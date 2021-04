Feiertage Die 20 besten Oster-Tipps: Was Sie trotz Corona-Einschränkungen im Aargau unternehmen können Baustellen-Tour, Schnitzeljagd oder eine Zeitreise im Kloster Königsfelden: Wir haben Ideen in unseren Regionen zusammengetragen, wie Sie trotz Pandemie-Massnahmen ein abwechslungsreiches Oster-Wochenende verbringen können. AZ-Redaktion 01.04.2021, 05.00 Uhr

Tipp 1: Von Baustelle zu Baustelle

Eine Tour für Baustellenfans: In der Aarauer Telli saniert die AXA gerade zwei der berühmten «Staumauern» – es handelt sich um die grösste energetische Sanierung der Schweiz, und dann erst noch im bewohnten Zustand. Durch den lauschigen Telliwald laufen Sie dem Philosophenweg entlang (den brütenden Schwan bitte nicht füttern) zur Baustelle für den «Pont Neuf», den Kettenbrücke-Ersatz.

So sah die Brücken-Baustelle in Aarau Anfang März aus. Bild: Britta Gut

Weiter geht es dem nördlichen Aareufer entlang bis zum Wehr in der Wöschnau, wo der Stromversorger Eniwa ein neues fischschonendes Dotierwasserkraftwerk beim Wehr in Schönenwerd baut. Dem Nordufer entlang nach Schönenwerd.



Info: Start Bushaltestelle «Aarau, Telli», Schluss Bahnhof Schönenwerd

Tipp 2: Das Geschlecht entdecken

Stapferhaus – Ausstellung «Geschlecht. Jetzt entdecken». Bild: zvg

Das Stapferhaus in Lenzburg darf seine noch immer relativ neue Ausstellung «Geschlecht» endlich wieder zeigen. Besucher müssen sich aber vorgängig auf der Website einen Zeitslot reservieren. Die Ausstellung geht laut Stapferhaus Fragen nach wie: «Wie entsteht eigentlich Geschlecht? Wie lieben und leben wir zusammen? Was macht uns zur Frau, was zum Mann – und was führt darüber hinaus?» Es geht um Geschlechtsidentitäten, Stereotypen, Gleichstellung – und Sex.



Stapferhaus, Bahnhofstrasse 49, Lenzburg. www.stapferhaus.ch, Di-So von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Tipp 3: Störche gucken im Murimoos

Die Störche im Murimoos schaffen trotz Sturm die Punktlandung auf der Baumspitze Bild: Dorothea Oldani / Leserbild (13. März 2021)

Zwar ist der Murimoosweg pandemiebedingt gesperrt, aber die Region rund um das Werk- und Wohnheim bietet sich allweil für einen Spaziergang an. Wer aus Richtung Boswil der Bünz entlang spaziert, trifft nicht nur auf Spielgeräte entlang dem Ufer, von dort aus kann man auch die vielen Störche beim Nestbau beobachten. Den Tieren steht – im Gegensatz zu den Menschen – das Murimoos-Areal zur freien Benutzung zur Verfügung.

Tipp 4: Energie tanken im hübschen Jonental

Gerade im Frühling ist das hübsche Jonental einen Besuch wert. Bild: AZ-Archiv

Viele Brätlistellen am Bach, die Zehen zum ersten Mal in die noch winterlich kalten Fluten stecken und später wieder durch den wunderschönen Wald spazieren: Das Jonental ist ein Kraftort, dabei liegt es so nah. Anfahrt: In Jonen bei der Kirche aus dem Bus aussteigen und zum Wald hinauf spazieren. Es gibt eine Geocache-Runde, Vitaparcours-Geräte und auch sonst ganz viel zu entdecken. Wer bis ins zürcherische Zwillikon durchspaziert, ist nach der mehrstündigen gemütlichen Wanderung von dort in wenigen Minuten wieder mit dem Bus zurück in Jonen.

Tipp 5: Der schaurig-schöne Sagenweg in Waltenschwil

Der Sagenweg in Waltenschwil wird dieses Jahr 10-jährig. Die Sagen und Skulpturen sind in jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Bild: Britta Gut (2020)

Auf den Spuren der Kegler im Uezwiler Wald oder des Roten Wyssenbachers wandelt man auf dem Freiämter Sagenweg, der beim Waltenschwiler Waldhaus beginnt (Postauto-Haltestelle Hessel, Waltenschwil). Man erreicht ihn aber auch bequem mit der Bremgarten-Dietikon-Bahn. Einfach bei der Haltestelle Erdmannlistein aussteigen. Dort kann man auch gleich noch die mystische Umgebung erkunden, atemlos die Erdmannli herauslocken oder ganz profan eine Wurst bräteln.

