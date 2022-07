Brandgefahr im Aargau: Sind genug Feuerwehrleute verfügbar?

Ferienzeit Grosse Hitze, steigende Brandgefahr: Ist der Aargau gerüstet – hat es genügend Feuerwehrleute? Die Landschaft trocknet immer mehr aus, die Brandgefahr steigt. Gleichzeitig sind viele Aargauer Feuerwehrfrauen und -männer aktuell in den Ferien. Die Feuerwehren setzen auf Online-Tools und die gute alte Nachbarschaftshilfe, um trotzdem einsatzbereit zu sein. Philipp Herrgen, Nadja Rohner, Andreas Fretz, Laura Koller, Dennis Kalt, Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Löscharbeiten sind bei den aktuellen Temperaturen noch beschwerlicher als sonst. Für die Feuerwehrleute, die sich aktuell nicht auf Ibiza oder im Engadin aufhalten, heisst das: viel trinken, viele Pausen. Raphael Rohner

«Absolutes Feuerverbot im Wald, in Waldesnähe, an Fluss- und Seeufern sowie grundsätzliches Feuerwerksverbot auf dem gesamten Kantonsgebiet infolge akuter Trockenheit.» – Das verkündete am Mittwoch der Kanton Solothurn und auch der Kanton Aargau wird am Donnerstag die Massnahmen verschärfen. Die Landschaft ist trocken, die Brandgefahr enorm hoch. Allerdings ist Ferienzeit. Haben die Aargauer Feuerwehren genug einsatzbereite Leute?

Eine Umfrage zeigt: Die Personaldecke ist aktuell zwar dünn, aber man weiss sich zu helfen. So erklärt Philipp Strähl von der Feuerwehr Brugg, dass die Personalplanung der Feuerwehren mit der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV), die für das Feuerwehrwesen im Kanton zuständig ist, abgestimmt werden könne.

«Klar, in den Monaten Juli bis etwa September ist generell weniger Personal verfügbar», sagt er. In der laufenden Woche sind von rund 120 Brugger Feuerwehrleuten beispielsweise etwa 20 in den Ferien. Aber: «Wir sind zu jedem Zeitpunkt einsatzfähig.»

Und schon nächste Woche kehren einige aus den Ferien zurück. Generell gebe es bei der Feuerwehr Brugg weniger Leute, die aufgrund der familiären Situation auf bestimmte Ferienzeiten angewiesen seien. Das sei sicher ein Vorteil gegenüber kleineren Feuerwehren.

Der Blick auf die kommenden Tage, in denen weiterhin grosse Hitze und wenig Wasser zu erwarten ist, stimmt Strähl wenig optimistisch: «Ich befürchte, dass die Brände zunehmen werden.» Er habe zwar schon das Gefühl, dass sich die Bevölkerung der Situation bewusst sei, aber es brauche eben nicht viel.

«Wir sind einsatzbereit», sagt auch Tibor Fuchs von der Feuerwehr Zurzach. Personell mache sich die Ferienzeit schon bemerkbar, es sei jedoch zu keinem Zeitpunkt zu einem Engpass gekommen. «Wir sind eine verhältnismässig grosse Feuerwehr», so Fuchs.

Die Stützpunktfeuerwehr Baden führt vor den Sommerferien bei ihren 110 Mitgliedern jeweils eine Umfrage durch, um zu wissen, wer wann wo ist. «Der Ferienplan über die fünf bis sechs Wochen ist eine komplexe Angelegenheit», sagt Kommandant Florian Immer. Heuer werde es für eine Woche etwas eng mit den Kapazitäten, bei einem grösseren Ereignis würde man schneller die Hilfe von anderen Feuerwehren anfordern, so Immer.

Wichtig sei auch zu wissen, welche Spezialisten welche Kompetenzen abdecken. Die rund 60 Pager für den Notfall würden an die entsprechenden Leute verteilt. Auch er selber ist aktuell in den Ferien: «Als Kommandant beobachte ich die angespannte Lage mit der Trockenheit aus der Ferne und fiebere mit meinen Leuten mit.» Für den Badener Wald bestehen Pläne für die Anfahrt und die Wasserbezugsorte, die mit dem Stadtforstamt und dem Regionalen Führungsorgan erstellt wurden.

Sie telefonieren mehr und es brauche mehr Kontakt, aber es gebe keine personellen Engpässe, bestätigt auch Thomas Strebel, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Muri. «Die Trockenheit macht mir Sorgen», erzählt er. Deshalb sind Strebel und seine 124 Feuerwehrleute sehr aufmerksam und stehen bereit für den Ernstfall.

