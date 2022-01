Unterwegs mit Sicherheitsdienst an Näbelgeischter-Nacht Jonen

Reportage Unterwegs mit dem Sicherheitsdienst an der Fasnacht im Aargau: «Manchmal braucht es nicht einmal Worte» An den Fasnachtspartys sind immer Sicherheitsdienste im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass keine Schlägereien eskalieren und verweisen jene des Geländes, die sich nicht an Regeln halten. Ein Abend an der Seite eines Sicherheitsteams an der Näbelgeischter-Nacht in Jonen. Andrea Marti Jetzt kommentieren 30.01.2022, 16.35 Uhr

Eine Patrouille der Sicherheitsfirma Pampasus kontrolliert das Gelände der Fasnachtsparty in Jonen. Roland Schmid

Es ist laut. Sehr laut. Guggenmusik mischt sich mit dem Johlen der Fasnächtler, Trompete mit Posaune. Der Übergang zwischen der Bühne für die Guggen und dem Festgelände ist fliessend, die vordersten Reihen der Guggen sind in der Menge kaum auszumachen. Auf der Bühne wird getrötet, vor der Bühne getanzt, an der Bar getrunken. Mittendrin im Gewusel: Marco Savoldi, 35-jährig, gross gewachsen, breite Schultern, kurze Haare. An seinem Gürtel: Schlagstock, Pfefferspray, Sackmesser und Taschenlampe. Savoldis Spitzname? Capo. Chef.

Marco Savoldis Ausrüstung ist echt, seine Uniform ist kein Fasnachtskostüm. Savoldi ist der Mann, der im Chaos die Übersicht behält, der dafür sorgt, dass keine Tänzer die Bühne der Guggen stürmen, dass aus dem Gejohle kein Gerangel wird, dass jene, die zu lange an der Bar getrunken haben, gut nach Hause kommen.

Sicherheitschef Marco Savoldi spricht im Videointerview über die Herausforderungen und was er vom Abend erwartet. Andrea Marti

Seit vielen Jahren an der Fasnacht

Diese Aufgaben erledigt Savoldi zusammen mit acht weiteren Sicherheitsleuten, einem Teil der 55 Angestellten seiner Sicherheitsfirma Pampasus aus Mägenwil. Pampasus betreut viele Fasnachtsanlässe, teilweise seit vielen Jahren.

Deshalb gleitet Marco Savoldi, der Capo, mühelos durch die Menge, wenn er das Tanzareal überquert. Niemand pöbelt ihn an, keiner wird wegen seiner Anwesenheit wütend. Stattdessen wird Savoldi von allen Seiten begrüsst, Fasnächtler klopfen ihm auf die Schulter, umarmen ihn. «Eeeyy, Pampasus ist da!» ruft einer freudig. Savoldi macht mit, reisst Witze, lacht.

Man kennt sich an der Fasnacht: Sicherheitschef Marco Savoldi mit einem Fasnächtler, bei dessen Anlass auch Pampasus die Sicherheit übernimmt. Roland Schmid

Vieles liegt für den Capo eng zusammen an diesem Abend, vermischt sich wie die Guggen und die Tänzer: Ein Schwatz unter Freunden ist gleichzeitig Kundengespräch, der Umgang mit denen, die in die Schranken gewiesen werden müssen, gleichzeitig Bewerbung für den nächsten Anlass - schliesslich sind einige dabei, die Pampasus für ihre eigene Fasnachtsparty engagieren.

Die Grenzen müssen klar sein

Bei alledem ist Marco Savoldi wichtig, dass die Grenzen immer klar sind: Er lacht mit den Fasnächtlern, trinkt aber nicht mit ihnen. Kommt ein Funkspruch eines Kollegen, ist das Gespräch mit den Fasnächtlern sofort beendet. Macht ein Besucher Probleme, redet er zuerst mit ihm, freundlich, aber bestimmt. Nützt das nichts, kann der Capo aber auch anders.

Um die Grenze zwischen Reden und Durchgreifen zu spüren, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Dass ein Sicherheitsteam davon viel braucht, das bestätigen alle, die an diesem Abend für Pampasus im Einsatz sind. Ein Beispiel dafür ist eine Szene, wo ein Fasnächtler am Pommes-Stand Radau macht. Gleich vier Leute von Pampasus sind im Einsatz. Geredet wurde da schon, das hat aber nichts gebracht. Deswegen hat Savoldi den Fasnächtler kurzerhand vom Festgelände weggetragen. Das sind die Grenzen, die dem Sicherheitschef wichtig sind.

So geht der Sicherheitschef mit einem Betrunkenen um

Abseits vom Festgelände wird die Situation delikat. Immer wieder wird der Fasnächtler laut, zieht trotz Minusgraden seinen Pullover aus, versucht, einfach wegzulaufen, trinkt Vodka aus einem Becher, den jemand auf einem Mäuerchen abgestellt hat - obwohl er definitiv schon genug hatte.