Tipp 6: Aussicht pur auf der Krete zwischen Suhren- und Wynental

Die Böhler-Passhöhe. Bild: Flurina Dünki

In den dreieinhalb Stunden Marsch von Schöftland über den Böhlerpass bis nach Gontenschwill wird man mit mehreren Wow-Aussichten belohnt. Gestartet wird beim Bahnhof Schöftland, wo dem Wegweiser Richtung «Böhler» zu folgen ist. Der Wanderweg geht durch den Wald, aus dem der Wanderer auf der Passhöhe zum Picknick mit Aussicht wieder heraustritt. Weiter geht's über Hohliebi, Junkerenwald, Pfaffenberg, Waltersholz und Steinig, bevor der Abstieg nach Gontenschwil angetreten wird.

Start in Schöftland, Ziel Gontenschwil. Verlängerung bis Beinwil am See möglich.

Tipp 7: Von Mord und Mönchen – Zeitreise im Kloster Königsfelden

Europaweite Bekanntheit erlangte das Kloster mit seinen farbigen Glasfenstern. Bild: zvg

Am 1. April wird das Kloster Königsfelden aus seinem Winterschlaf geweckt. Das heute über 700-jährige Gebäude stiftete die Witwe des 1308 ermordeten römisch-deutschen Königs Albrecht I. von Habsburg als Memorialort. Europaweit bekannt ist es für seine farbigen Glasfenster. Mehr zur bewegten Geschichte des Klosters kann auf einem selbstständigen Rundgang mit Audioguide oder digitalem Klosterbuch erfahren werden. Danach lockt ein Spaziergang auf dem idyllischen Klosterareal.

Kloster Königsfelden, Museumstrasse, 5210 Windisch. Gesamtes Osterwochenende geöffnet, jeweils 10 bis 17 Uhr. Tickets: www.museumaargau.ch/kloster-koenigsfelden.

Tipp 8: In eine andere Welt eintauchen in Spreitenbach

Seit dem 3. März, einen Monat früher als sonst, ist der Bruno-Weber-Park wieder geöffnet. Bild: Severin Bigler

Wer sich so richtig vom Alltag in eine andere Welt verabschieden möchte, der ist im Bruno-Weber-Park oberhalb Spreitenbachs genau richtig. Der mystischen Stimmung im Park ist nur schwer zu entkommen. Mit Start bei der Bibliothek Langäcker führt ein Skulpturenweg direkt vor die Tore des fantastischen Reiches, in dem der 2011 verstorbene Bruno Weber auf rund 15'000 Quadratmetern zauberhafte Wesen, Fabeltiere und aussergewöhnliche Bauten errichtet hat. Seit dem Saisonstart Anfang März kann auch der kunstvolle Essraum des Wohnhauses wieder besichtigt werden.

Der Bruno-Weber-Park ist samstags und sonntags, von 11 bis 18 Uhr, geöffnet.

Tipp 9: Das Pfahlbauhaus am Hallwilersee

Das Pfahlbauhaus in Seengen wurde im Januar fertiggestellt. Bild: Richard Linder / Leserbild

In Seengen, direkt am See, wartet auf Hobbyforscher über 3000 Jahre Geschichte. Dort steht Das Pfahlbauhaus, welches auf Funde verweist, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Das Bijou aus Holz wurde just in diesem Jahr fertiggestellt. Nicht etwa mit Baumaschinen, sondern in Handarbeit, so wie es vor rund 3000 Jahren gemacht wurde. Bei dem Haus handelt es sich um eine originalgetreue Nachbildung von Hausfunden auf der Halbinsel Riesi. Diese liegt in Sichtweite und ragt in den Hallwilersee hinein.

Start Bushaltestelle «Seengen, Brestenberg», der Brestenbergstrasse folgen und dann rechts abbiegen auf Badweg, dem Weg den See entlang folgen.

Tipp 10: Der Mandacher Rundweg

Geboten wird ein herrlicher Ausblick.

Bild: Sandra Ardizzone

Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft schadet nie. Auf dem Mandacher Rundweg kann dazu die herrliche Aussicht genossen werden – auf dem Aussichtspunkt Redlisacher ins Mettauertal, auf dem Aussichtspunkt Vineggli ins Mülital sowie über das untere Aaretal in den Schwarzwald. Zum Verweilen laden neben den gemütlichen Sitzbänkli auch die Feuerstellen ein beim «Häxehüsli» sowie oberhalb «Neuerebe». Der Rundweg, der jederzeit abgekürzt werden kann, ist weitestgehend kinderwagentauglich, teilweise rollstuhlgängig.