Die Murianer Einsatzkräfte sind in drei Alarmgruppen eingeteilt, erklärt er. Normalerweise habe eine Gruppe Bereitschaft, jetzt seien es zwei. «So haben wir trotz der Ferienzeit genügend Personal.»

Andreas Fahrni, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Frick mit rund 120 Einsatzkräften, verhehlt nicht, dass derzeit weniger Einsatzkräfte zu Verfügung stehen: «Manche sind ein, zwei oder sogar drei Wochen in den Sommerferien.» Mittels Ferienplan wird eruiert, in welchen Wochen das Personal ausgedünnt ist. «Gerade zu diesen Zeiten betonen wir gegenüber den zu Verfügung stehenden Einsatzkräften, dass sie in jedem Fall ausrücken sollen.»

Waldbrand im Frühling 2022 im Kanton Baselland. Kapo Bl / zvg

In der Regel gehe es bei einem Alarm ein bis zwei Minuten bis der erste Offizier im Feuerwehrmagazin ankommt. Dort sieht er auf einem Bildschirm, mit wie vielen Personen er rechnen kann, denn: Bei einem Alarm können die Einsatzkräfte via App bekannt geben, ob sie ausrücken können. «Sieht der erste Offizier im Magazin auf dem Display, dass zu wenig Einsatzkräfte ausrücken, ist er angehalten sofort nachzualarmieren», sagt Fahrni.

Für gewöhnlich, so Fahrni, rückten bei einem Ereignis rund 50 Prozent der alarmierten Einsatzkräfte aus. «Über die Ferienzeit sind es noch 30 bis 40 Prozent». Dies sei noch immer ausreichend.

Auch Marc Leber, Kommandant der Feuerwehr in Rheinfelden mit rund 110 Einsatzkräften, bemerkt dieser Tage die eine oder andere Ferienabwesenheit. Er sagt: «Natürlich kann und werde ich im Milizsystem der Feuerwehr niemandem seine Ferien verbieten.»

Die Stützpunktfeuerwehr Aarau legt Wert darauf, dass sich ferienabwesende Mitglieder im Online-Organisationstool «Lodur» abmelden. So sieht Kommandant David Bürge frühzeitig, wie viele Leute überhaupt verfügbar sind und ob sich ein Engpass abzeichnet. «Die Abmeldungen sind eine Lehre, die wir aus der Coronapandemie mitgenommen haben – das hatte sich dort sehr bewährt», sagt er.

Aktuell sind nur etwa 60 Prozent der rund 110 Feuerwehrangehörigen aus Aarau und dem zugehörigen Biberstein verfügbar. «Für den Einsatzleiter bedeutet das, dass er im Ernstfall grosszügig Nachbarfeuerwehren, etwa Küttigen oder Erlinsbach, zur Unterstützung beizieht.»

Die Feuerwehr Aarau hatte am Sonntag einen Einsatz wegen eines kleinen Brandes im Wald – jemand hatte eine improvisierte Grillstelle gebaut, was aufgrund der Dürre zu einem unkontrollierten Feuer geführt hatte. Die Feuerwehr konnte es zum Glück rasch löschen. «Im Moment braucht es wirklich nicht viel – schon eine Glasscherbe und Sonnenlicht genügen, um einen Brand zu verursachen», sagt Bürge.

Für die Feuerwehrleute ist bei diesen hohen Temperaturen der Eigenschutz im Einsatz enorm wichtig – schliesslich tragen sie dicke Brandschutzjacken und -hosen und schleppen schweres Material. «Unsere Sanitätsabteilung sorgt dafür, dass alle genug trinken», so Bürge. Ausserdem sei es wichtig, möglichst viel im Schatten zu erledigen, also beispielsweise den Sammelplatz (Wartezone) für die Feuerwehrleute dort einzurichten. Details, auf die der Einsatzleiter achten muss.

«Viel trinken und genügend Pausen» ist dann auch das Credo bei der Feuerwehr Lenzburg. Für den Nachschub – an Flüssigem und an Personal – muss ebenfalls der Einsatzleiter besorgt sein, oder es zumindest delegieren.

Auch in Lenzburg müssen sich die Feuerwehrangehörigen online abmelden, wenn sie in die Ferien fahren. Der Einsatzleiter greife bei dünner Personaldecke - insbesondere tagsüber, wenn viele Feuerwehrangehörige auswärts arbeiten, sehr schnell auf die Unterstützung der Nachbarfeuerwehren zurück: «Wir sind untereinander gut vernetzt, machen gemeinsame Übungen und haben einen guten Austausch untereinander.»

