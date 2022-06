Tragischer Unfall in Laufenburg: Betreuerin freigesprochen

Urteil Schüler (9) stürzt in Laufenburg aus dem Fenster der Schule – Betreuerin wird freigesprochen Der tragische Unfall im Schulhaus Burgmatt hat ein rechtliches Nachspiel. Jetzt hat das Bezirksgericht Laufenburg ein Urteil gefällt. Der damaligen Betreuerin kann kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 07.06.2022, 17.44 Uhr

Das Schulhaus Burgmatt in Laufenburg. Hier ereignete sich im September 2020 ein tragischer Unfall, bei dem sich ein damals Neunjähriger wegen eines Sturzes aus dem Fenster lebensgefährliche Verletzungen zuzog. az

Wer trägt die Verantwortung für die lebensgefährlichen Verletzungen eines damals Neunjährigen, die sich dieser beim Sturz aus dem Fenster des Schulhauses Burgmatt in Laufenburg zuzog? Mit dieser Frage hat sich am Dienstagnachmittag das Bezirksgericht Laufenburg befassen müssen.

Im September 2020 befand sich der Primarschüler nach dem Mittagessen in der Tagesstruktur der Schule, als er aus dem Fenster im ersten Stock des Gebäudes fast sechs Meter in die Tiefe stürzte und auf dem Plattenboden aufprallte. Er verletzte sich beim Sturz lebensgefährlich. Unter anderem erlitt er einen Schädelbruch, Hirnblutungen, Knochenbrüche und lebensgefährliche innere Verletzungen.

Der Schüler musste nach dem Unfall ins künstliche Koma versetzt und auch am Kopf operiert werden. «Mein Sohn leidet noch heute an den Folgen», sagte seine Mutter zwei Jahre nach dem Vorfall auf Nachfrage der AZ. «Er war zuvor ein sehr guter Schüler und aktiver Sportler. Aber das ist vorbei», so die Mutter des Jungen weiter.

«Pflichtwidrige Unvorsichtigkeit»

Nach dem Vorfall hatte die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-­Laufenburg gegen eine Mitarbeiterin des Mittagstischs, einen Strafbefehl wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht erlassen. Weil die Mitarbeiterin dagegen Einsprache erhob, kam es am Dienstagnachmittag zur Verhandlung am Bezirksgericht Laufenburg. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 Franken sowie eine Busse von 500 Franken.

Beim Unfall während der Mittagsbetreuung im Schulhaus Laufenburg 2020 verletzte sich der damals Neunjährige schwer und musste ins Spital. zvg

Der Anwalt der Mutter des verunfallten Buben argumentierte, die Aufsichtsperson habe dadurch, dass sie zum Unfallzeitpunkt im Nebenzimmer nach den anderen Kindern geschaut habe, ihre Fürsorgepflicht verletzt. Denn: Als die Betreuerin in den Nebenraum wechselte, war das mittlere Fenster im Raum geöffnet, aus dem der Neunjährige kurz darauf stürzte. Damit habe sich die Beschuldigte «pflichtwidrig unvorsichtig» verhalten.

Wäre sie aufmerksamer gewesen, hätte sie das geöffnete Fenster bemerkt und die Gefahrenquelle beseitigen können, argumentierte er. Der Sturz des Buben, durch den er eine schwere Schädigung an Körper und Gesundheit erlitt, sei aus dem Fehlverhalten der Betreuungsperson resultiert.

War das Fenster wirklich geöffnet?

Die Beschuldigte verweigerte die Aussage vor Gericht. Ihr Verteidiger führte unter anderem aus, es sei nicht erwiesen, ob das entsprechende Fenster offen war, als die Betreuungsperson den Raum verliess, um nach den anderen Kindern zu schauen. Auch gäben die Zeugenaussagen des anderen Kindes, das zum Unfallzeitpunkt mit dem Bub im Raum spielte, keinen Aufschluss darüber, ob das Fenster bereits geöffnet war.

Der Verteidiger legte dem Gericht daraufhin gar ein Video vor, das beweisen sollte, dass das Fenster im entsprechenden Raum im Schulhaus Burgmatt von alleine zugeht, somit habe es gar nicht mehr offen sein können, als die Beschuldigte den Raum verliess. Die Aufnahme wurde während der Verhandlung – unter Ausschluss der anwesenden Journalistinnen und Journalisten – analysiert.

Weiter führte der Verteidiger aus, die zwei Kinder hätten vor dem tragischen Unfall, als die Betreuerin kurz den Raum verliess, auf dem Boden gespielt. Damit liege auch keine ungenügende Beaufsichtigung durch die erfahrene Betreuerin der Tagesstruktur vor. Das Verhalten des Buben, der auf den Fenstersims stieg und in der Folge stürzte, sei schlicht nicht vorhersehbar gewesen. Der Verteidiger beantragte deshalb einen Freispruch für die Betreuerin.

Unfallhergang nicht abschliessend geklärt

Gerichtspräsident Beat Ackle folgte dem Antrag der Verteidigung und sprach die Betreuerin vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung und der Verletzung der Fürsorgepflicht frei. «Mit einem anderen Verhalten der Betreuungsperson hätte dieser tragische Unfall vielleicht verhindert werden können», sagte Ackle. «Aber das war nicht Gegenstand der Anklage.»

Die Betreuerin habe sich nicht falsch verhalten und auch der Bub sei nicht verhaltensauffällig gewesen. Es müsse also im Rahmen liegen, dass er auch einmal kurz alleine gelassen werden könne, so wie eben damals, als es zum tragischen Unfall kam. Der Neunjährige sei durchaus dazu fähig gewesen, die Gefahr einzuschätzen. «Ob es vernünftig ist, nur eine Betreuungsperson bei elf Kindern einzusetzen, ist eine andere Frage», sagte Ackle.

Ob das Fenster indes offen war, sei, gerade wegen der Zeugenaussage des anderen Kindes, das damals im Raum anwesend war und bei der Befragung zum offenen Fenster mit den Achseln gezuckt habe, nicht abschliessend geklärt. Zum Abschluss sagte der Gerichtspräsident: «Ich wünsche mir, dass der Bub keine langfristigen Schäden davontragen wird», womit er wohl für alle Beteiligten sprach.

