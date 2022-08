Hallwilersee: SP-Fest der Solidarität mit SPÖ-Politikerin

Fest der Solidarität SPÖ-Politikerin Julia Herr am Hallwilersee: «Es gibt kein Recht auf grenzenlosen Reichtum» SP-Politikerinnen fordern am Fest der Solidarität im Arbeiterstrandbad Tennwil am Hallwilersee mehr Umverteilung. Martin Rupf 21.08.2022, 19.30 Uhr

Die österreichische SPÖ-Nationalrätin Julia Herr am Fest der Solidarität von SP und Juso. Roland Schmid

Die SP, die Juso Aargau und der Aargauische Gewerkschaftsbund haben dieses Jahr im Arbeiterstrandbad Tennwil am Hallwilersee zum vierten Mal zum Fest der Solidarität geladen. Die Rednerinnen-Liste versprach deutliche Voten, waren doch mit der österreichischen SPÖ-Nationalrätin Julia Herr und der SP-Nationalrätin Jacqueline Badran zwei Politikerinnen angesagt, die kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es darum geht, Ungleichheit und Ungerechtigkeit anzusprechen.

Markige Worte zogen Publikum in Bann

«Die Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie es nicht schafft, das Leben der Menschen einfacher zu gestalten», zitierte Julia Herr eingangs ihrer Rede den ehemaligen SPD-Bundeskanzler Willy Brandt. Damit gab sie sich quasi selber die Antwort auf ihre Einstiegsfrage: «Was ist eigentlich unsere Daseinsberechtigung als Politikerinnen?»

Von der ersten Minute an zog Herr das Publikum mit ihren markigen Worten in ihren Bann. Kein Wunder, blickt die 29-Jährige doch auf eine bald zehnjährige Politkarriere zurück. So war sie von 2014 bis 2020 als erste Frau Österreichs Vorsitzende der Sozialistischen Jugend - dem Pendant zur Juso in der Schweiz.

«Wir müssen wieder einmal darüber sprechen, was unsere Rechte sind und wofür zu kämpfen es sich lohnt.» Seien es Arbeitsplätz, ein gerechter Lohn, gleiche Löhne für Frau und Mann, das Recht auf Absicherung im Alter oder der Erhalt einer intakten Umwelt. So sagte Herr:

«Wir sprechen hier nicht von Kaviar und Champagner. Wenn dies in der Schweiz und Österreich nicht möglich ist, wo dann!?»

Es komme ein Verteilungskampf auf uns zu, betonte sie weiter. Um die Dringlichkeit ihrer Worte zu belegen, schlug Herr einen Bogen zur aktuellen Situation – zu den steigenden Strom- und Energiepreisen. «Während die steigenden Preise immer mehr Menschen in die Knie zwingen, machen andere dank der Krise unglaubliche Profite.»

Das Beispiel der Energiepreise, in die man nicht mehr eingreifen könne, zeige, dass der hochgepriesene Markt eben nicht für faire Preise sorge. Im Gegenteil: Der hohe Gaspreis treibe auch alle anderen Strompreise in die Höhe, obwohl die Produktionskosten für andere Stromerzeuger die gleichen geblieben seien. Herr wählte deutliche Worte:

«Wie schon in der Corona-Krise, die mit öffentlichen Geldern abgefedert wurde, schafft es der Markt auch jetzt nicht, die Krise zu meistern. Der Markt sichert gar nichts ausser die Gewinne der Reichen»

Gewinne wohlgemerkt die immer auf Kosten der Ressourcen und der Umwelt gingen. Für Herr ist klar: «Der Neoliberalismus, nämlich ein Wirtschaftssystem, das die Gewinne für einige wenige sichert, ist gescheitert.» Kurzum: Weil der Markt das Leben der Menschen nicht gerechter, geschweige denn besser mache, brauche es mehr politische Kontrolle.

Um diese zu verdeutlichen, kam Herr auf den Korruptionsskandal um den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu sprechen. «Niemand hätte es für möglich gehalten, dass die Republik zu einem Selbstbedienungsladen umgebaut wird.» Grosse Vermögen führten immer auch zu einer Konzentration von Macht.

«Wenn am Ende nur noch die dickste Geldbörse entscheidet, bedeutet das das Ende der Demokratie», warnte sie. Julia Herrs Fazit lautet denn auch ganz simpel: «Es muss ein Ende haben mit der schamlosen Bereicherung. Denn: Es gibt kein Recht auf grenzenlosen Reichtum.»

Sie schloss aber auch hoffnungsvoll: «Es liegt alles in unseren Händen. Vergessen wir nicht: unser politisches Programm richtet sich an 99 Prozent der Gesellschaft.»

Badran und ihre Reise nach Wien

Ehe SP-Nationalrätin Jacqueline Badran zum Mikrofon griff, unterhielt Kabarettist und Sprachkünstler Bänz Friedli die Anwesenden mit allerfeinsten Polit-Satire, wobei er nicht mit Spitzen gegen die SP, allen voran gegen Gastgeber Cédric Wermuth geizte.

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran erinnerte sich an ihre Reise nach Wien. Roland Schmid

Badran, «bei der nach einer Rede in der Regel kein Gras mehr wächst» (Zitat Bänz Friedli), schlug für einmal eher ruhige Töne an. Zufall oder nicht: Badran kam auf eine Reise vor drei Jahren nach Wien zu sprechen, die dem Thema «gemeinnütziger Wohnraum» gewidmet war. «Die Reise hat mir damals wieder mal eindrücklich vor Augen geführt, wofür wir kämpfen.»

Denn im Wien vor rund 100 Jahren waren es eben die Arbeiter, die sich für gemeinnützigen Wohnbau einsetzten, die Naturfreunde gründeten, damit auch die Arbeiter in den Genuss der Natur kamen oder eigene Druckereien kauften, um Meinungsfreiheit zu garantieren. Badran:

«Die Arbeiter haben damals das Kapital an sich gerissen.»

Die grosse Errungenschaft der SP-Politik sei es gewesen, dafür zu sorgen, dass Grundgüter wie Bildung, Gesundheit, Energie oder Verkehr der Gemeinschaft gehörten. Mit Sorge beobachte sie, dass heute immer mehr privatisiert und liberalisiert werde. «Ich frage Sie deshalb: Ist es für die SP nicht wieder an der Zeit, das Kapital an sich zu reissen?», schloss Badran mit gewohnt feurigem Blick.