1981 steigt der FC Aarau in die Nationalliga A / Super League auf

Historie Mit Tombola, Pferdekutsche und Weisswein bis zum Bielersee: So feierte der FC Aarau vor 40 Jahren seine zweite Geburtsstunde Am 13. Juni 1981 steigt der FC Aarau nach 45 Jahren in den Niederungen der Fussball-Schweiz in die Nationalliga A. Wie hat die Stadt damals gefeiert? Und was ist seither passiert? Der Blick zurück auf ereignisreiche 40 Jahre. Sebastian Wendel 13.06.2021, 05.00 Uhr

Ausgelassene Freude bei den mitgereisten FCA-Fans am 13. Juni 1981: In Vevey macht die Mannschaft mit einem 3:1-Sieg den Aufstieg in die Nationalliga A perfekt - der Beginn einer neuen Zeitrechnung im Brügglifeld. zvg

«Nicht nur mit Rufen, Tuten und Glockengeläute feierten die FC-Aarau-Fans, die mit dem SBB-Sonderzug an die Gestade des Genfersees gefahren waren, um dort den grössten Erfolg der Geschichte des Fussballclubs der Kantonshauptstadt mitzuerleben, den Aufstieg; es wurde auch tüchtig getrunken, genauso, wie es sich angesichts der Einmaligkeit (oder wenigstens der Erstmaligkeit) dieses Anlasses geziemte. Der Steward der rollenden Bar, die stets wieder für Nachschub sorgte (auf der Höhe des Bielersees hatte es schon keinen Weisswein mehr), attestierte den Aarauern, dass sie wesentlich mehr Umsatz bringen denn die FC-Zürich-Fans nach dem Cupfinal. Nur, die Zürcher hatten damals nichts zu feiern. [...] Erstaunlicherweise waren es dann nur noch wenige der total 230 mit dem Zug nach Vevey gereisten, die in einem kleinen Saubannerzug die Stadt Aarau vom Bahnhof bis in dien Schachen zum Restaurant Pulverturm durchquerten. Der Kantonshauptstadt wurde lautstark von der Heldentat ihrer Fussballgladiatoren berichtet. Gross die Freude, wenn von einer Gartenwirtschaft ein Eche mit dem "Hopp Aarau" durch die Gassen schallte. Auf der Bahnhofstrasse drückten manche der Chaffeure, angesteckt von der Freude der Genferseepilger, mächtig auf die Hupe: Jubel nach Art der Südamerikaner.» (Aargauer Tagblatt, 15. Juni 1981)

So, wie der Aargauer-Tagblatt-Redaktor Fritz Thut seine Eindrücke beschrieb, muss es am 13. Juni 1981 auf der Heimfahrt von Vevey nach Aarau und Abends in den Gassen der Altstadt hoch zu und her gegangen sein. Kein Wunder: Stunden zuvor gewann der FC Aarau das letzten Spiel der Saison 1980/81 gegen den bereits feststehenden Aufsteiger Vevey-Sports und schaffte die Relegation in die höchste Liga der Schweiz, in die Nationalliga A.

Aufstellung der Aufsteiger-Mannschaft am 13. Juni in Vevey: Vevey Sports - FC Aarau 1:3 2700 Zuschauer. - SR Bösch. - Tore: 7. Müller 0:1. 32. Franz 0:2. ??. ?? 1:2. 47. Franz 1:3. FC Aarau: Richner; Koller; Zahner, Osterwalder, Schmocker; Siegrist (83. Aellig), Zehnder (70. Bühler), Hegi; Franz; Müller, Merlo Trainer: Paul Stehrenberger

Ein historisches Ereignis: 45 Jahre lang mussten der Verein und seine Fans auf die Rückkehr ins Oberhaus warten. Als das Ziel endlich erreicht war, wurde die Aarauer Mannschaft um Rolf Osterwalder, Hans Franz und Ruedi Zahner, trainiert von Paul Stehrenberger, in der Stadt gebührend empfangen. Am Sonntag 14. Juni 1981 gab es einen Empfang im Rathaus, anschliessend einen Umzug durch die Stadt und anschliessend bis in den späten Abend Essen, Trank, Tanz und Tombola im Hotel Kettenbrücke. Das «Aargauer Tagblatt» schrieb:

