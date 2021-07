Corona und die Unwetter setzen der Aargauer Tourismusregion zu

Ferien Diesen Sommer sollten sich die Aargauer Tourismusorte von Corona erholen – doch das Wetter macht einen Strich durch die Rechnung Die Pandemie beutelte die gesamte Tourismusregion Aargau. Bis heute sind die Folgen zu spüren. Das schlechte Wetter verschärfte die Situation zusätzlich. Es wird noch Jahre dauern, bis die Schäden verdaut sind, sagt die Direktorin von Aargau Tourismus. Raphael Karpf 22.07.2021, 17.00 Uhr

Die Reuss überflutete das Camping Reussbrücke in Ottenbach an der Kantonsgrenze Zürich/Aargau. Severin Bigler

Vergangenes Jahr war für die Aargauer Tourismusbranche zum Vergessen. Zwar konnte der schöne Sommer den Coronaschock vom Frühling halbwegs abfedern. Doch als im Herbst die Zahl der Neuansteckungen wieder stieg, sank diejenige der Touristen. Ende Jahr verzeichneten die Aargauer Hotels und Kurbetriebe rund 400'000 Logiernächte. 2019 waren es fast doppelt so viele gewesen: rund 750'000.

Auch der Start in dieses Jahr war bescheiden. Vom März bis Mai wurden zwar wieder doppelt so viele Logiernächte gebucht wie noch im Coronajahr. Aber halt auch noch nicht annähernd so viele wie 2019. Und die Zahlen zum komplett verregneten Juni sind in dieser Statistik noch gar nicht aufgeführt. Andrea Portmann, Direktorin von Aargau Tourismus:

Das liegt zum einen natürlich nach wie vor an Corona. Vor allem die Geschäftstouristen fehlen. Zoom-Meetings haben viele Geschäftsreisen abgelöst. Ob dort der Stand vor der Pandemie je wieder erreicht wird, ist unklar. Diese Frage werde im Moment heiss diskutiert, so Portmann. Ihre Meinung: Vermutlich werde der Einbruch schon noch eine Weile andauern. «Ich glaube aber auch, dass ein grösserer Teil der Geschäftstouristen wieder zurückkommen wird.» Denn nicht alles sei über digitale Meetings machbar: Es fehlten persönliche Komponenten und Vertrauen.

Reisen Schweizer Touristen wieder häufiger ins Ausland?

Andrea Portmann. zvg

Aber auch die inländischen Gäste fehlen den Aargauer Hotels. Hier sei es schon schwieriger, nach Ursachen zu suchen, so Portmann. Zum einen könnten die Lockerungen und die Impfungen viele bewogen haben, im Ausland Ferien zu machen. Zum anderen könnten das schlechte Wetter und nun das Hochwasser die Leute davon abgehalten haben, überhaupt Ferien zu buchen.

Die Sommerferien hat Portmann mehr oder weniger abgeschrieben. Sie hofft nun auf einen schönen Herbst und dann auf mehr inländische Gäste. Sie ist vorsichtig optimistisch.

Noch stärker wetterabhängig als die Hotellerie ist der Tagestourismus. Ganz besonders spüre man das in den Städten, so Portmann. Bei schönem Wetter sind sie voll. Ist es so wie in den vergangenen Wochen, sind sie leer. Das trifft dann nicht nur die Anbieter von Freizeitaktivitäten, sondern auch den Detailhandel, die Gastronomie und sämtliche Zulieferer.

Campingplätze starteten stark ins Jahr – jetzt werden sie überflutet

Anders als die Hotels sind die Campingplätze stark in dieses Jahr gestartet. «Die Campingplätze wurden teilweise überrannt», sagt Portmann. Aargauer Zahlen gibt es hierzu keine, aber schweizweit wurden von Januar bis März 160'000 Logiernächte auf Campingplätzen gebucht. 2020 waren es in derselben Periode 90'000, 2019 rund 105'000.

Von diesem schweizweiten Boom dürfte auch der Aargau profitiert haben, ist sich Portmann sicher. Und das bis zuletzt, trotz des über lange Zeit schlechten Wetters. Die Schweizerinnen und Schweizer liessen sich das Campingfieber offenbar auch vom Regen nicht nehmen. Nun mussten aber gewisse Campingplätze zwangsweise Pause machen: Das Hochwasser überflutete manche Plätze.

Gutscheinaktion nimmt so richtig Fahrt auf

V.l. Markus Dieth, Landammann 2020, Dieter Widmer, Direktor AKB, Catherine Mettler, Axpo, Andrea Portmann, Direktorin Aargau Tourismus, Katherin Scholl, VRP Aargau Tourismus, Urs Hofmann, damaliger Regierungsrat, und Renate Gautschy, damalige Präsidentin Gemeindeammänner-Vereinigung. Sie lancierten vor einem Jahr die Gutscheinaktion, um das Aargauer Gewerbe zu unterstützen. Alex Spichale

Vor einem Jahr hat Aargau Tourismus zusammen mit der AKB und der Axpo die Aktion «Erlebnismoment Aargau» lanciert. Vergünstigt konnten Gutscheine gekauft werden, die bei Dienstleistern von der Gastronomie über die Hotellerie, Kunst- und Kultur- bis zu Freizeiteinrichtungen, Winzern, Brauereien, Hoflädeli und lokalem Gewerbe eingesetzt werden konnten. Insgesamt 660'000 Franken sollten so ins lokale Gewerbe fliessen.

Noch wurden nicht sämtliche Gutscheine eingelöst – gültig sind sie noch mindestens bis Ende Jahr – doch jetzt merke man einen regelrechten Boom, so Portmann. Alleine im Juni wurden via Gutscheine über 40'000 Franken an regionale Leistungsträger ausbezahlt. Für Portmann ein positiver Hinweis: Die Massnahmen, die 2020 getroffen wurden, um das lokale Gewerbe zu unterstützen, würden nun greifen.

Langfristig soll die Aargauer Tourismusregion aber auch ohne Unterstützung wieder dorthin kommen, wo sie vor der Pandemie war. Mindestens. Im Moment beschäftigt sich Aargau Tourismus mit der Frage, wie das geschehen soll. Portmann ist aber zuversichtlich:

Und wenn ein Wandel stattfinden sollte, weg von den internationalen Reisen, hin zu mehr nationalen oder regionalen Ferien, dann sei der Aargau gut aufgestellt. Portmann: «Das Motto ‹Klein, aber fein› würde ja zu uns passen. Wir schauen jetzt, wie wir die Gäste wieder zurückholen und sogar neue gewinnen können.» Das wird allerdings Zeit brauchen. Drei Jahre mindestens, glaubt Portmann, wird es dauern, bis der Aargauer Tourismus die Nachwirkungen von Corona gänzlich verkraftet hat.