Gestartet werden kann zum Mandacher Rundweg beim Kirchenbrunnen mitten im Dorf. Der Zeitbedarf für die rund 10 Kilometer beträgt zwischen 2 bis 4 Stunden.

Tipp 11: Ein Besuch im Zoo Hasel

Zooleiterin Cornelia da Silva ist froh, dass die Türen wieder offen stehen.

Bild: Sandra Ardizzone

Den Zoo Hasel in Remigen gibt es seit 52 Jahren. Er hat sich in den letzten Jahren als kinderfreundlicher Streichelzoo mit vielen Attraktionen einen Namen gemacht. Der zweite Lockdown, der Ende Februar zu Ende ging, war für das Team um Zooleiterin Cornelia da Silva eine schwierige Zeit mit viel Arbeit, wenig Abwechslung und ohne Besuchereinnahmen. Umso mehr freuen sich das Personal sowie Esel, Ponys und Lamas, Seidenhühner, Waschbären und Wellensittiche jetzt, wenn das tierliebende Publikum in der gepflegten Anlage wieder vorbeischaut.

Der Zoo Hasel in Remigen ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos finden Sie hier.

Tipp 12: Jungtiere im Hirschpark Heitern in Zofingen

Das Hirschkalb im Zofinger Hirschpark ist noch etwas scheu, zeigt sich aber immer öfter den Besuchern. Bild: Fabienne Josi / zvg

Bei einem Ausflug auf den Zofinger Hausberg Heitern lohnt es sich, den Hirschpark zu besuchen. Erst kürzlich sind neun Frischlinge und ein junges Hirschkalb zur Welt gekommen. Das Hirschkalb ist noch scheu, ab Ostern wird es sich aber öfters aus der Scheune heraustrauen. Der Hirschpark ist von der Altstadt Zofingen mit dem Auto in fünf Minuten erreichbar, der Fussmarsch dauert ungefähr eine halbe Stunde und die Fahrt mit der Buslinie 11 acht Minuten.

Adresse: Bottensteinerstrasse 42, 4800 Zofingen.

Tipp 13: Farbige Steine und ein Geschenk vom Osterhasen

Wer in Kölliken einen farbig bemalten Stein findet, darf ihn behalten und gemäss Anleitung beim Osterhasen ein Geschenk bestellen. Bild: zvg

Über die Ostertage lohnt sich ein Spaziergang in und um Kölliken. Ganz wichtig dabei: Augen offen halten, denn der Elternverein Rägeboge hat entlang der Spazierwege im Unterdorf und des Waldrandes farbig bemalte Steine versteckt. Wer einen solchen Stein entdeckt, darf ihn mit nach Hause nehmen. Auf der Rückseite des Steins ist eine Anleitung zu finden, wie ein kleines Geschenk vom Osterhasen bezogen werden kann.

Tipp 14: Spazieren auf dem Erlebnispfad Vordemwald

Erlebnispfad Vordemwald. Bild: Adrian Wullschleger

Ein abwechslungsreicher Spaziergang für Gross und Klein ist der Erlebnispfad in Vordemwald. Er startet beim Gemeindehaus und endet in der Nähe des Pflegheims Sennhof. Entlang des Pfades gibt es viel zu entdecken: Eine grosse Hängematte und verschiedene Bänke laden zum Verweilen ein und entlang der Pfaffnern kann barfuss gekneippt werden. Direkt beim Gemeindehaus hat es Parkplätze und die Haltestelle Post der Buslinie Nr. 6. Dieser Bus führt vom «Sennhof» her wieder zurück zum Gemeindehaus.

Adresse: Poststrasse 2, 4803 Vordemwald.

Tipp 15: Aussicht mit Blick aufs Wasserschloss in Gebenstorf

Das Wasserschloss vom Gebenstorfer Horn aus fotografiert. Rechts die Limmat, die in die Aare mündet.

Bild: Walter Schwager

Vom Gebenstorfer Horn geniesst man eine einmalige Aussicht auf das Wasserschloss der Schweiz, dem Mündungsgebiet von Aare, Reuss und Limmat. Vom Bahnhof Turgi geht es in knapp einer Stunde Fussmarsch hinauf, über einen kurvigen Pfad durch den Wald. Auf 514 Metern wartet nebst der Aussicht ein grosser Picknickplatz. Die Badener Baldegg erreicht man in 35 Minuten. In das beliebte Restaurant dort kann man zwar nicht einkehren, doch der historische Aussichtsturm aus Holz bietet eine grandiose 360-Grad-Rundsicht vom Säntis über den Schwarzwald bis zum Mont Blanc.