«Vor dem Unteren Rathaus hatte sich an diesem schönen Sommernachmittag viel Volk angesammelt. Als sich die Spieler mit dem Pokal für den 2. Schlussrang der Nationalliga B auf dem Balkon zeigten, brandete Jubel in der gut 500 Köpfe zählenden Menge auf. Die Stadtmusik sorgte mit ihrem klingenden Spiel für zusätzliche Stimmung, die ihrem Höhepunkt entgegentrieb, als die Spieler mit einem pferdegezogenen Waen durch die dichten Zuschauerspaliere auf der Route Rathausgasse - Kronengasse - Metzgergasse eine Ehrenrunde drehten, immer wieder begeistert beklatscht und gefeiert.» (Aargauer Tagblatt, 15. Juni 1981)

Der Aufstieg in die Nationalliga A vor 40 Jahren ist so etwas wie die zweite Geburtsstunde des 1902 gegründeten FC Aarau. Zieht man heutzutage Vergleiche von Trainern und Mannschaft mit der Vergangenheit, ist die Zeit ab 1981 gemeint. Denn vorher war der FCA eine reine Amateurveranstaltung, blieb das grösstenteils auch noch einige Jahre nach dem Aufstieg (in der Cupsieger-Mannschaft spielten noch etliche Amateure), doch nach und nach zogen professionelle Strukturen ins Brügglifeld. Das «Aargauer Tagblatt» titelte in den Tagen nach dem Aufstieg «Und wie geht es weiter?» und schrieb erst zur nötigen sportlichen Verstärkung der Mannschaft, genauer gesagt zur geplanten Verpflichtung von Libero André Mundwiler:

«Der FCA liebäugelt mit dem Xamax-Libero André Mundwiler. [...] Viel hängt davon ab, ob sich der FCA und Mundwiler über einen Kompromiss einigen können. Denn der Neuenburger besitzt in Neuchâtel eine Eigentumswohnung und möchte diese verständlicherweise nicht aufgeben. Eine Lösung liegt bereit: Mundwiler trainiert in Zukunft pro Woche zweimal mit Xamax und zweimal mit Aarau und bleibt somit mit seiner Familie am Neuenburgersee. FCA-Trainer Stehrenberger dazu: "Lieber einen Kompromiss eingehen, als überhaupt nichts haben." Allerdings muss auch noch Xamax seinen Segen dazu geben.» (Aargauer Tagblatt, 15. Juni 1981)

Die Verpflichtung von Mundwiler klappte nicht. Dafür gelang ein anderer Transfercoup: Charly Herberth wechselte vom TSV 1860 München nach Aarau und wurde dort zur Klublegende, bis heute ist Herberth mit exakt 100 Treffern FCA- Rekordtorschütze.

Mitunter dank Herberths Torriecher hielt sich der FC Aarau 29 Jahre lang in der höchsten Spielklasse, erhielt erst den Übernamen «FC Wunder» (Meistertitel 1993) und danach «die Unabsteigbaren», weil man mehrere Male trotz schier aussichtsloser Ausgangslage den Ligaerhalt schaffte, einmal sogar nur dank der Pleite eines Mitkonkurrenten. Erst 2010 gelang der ewige Drahtseilakt zwischen sportlich hohen Zielen und der stehengebliebenen Infrastruktur im Brügglifeld nicht mehr: Der FC Aarau stieg ab, hievte sich mit einem Kraftakt drei Jahre später nochmals zurück in die Super League, ehe er seit 2015 in der Challenge League eine Achterbahnfahrt der sportlichen Gefühle erlebt. Aktuell sind die Emotionen positiv: In der kommenden Saison peilt man ein Jahr nach dem personellen Totalumbruch den Aufstieg ins Oberhaus an, wo sich der FCA dann auch langfristig etablieren will.

