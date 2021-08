Ferien Weil die Tourismusregion noch zu unbekannt ist: Aargau Tourismus setzt neu auf ein PR-Büro aus Bern Aargau Tourismus will die Tourismusregion weiter bekannt machen. Dafür arbeitet man neu mit einer auf Tourismus spezialisierten Werbeagentur zusammen. Angesprochen werden sollen nicht nur Schweizer Gäste. Raphael Karpf 14.08.2021, 05.00 Uhr

Das Schloss Lenzburg ist eines von mehreren touristischen Highlights im Aargau. Michael Jaussi

Die Tourismusbranche leckt immer noch ihre Wunden, die die Pandemie verursacht hat. Doch langsam will Aargau Tourismus in die Offensive übergehen. Dafür arbeitet der Verband neu mit der Berner PR-Agentur Gretz Communications AG zusammen. Die Agentur ist auf die Vermarktung von Tourismus-Angeboten spezialisiert.

Andrea Portmann Hanspeter Bärtschi

«Wir haben gemerkt: Selbst in der Schweiz kennt man das touristische Angebot des Aargaus noch immer viel zu wenig», sagt Andrea Portmann, Direktorin von Aargau Tourismus. Mit der Unterstützung der Werbeagentur soll sich das ändern.

Die Zusammenarbeit soll eine längerfristige werden. Ziel ist es, die Tourismusregion Aargau in der Schweiz, vor allem in der Westschweiz und im Tessin, aber auch in Österreich und Süddeutschland bekannter zu machen. In einem ersten Themenschwerpunkt wird mit den Schlössern und Bädern des Kantons geworben.

Was für die Agentur ausgegeben wird, wird andernorts gespart

Aargau Tourismus hat als Branchenverband mit die Aufgabe, die Tourismusregion zu vermarkten. Wenn diese Aufgabe nun auch von einer Agentur übernommen werden soll: Besteht nicht die Gefahr von Doppelspurigkeiten? Durchaus, sagt Portmann. Umso wichtiger sei es, klar die Kompetenzen zu verteilen. Was kann Aargau Tourismus leisten, was will man weiterhin selbst machen, und was kann die Agentur übernehmen?

Dank der Gretz Communications AG sollen ganz neue Kanäle bearbeitet werden können. Aargau Tourismus will damit Reisejournalisten und Magazine ansprechen. Als erste Massnahme wurden bereits zwei Gruppenreisen für Journalisten durchgeführt.

Ausserdem betont Portmann, dass man selbst gar nicht die Ressourcen habe, um diese Art von Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Auch hier erhofft man sich einen Impuls durch die Agentur. Wie kann sich Aargau Tourismus trotz beschränkter Ressourcen eine Agentur leisten? Portmann: «Was wir dort ausgeben, müssen wir an einem anderen Ort einsparen.»

Frist für Gutscheine wird verlängert

Um die Tourismusregion weiter zu stärken, lancierte Aargau Tourismus zusammen mit der Aargauischen Kantonalbank und weiteren Partnern vergangenes Jahr eine Gutscheinaktion. Für 35 Franken konnte man sich Gutscheine im Wert von 50 Franken kaufen, die sehr breit eingelöst werden konnten. Die Gutscheine waren schnell weg, wurden bisher aber noch kaum eingelöst. Das berichtete zuerst das Regionaljournal von SRF.

Andrea Portmann, Direktorin von Aargau Tourismus, glaubt nicht, dass die Gutscheine deshalb ein Flop sind, wie sie bei SRF sagte: «Wir konnten aufgrund der Einschränkungen gar nicht mehr erwarten. Wir haben auch gemerkt, dass viele Leute am Anfang gar nicht wussten, wo man die Gutscheine einlösen kann.» Nun wurde die Frist zum Einlösen verlängert: Waren die Gutscheine bis anhin bis Ende Jahr gültig, sollen sie nun bis auf weiteres eingelöst werden können.