellung.

«Basierend auf dem Gesundheitsgesetz können wir generell festhalten, dass Gesundheitsfachpersonen physisch und psychisch Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung bieten müssen», teilt Mediensprecher Michel Hassler weiter mit. Das Departement prüfe in Situationen, bei denen die physische und psychische Gewähr fraglich erscheine, ob im Hinblick auf die Berufsausübungsbewilligung Massnahmen zu treffen seien.

Binder muss sich regelmässig bei einer Psychiaterin melden

Ob und welche Massnahmen verfügt werden, beurteilt sich laut Hassler immer anhand des konkreten Einzelfalls unter Wahrung der Verhältnismässigkeit. Je nach Abklärungsergebnis werden zum Beispiel eine ärztliche Begutachtung, Auflagen und Berichterstattung und/oder Einschränkungen zur Bewilligung sowie ein vorübergehender oder definitiver Entzug der Berufsausübungsbewilligung verfügt.

Ein Entzug der Berufsausübungsbewilligung wäre im Schweizerischen Medizinalberuferegister MedReg ersichtlich. Daraus geht hervor, dass Binder weiterhin über eine Berufsausübungsbewilligung verfügt und damit praktizieren darf. Der Arzt sagt auf Anfrage, er habe vom Kanton die Auflage erhalten, sich regelmässig bei einer Psychiaterin in ambulante Behandlung zu begeben. Die Ärztin müsse dem Kanton in gewissen Abständen darüber Berichte liefern, sagt Binder.