Das Budget der 2003 gegründeten FC Aarau AG, unter deren Schirm der Profibetrieb läuft, betrug im Jahr 2020 knapp 6 Millionen Franken. Knapp zehn Mal mehr als im ersten Jahr in der Nationalliga A nach dem Aufstieg 1981. Ein weiterer Auszug aus dem «Aargauer Tagblatt»:

«Auf rund 780'000 Franken veranschlagt man beim FC Aarau das Budget für die erste NLA-Saison, was ungefähr der Verdoppelung der Ausgaben der letzten Saison entsprechen würde. Nicht miteingerechnet sind die Transfers, die man gedenkt zu tätigen. Dazu sind weitere 300'000 Franken nötig.» (Aargauer Tagblatt, 16. Juni 1981)

Auch die Eintrittspreise wurden erhöht. Nicht nur wegen der sportlichen besseren Kost, die das Publikum fortan geboten bekam. Im gleichen Jahr wie der Aufstieg in die Nationalliga wurde im Stadion Brügglifeld die neue Sitzplatz-Tribüne fertiggestellt, die noch heute steht. Besserer Fussball von moderner Tribüne aus verfolgen - diese Kombination fand Anklang:

«Die Begeisterungswelle, die nach dem erstmaligen Aufstiegs des Stadtklubs in die höchste Spielklasse über die Region schwappt, zeigt beim FCA auch bereits erste positive Auswirkungen: Bereits über 100 Bestellungen von Tribünen-Saisonkarten registrierte man für die kommende Saison. In der Nationalliga A kosten übrigens die Tribünendauerkarten beim FCA 200 Franken (NLB 120) und für den Stehplatz 100 Franken, sofern sie von den Mitgliedern bewilligt werden. [...] Da laut Statuten die Neuansetzung der Mitgliederbeiträge und Eintrittspreise der Zustimmung der Mitglieder bedarf, wird am nächsten Dienstag (23. Juni 1981) um 20.15 Uhr im Restaurant Schütz eine ausserordentliche GV abgehalten. [...] Man hat sich zum Ziel gesetzt, 500 Tribünendauerkarten vor dem Saisonauftakt abzusetzen (letzte Saison waren es 140). Das würde immerhin bereits Einnahmen von 100'000 Franken ergeben. Die neue Tribüne wäre dabei noch lange nicht ausverkauft, sie wird 1270 Zuschauern Platz bieten.» (Aargauer Tagblatt, 16. Juni 1981)

Zum Vergleich: Saisonkarten für die Saison 2020/21 kosteten 670 Franken für einen Sitzplatz bzw. 270 Franken für einen Stehplatz. Seit einigen Jahren setzt der FC Aarau pro Saison rund 2000 Saisonkarten ab.

Auch sonst ist viel gegangen seit 1981: In 1557 Pflichtspielen hat der FC Aarau 2309 Tore erzielt und deren 2305 kassiert. Er wurde Cupsieger (1985), Schweizer Meister (1993) und qualifizierte sich sieben Mal für den Europacup. Es gab acht verschiedene Präsidenten, am längsten «regierte» Alfred Schmid, der im vergangenen September nach 13 Jahren das Zepter an Philipp Bonorand übergab.

Klubstatistiker Daniel Angelini hat stolze 474 verschiedene Spieler gezählt, die in den vergangenen 40 Jahren in einem Pflichtspiel das FCA-Trikot getragen haben. Rekordhalter ist der heutige Sportchef Sandro Burki mit 373 Einsätzen zwischen 2006 und 2017, von der aktuellen Mannschaft ist Olivier Jäckle (seit 2012) der Spieler mit den meisten Einsätzen, nämlich 276. 112 Mal wurde ein Aarauer vom Platz gestellt, unrühmliche Rekordsaison in dieser Statistik ist 2016/17 mit insgesamt 11 Ausschlüssen.

Auch der Trainerverschleiss ist beachtlich: 32 Trainer gaben sich seit 1981 im Brügglifeld die Türklinke in die Hand, elf davon seit dem erstmaligen Abstieg 2010.