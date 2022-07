Aargauer Regierungsräte bleiben in den Ferien in Europa

Fernweh Regierungsräte bleiben in den Ferien in Europa: Das sind ihre beliebtesten Ferienziele Am Wochenende läuteten Kinderfeste die Sommerferien ein. Angekündigt haben sich diese vergangenen Mittwoch auch mit der letzten Regierungssitzung vor der Ferienpause. Jetzt kann auch die Kantonsregierung einen oder zwei Gänge zurückschalten. Mathias Küng 02.07.2022, 05.00 Uhr

Das Ehepaar Ursula und Alex Hürzeler im Coronasommer 2020 in Arosa. beim Biken. Dieses Jahr sind sie wieder mit dem Mini Cooper-Cabriolet unterwegs. Zvg

Letztes Jahr überlagerte die Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Coronapandemie die Sommerzeit. In diesem Sommer nehmen zwar die Ansteckungen wieder zu, doch glücklicherweise ist der Krankheitsverlauf der derzeit vorherrschenden Mutante meist recht mild. Dafür verdunkelt die Ungewissheit über den Verlauf des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine den Sommer. Wie viel Musse die fünf Regierungsräte und insbesondere der für Flüchtlinge zuständige Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati haben werden, hängt deshalb auch vom weiteren Kriegsverlauf ab.

Doch wohin entschwinden die Regierungsräte in die Ferien? Im letzten Jahr vor Corona (also 2019) visierten sie auch weltweit Ziele an. Die Familie von Stephan Attiger beispielsweise zog es nach Spanien, die damalige Staatsschreiberin Vincenza Trivigno war für Wander- und Tauchferien in Australien, Bildungsdirektor Alex Hürzeler und seine Frau fuhren mit dem Mini Cooper durch die Sächsische Schweiz.

Ferienziele: Schweiz, Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien

2020 blieben die Regierungsräte coronabedingt wie die ganze Bevölkerung in der Nähe. Letztes Jahr wagten sie schon wieder etwas mehr. Ferienziele waren nebst der Schweiz Deutschland und bereits auch wieder Spanien.

Dieses Jahr werden die Ferienziele noch etwas vielfältiger. Wiederum sind die Schweiz, Deutschland und Spanien Ferienziele. Jetzt kommen aber Frankreich und Österreich dazu. Es fällt aber auf, dass die Regierungsräte in Europa bleiben.

Landammann ist mit dem Mini Cooper-Cabriolet unterwegs

In den beiden Coronajahren beherzigten Bildungsdirektor Alex Hürzeler und seine Ehefrau den Aufruf von Bundesrat Ueli Maurer, Ferien in der Schweiz zu machen. Das hält er diesmal sehr ähnlich. Der jetzige Landammann nimmt sich zwei Wochen Ferien. Diese verbringt das Ehepaar im Grossraum Bodensee, nämlich in Süddeutschland, Bayern, Vorarlberg und im Toggenburg in der Ostschweiz. Wie früher schon unternehmen sie eine «Sommerferien-Rundreise» mit privatem Mini Cooper-Cabriolet, um Land, Leute und Natur kennenzulernen. Er hat nicht vor, Arbeit mitzunehmen. Sein iPad ist aber für Notfälle immer dabei.

Nicht in die Karten gucken lässt sich wie schon in seinen ersten beiden Amtsjahren Landstatthalter Jean-Pierre Gallati. Der Gesundheits- und Sozialdirektor lässt noch offen, wie lange er Ferien bezieht und wohin er dann allenfalls entschwindet. Sicher ist er am 31. Juli und am 1. August im Aargau, da hält er mehrere Reden (vgl. Box).

Regierungsrat sowie Bau- und Umweltdirektor Stephan Attiger nimmt sich zwei bis drei Wochen Ferien. Da zieht es ihn und seine Familie wie schon letztes Jahr an Reiseziele in Spanien und in der Schweiz. Er nimmt auch Arbeit mit.

Im Finanzdepartement läuft im Sommer einiges

Wiederum in der Nähe bleiben auch Finanzdirektor Markus Dieth und seine Frau Desirée. Dieth will zwei Wochen Ferien beziehen. Die verbringen der Heimwehbündner und seine Frau mit Bergwandern und Biken im Kanton Graubünden und speziell in Davos. Um tatsächlich ausspannen zu können, nimmt er keine Arbeit mit in die Ferien. Offenbar ist das Budget 2023, das Dieth nach den Sommerferien vorstellen wird, schon gut aufgegleist.

Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli nimmt sich eine bis zwei Wochen frei. Je nach Wetter zieht es ihn dann zum Wandern und Ausspannen in die Berge (wie letztes Jahr vorzugsweise ins Engadin) oder auch zu Besichtigungen in schöne deutsche Städte. Schon letztes Jahr standen einige Tage Berlin auf seinem Programm. Er nimmt Arbeit mit in die Ferien.

Staatsschreiberin Joana Filippi macht eine Städtereise mit der Familie nach Paris, Tagesausflüge im Aargau mit Familienangehörigen aus Italien und sie wandert im Schwarzwald. Dafür will sie sich zehn Tage freinehmen.

Wie viel Ferien haben Regierungsräte eigentlich?

Eine gesetzliche Ferienregelung für Regierungsräte gibt es übrigens nicht. Sie sind grundsätzlich 365 Tage im Jahr im Amt. Ferien beziehen können sie laut Regierungssprecher Peter Buri unter Berücksichtigung der anfallenden Arbeit und der Regierungssitzungen. Für den Fall, dass in der Ferienzeit ein wichtiger Entscheid nötig werden sollte, sei man gewappnet, versichert Buri: «Es ist sichergestellt, dass auch während der Ferienzeit jederzeit Regierungsentscheide gefällt werden können, wenn dies notwendig ist.»

Alex Hürzeler Üblicherweise sind die Regierungsräte an 1.-August-Feier anzutreffen. Letztes Jahr war die Durchführung wegen Corona im Vorfeld allerdings sehr unsicher. Dieses Jahr soll es aber mit allen geplanten Auftritten klappen. Landammann Alex Hürzeler spricht am 1. August gleich dreimal: um 13 Uhr in Oberkulm, um 18 Uhr im Böztal und um 20 Uhr in Eiken. Landstatthalter und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati hat ebenfalls drei Auftritte: schon am 31. Juli um 19 Uhr in Riniken, am 1. August um 14.30 Uhr im Bifang Wohn- und Pflegezentrum in Wohlen sowie gleichentags um 19.30 Uhr in Widen. Drei Zusagen machte auch Finanzdirektor Markus Dieth: Er spricht am 31. Juli um 19 Uhr in Dintikon, am 1. August um 11.30 Uhr in Schlossrued/Schmiedrued und gleichentags um 19 Uhr in Gansingen. Stephan Attiger hält am 1. August eine Rede in Frick (19.15 Uhr). Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli schliesslich spricht am 1. August um 11 Uhr in Oftringen, um 18 Uhr dann gleichentags in Wohlen.