Während der ganzen Szene sind die Rollen im Sicherheitsteam klar aufgeteilt: Eine Patrouille, zwei breit gebaute Männer mit ernsten Gesichtsausdrücken, stehen wachsam bei Savoldi und dem Fasnächtler. Savoldi versucht währenddessen, den Fasnächtler zu beruhigen: Er spricht leise mit ihm, sagt immer wieder seinen Vornamen.

Fasnächtler wird nach Hause gefahren, seine Freundin betreut

Der breitschultrige Capo ruft die Freundin des Betrunkenen an, überredet ihn, den Pulli wieder anzuziehen und holt einen seiner Freunde, der den Fasnächtler heim fahren konnte. Gleichzeitig kümmert sich die einzige Frau im Sicherheitsteam um die Freundin des Fasnächtlers, die sich immer weiter hinter eine Baubaracke zurückgezogen hat.

Immer wieder besteht die Gefahr, dass der betrunkene Fasnächtler ausrastet oder dass seine Freundin einen Nervenzusammenbruch hat. Aber das Team Pampasus behält die Lage im Griff. Schliesslich steigt der Fasnächtler ins Auto eines Freundes, während seine Freundin weiterhin vom Sicherheitsdienst betreut wird. Sie beruhigt sich schliesslich und mischt sich wieder unter die tanzende Menge. «Solche Situationen sind sehr anspruchsvoll», sagt Marco Savoldi nach dem Einsatz.

Waffen nur im Notfall

Kommt es hart auf hart, so sind die Sicherheitsleute auch dafür ausgebildet und ausgerüstet. Sie kennen alle Kniffe, die nötig sind, um eine Schlägerei zu beenden. Für den Notfall sind sie mit Pfefferspray und Schlagstock ausgerüstet, die sie benutzen dürfen, um sich selbst zu verteidigen. Wenn nötig, können sie eine Person in Handschellen festhalten, bis die Polizei kommt, die dann die Verhaftung übernimmt - Leute festnehmen dürfen die Sicherheitsdienste nicht selbst.

Feucht-fröhlich wird an der Fasnacht in Jonen gefeiert. Roland Schmid

An diesem Abend in Jonen kommt es nicht zu einer solchen Situation. Für den Sicherheitsdienst ist es ein normaler Abend, von der Aggressivität, die nach den ersten Coronawellen stärker war als früher, merkt man nicht mehr viel. «Wenn, dann sind die Leute im Moment eher ein bisschen zurückhaltender», erzählt einer aus dem Team.

Die meisten Sicherheitsleute haben noch einen anderen Job

Die Sicherheitsleute von Pampasus haben viel Erfahrung, das merkt man den ganzen Abend lang. Immer sind sie aufmerksam, wissen genau, wo ihre Kollegen sind, was sie gerade machen. Allen ist klar, was ihre Aufgabe ist. Gleichzeitig ist die Stimmung im Team kameradschaftlich, alle reissen Witze, man kennt sich gut.

Die meisten, die bei Pampasus arbeiten, tun das in einem Teilzeitpensum. Viele haben auch noch einen Job nebenbei. Einer ist beispielsweise Polymechaniker, an den Wochenenden ist er für Pampasus im Einsatz. «Viele meiner Mitarbeitenden schätzen den Austausch mit den Menschen, den sie in ihren anderen Berufen nicht so haben», sagt Marco Savoldi.

Regelmässig fragt Teamleiter Savoldi danach, ob alle genug gegessen haben, wann die letzte Pause war und ob allen warm sei. Dass alle fit sind und sich wohlfühlen, ist auch wichtig für einen guten Einsatz.

Frauenquote in der Sicherheitsfirma

Marco Savoldi hat Angestellte in jedem Alter, sogar eine Frauenquote gibt es im Unternehmen. Festgelegt ist sie bei 40 Prozent, tatsächlich ist der Anteil Frauen im Team sogar leicht höher. «Bei uns werden alle gleich behandelt, alle gleich ausgerüstet», so der Chef.

Die einzige Ausnahme: Die Frauen bekommen Jacken mit einem pinkfarbenen Kragen. Begründung dafür: «Wir wollen unseren Frauen etwas zurückgeben. Und Frauen mögen doch Pink», sagt Savoldi, während seine Mitarbeiterin ein leicht gequältes Gesicht in seine Richtung macht.

Nach dem Auftritt der letzten Gugge ist die Party noch lange nicht zu Ende. Roland Schmid

Ausserdem diene der Kragen dazu, dass jederzeit sichtbar sei, wo während dem Einsatz die Frauen stehen. Im Einsatz arbeitet die einzige Mitarbeiterin im Team an diesem Abend genau wie alle anderen: Sie behält das Gelände im Blick, während die letzte Gugge auftritt, beantwortet Fragen von Fasnächtlern.

Sie steht mit ernstem Gesicht Wache, während Savoldi einem Fasnächtler einen ermahnenden Blick zuwirft, der immer noch sehr wild tanzt, obwohl er schon sehr viel getrunken hat und deswegen fast die Balance verliert. «Da sieht man, was Blicke ausrichten können. Manchmal braucht es eben nicht einmal Worte», sagt der Capo.