Tipp 16: Die Osterbrunnen in Laufenburg entdecken

Die Brunnen in der Laufenburger Altstadt zeigen sich derzeit in einer österlichen Pracht. Bild: zvg

Das Flanieren durch die Laufenburger Altstadt lohnt sich, präsentiert sie doch den Besuchern einen frühlingshaften bunten Strauss an prächtig dekorierten Orten. Einheimische haben die sechs städtischen Brunnen mit viel Blumen, Schilf, Gräsern und Moosen dekoriert und bekränzt. Bei jedem der Osterbrunnen sind Informationstafel aufgestellt, auf denen man mehr über die einstige Nutzung des Brunnens sowie über die künstlerische Gestaltung und die Bedeutung des Wassers in der Stadt erfährt.

Die Brunnen in Laufenburg sind noch bis 11. April geschmückt.

Tipp 17: Auf Schnitzeljagd am Rheinufer

Um das Inseli dreht sich eine von 15 Fragen unterwegs auf der Rheinfelder Rheinufer-Rallye.

Bild: Nadine Böni

Eine spannende Schnitzeljagd dem Rhein entlang für Kinder und Familien bietet die Rheinufer-Rallye in Rheinfelden. Eine Karte zeigt den Weg zu 15 verschiedenen Stationen, an denen Fragen zum spezifischen Standort beantwortet werden müssen; etwa wie die frühere Burg auf dem Inseli hiess. Wer alle 15 Fragen richtig beantwortet, erhält das Lösungswort. Wer den Bogen ausgefüllt in einer der Touristinfos abgibt, erhält eine kleine Belohnung.

Tourismus Rheinfelden

Fragebogen samt Karte stehen unter www.tourismus-rheinfelden.ch zum Download bereit.

Tipp 18: Ein Besuch im Vogelpark Ambigua

Jede Menge exotische Vögel gibt es im Vogelpark Ambigua in Zeihen zu sehen. Bild: Karin Pfister

Im Vogelpark Ambigua in Zeihen können Besucher Papageien, Sittiche und Exoten aus fernen Ländern bestaunen. Erstmals im Park in dieser Saison zu sehen sind sogenannte Webervögel, die kunstvolle Hängenester aus Pflanzenfasern spinnen. Daneben gibt es einen interaktiver Parcours mit sechs Stationen, an denen sich die Besucher Informationen zum Regenwald abholen und Fragen beantworten können.

Der Vogelpark Ambigua in Zeihen eröffnet die Saison am Karfreitag, 2. April, 11 Uhr.

Tipp 19: Dem Badener Fuchs auf der Spur

Eine versteckte Botschaft mitten in der Stadt. Bild: Stadt Baden

Für alle, die schon immer mal in die Fussstapfen von Sherlock Holmes treten wollten: Der Foxtrail schickt Sie quer durch die Stadt Baden auf der Suche nach versteckten Botschaften. Die Schnitzeljagd eignet sich für Familien oder als Teamerlebnis mit Freunden. Der Startschuss findet am Bahnhof Baden statt. Auf der Suche nach Codes führt der Weg weiter durch den historischen Stadtteil sowie am Wasser entlang. Ob Menschen in Bademänteln oder ein Roboter – verrückte Begegnungen gehören dazu. Insgesamt 23 Rätsel müssen gelöst werden. Da ist Teamarbeit gefragt.

Bevor Sie in der Stadt auf Entdeckungsreise gehen, muss das Team online angemeldet werden. Der Foxtrail ist kostenpflichtig (CHF 32.– / Kinder (4 bis 16 Jahre) CHF 17.–). Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Tipp 20: Ein Besuch im Tierpark Bad Zurzach

Ein neugieriger Emu im Zurzibieter Tierpark. Bild: Daniel Weissenbrunner



Auch im Zurzibiet kann man tierische Ostern verbringen. Im Tierpark Bad Zurzach zwitschern die Vögel. Zwar ist dort kein Osterhase zu sehen, aber die verschiedenen Tiere freuen sich auf den Besuch von Jung und Alt. Im «alten Feuerwehrteich» schwimmen Fische inmitten von Enten und Gänsen. Auch an Land können verschiedenste Tiere beobachtet werden. Neben Wellensittichen und Emus zeigen Pfauen ihre Farben. Besondere Freude an den Besuchern haben die Zwergziegen. Denn sie können gefüttert werden. Beim Futterhaus steht ein Automat. Knurrt der Magen, steht eine Feuerstelle bereit. Diese befindet sich direkt beim Zwergziegen-Gehege.

Der Park ist frei zugänglich und ganztägig geöffnet. Auf der Website des Tierparks befinden sich ein Lageplan sowie weitere Informationen.