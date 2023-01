Fasnacht im Aargau: Hier finden Umzüge statt

Fasnachtsübersicht Bald ist es wieder so weit: In diesen Aargauer Gemeinden finden Fasnachtsumzüge statt Ende Januar geht es mit den ersten Fasnachtsanlässen im Aargau los. Wo und wann Umzüge in Ihrer Region stattfinden. Anes Filan und Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 16.01.2023, 20.00 Uhr

Wurden letztes Jahr wegen der Coronamassnahmen noch viele Fasnachtsveranstaltungen im Kanton Aargau abgesagt, so gibt es dieses Jahr kein Halten mehr. Fasnachtsumzüge, Partys und Traditionsanlässe können wieder stattfinden.

Eine Übersicht zu Fasnachtshighlights aus Ihrer Region finden Sie hier:

Die Fasnachtstradition ist in der Kantonshauptstadt Aarau und den angrenzenden Gemeinden nicht so stark verankert wie in den klassisch katholischen Kantonsteilen im Norden und Osten. Dennoch organisiert das Fasnachtskomitee Speuz aus Erlinsbach am 19. Februar einen Fasnachtsumzug.

Als eine der ersten Aargauer Gemeinden wird Turgi ab dem 4. Februar in ein fasnächtliches Gewand gehüllt. Ab dann findet dort die Fasnacht mit einem Kinderumzug und -ball statt.

Am Fasnachtssamstag in Baden (18. Februar) findet in der Innenstadt unter anderem die Kinderfasnacht mit Kinderumzug statt. Am Sonntag folgt der grosse Badener Fasnachtsumzug.

Am selben Wochenende organisiert in Mellingen der FC Mellingen zusammen mit dem Restaurant Andalusia einen Nachtumzug mit dem Motto «Zurück in die Zukunft». Dieser startet am 18. Februar um 19 Uhr in der Kleinen Kreuzzelg.

In Oberrohrdorf steht die Fasnacht dieses Jahr unter dem Motto «Was für en Zirkus». Am Sonntag, 19. Februar findet der Kinderumzug inklusive Ball statt.

Der Würenlinger Fasnachtsumzug gehört mit seinen etwa 15'000 Besuchern jährlich zu den grössten im Kanton. Er findet ebenfalls am Sonntag, dem 19. Februar, mit über 40 Fasnachtsgruppen statt.

Der Würenlinger Fasnachtsumzug von 2020 im Zeitraffer:

Der traditionelle Kinderumzug in Klingnau findet am 21. Februar statt. Der Umzug wird vom Verein «Städtli-Konfetti» organisiert.

Etwas später als Baden und als das Zurzibiet startet die Region Brugg in die Fasnacht. Dort findet am 25. Februar ab 15 Uhr der Fasnachtsumzug in Windisch statt.

Ebenfalls am 25. findet in Holderbank ein kleiner Fasnachtsumzug für Kinder statt. Dabei gibt es keine Guggenmusik, die Kinder sorgen selbst für die musikalische Untermalung.

Einen Tag später (26. Februar) findet in Brugg nach vier Jahren Pause wieder ein Fasnachtsumzug statt. In der Stadt sollen Guggen von 12 bis 18 Uhr für Stimmung und Unterhaltung sorgen.

Eine Woche nach den Feierlichkeiten in Windisch und Brugg ziehen die Gemeinden Stilli und Riniken nach. In Stilli wird am 4. März von einem Elternverein ein Kinderfasnachtsumzug organisiert. Am 5. März wird der Riniker Fasnachtsumzug durchgeführt – das Motto: «40 Jahre voll im Glanz».

Die Fasnachtshochburg Freiamt startet am 12. Februar in die Umzugssaison. Dann findet der Fasnachtsumzug in Dottikon unter dem Motto «de Sonne entgäge» statt.

Am 16. Februar findet der Kinderumzug in Wohlenstatt. Zwei Tage später ist auch in Zufikon ein Kinderumzug geplant. Dieser zieht vom Gemeindehaus zur katholischen Kirche, wo der traditionelle Familien- und Fasnachtsgottesdienst stattfindet.

Ebenfalls am Schmutzigen Donnerstag (16. Februar) geht in Boswil wieder einmal der beliebte Nachtumzug über die Bühne. Der Umzug startet um 19 Uhr und führt von der Vorstadt über die Zentralstrasse zum Schulhaus.

Am 18. Februar feiert das «Variété Sarmi» aus Sarmenstorf seinen 66. Geburtstag. Weil es vor einem Jahr das 65-jährige Bestehen nicht feiern konnte, wird das nun mit einem grossen Nachtumzug durchs Dorf ab 18.30 Uhr und einer anschliessender Ball-Party nachgeholt.

In Berikon findet ebenfalls am 18. Februar ein Kinderfasnachtsumzug mit einem anschliessenden Fasnachtsball im Berikerhus statt.

In Muri startet am 18. Februar um 19.19 Uhr der «Pischema-Nachthömmli-Umzug» beim Gröfli-Areal. Der Umzug ist einer von vielen Fasnachtsfeierlichkeiten in der Freiämter Klosterstadt.

Am Sonntag, dem 19. Februar, ruft die «Schpitelturm Clique Bremgarten» zum Fasnachtsumzug im Reussstädchen.

Auch im Fricktal gehört die Fasnacht fest zum Leben dazu. Allein in Rheinfelden finden vier Umzüge statt:

16. Februar: Umzug mit Frau Fasnacht

18. Februar: Kinderumzug um 14.11 Uhr, Fackelumzug ab 23.11 Uhr

19. Februar: Grenzüberschreitender Umzug

Auch in Laufenburg findet am 19. Februar ein grenzüberschreitender Fasnachtsumzug statt. Am 20. Februar folgt der Kinderumzug.

Auch in Möhlin finden gleich mehrere Fasnachtsumzüge statt:

16. Februar: Kinderumzug

19. Februar: Fasnachtssonntag mit Umzug

21. Februar: Fasnachtsdienstag mit Umzug

Auch in Kaisten ist das Programm reichhaltig: Am 19. Februar ab 13.13 Uhr findet dort unter anderem auch ein Fasnachtsumzug statt.

Der Elternverein Lenzburg organisiert am 18. Februar einen Kinderumzug. Es soll ein «bunter Umzug für Gross und Klein mit musikalischer Begleitung der Schlossgeischt Schränzer durch die Lenzburger Innenstadt» werden.

Am 25. Februar ziehen die «Sträggelebrätscher» durch die Strassen von Strengelbach.

Der Zofinger Fasnachtsrat (Zofara) lädt am 26. Februar um 14.14 Uhr zum Umzug in der Altstadt ein. 25 Gruppen sollen nach der langen Coronaabstinenz beim Umzug mitwirken. Noch gibt es freie Plätze.

«Absolut närrisch seit 1956»: So präsentiert sich die Häfe-Zunft Brönznau, die ebenfalls am 26. Februar einen Fasnachtsumzug in Brittnau organisiert.

* Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Haben wir einen Umzug – vielleicht sogar in Ihrer Gemeinde – vergessen? Schreiben Sie uns auf online@chmedia.ch

