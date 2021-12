Fasnacht Booster statt Probe? – Wie die Aargauer Guggen mit dem 2G+-Dilemma umgehen Ob diese Saison eine Fasnacht stattfinden kann, ist noch sehr fraglich. Viele Vereine wollen aber die Flinte noch nicht ins Korn werfen und planen, so gut es eben möglich ist. Dabei kommen auch originelle Ideen auf. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Ein so dichtes Gedränge wie am Schüürball 2019 wird es wohl auch im 2022 nicht geben. Dominic Kobelt

Es ist alles etwas anders in dieser Fasnachtssaison. Die Sumpfer Stilzli Kelleramt etwa mussten ihre Mitglieder schon früh fragen, wer geimpft ist und wer es noch plant – denn mit 50 Mitgliedern durfte nicht mehr ohne Zertifikat geprobt werden. Vier Personen entschieden sich, ein Pausenjahr einzulegen, alle anderen sind in der Zwischenzeit geimpft.

Doch nun gelten neue Regeln. Mit 2G+ darf nur noch geprobt werden, wenn sich vorher alle haben testen lassen. An der Fasnacht selbst, wenn in der strengsten Zeit fünf Tage in Folge Auftritte anstehen, wäre an allen Tagen ein neuer Test notwendig – ein kaum bewältigbarer Aufwand.

Die Testpflicht entfällt für alle, bei denen die letzte Impfung weniger als vier Monate zurückliegt. Hätten also alle Mitglieder eine Booster-Impfung erhalten, wäre die lästige Testpflicht vom Tapet. Und so kam im Vorstand die Idee auf, dass der Verein dieses Vorhaben gemeinsam angehen könnte. «Wir haben abgeklärt, ob wir uns gemeinsam boostern lassen könnten – etwa statt einer Probe. Wir haben sogar eine Apotheke gefunden, die das gemacht hätte, leider haben sich dann aber zu wenige Mitglieder angemeldet», erklärt Präsident Christian Koller.

Deshalb werde sich nun jedes Mitglied, dass das möchte, privat um einen Impftermin kümmern. Das sind immerhin noch 35 Mitglieder, zehn möchten sich vorläufig testen lassen, nur ein Mitglied möchte unter den neuen Bedingungen nicht mehr mitmachen.

Die Guggenprobe wird in den Wald verlegt

Nicht alle Guggenmusiken sind gleichermassen betroffen. Das zeigte sich am Treffen der Tourenchefs mehrerer Aargauer und Zürcher Vereine, die am letzten Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten haben. Insbesondere kleine Vereine sind nicht mehr spielfähig, wenn sich auch nur eine Handvoll Mitglieder nicht impfen lässt. Marina Dobler von den Säuligugger Affoltern beschreibt die Situation so: «Für mich ist der Verein wie eine Familie, und jetzt fehlt halt ein Teil.»

Bereit für die Fasnacht sind die Gyresümpfer aus Widen, wie Tourenchefin Jessica Hausherr berichtet: «Bei uns sind alle geimpft.» Ebenfalls spielfähig ist die Guggenmusik Opus aus Sarmenstorf, allerdings habe man diese Saison bislang mit etwa 30 Leuten proben müssen, normalerweise sind es 47, wie Kevin Hegglin erklärt.

Nachdem manche Vereine die Saison schon früh aufgaben, hatten sich andere mit den 3G-Regeln gut arrangiert. Vereine mit weniger als 30 Musikantinnen und Musikanten durften ohnehin wie gewohnt proben, andere, etwa die Stiefeliryter Muri, hatten ihre Proben zeitweise in zwei getrennten Gruppen abgehalten. Mit der Verschärfung zu 2G+ haben die meisten ihre Proben vorläufig abgesagt. Die Sumpfer Stilzli haben eine andere Lösung gefunden, sie proben heute Montag im Wald, unter einem Dach, aber im Freien.

Reto Spano, Präsident der Stiefeliryter Muri Zvg

Nebst den Proben bereiten die Anlässe den Vereinen Kopfzerbrechen. So meint etwa Reto Spano, Präsident der Stiefeliryter:

«Für einen 2G+-Anlass braucht es zwingend ein Testcenter vor dem Ball.»

Ob sich genug Besucher an so einer Veranstaltung einfinden würden, darüber sind die Meinungen geteilt. «Testen, nur für die Fasnacht, das machen die nicht», sagen die einen, «nach so langer Zeit sind doch bestimmt viele giggerig auf einen Ball», meinen die anderen.

Alle blicken gespannt nach Reinach

Roger Stauber von der Bänkli-Clique Oberrohrdorf blickt diesbezüglich gespannt auf den 8. Januar, wenn in Reinach das Fasnacht Festival, kurz Fastival, stattfindet: «Dort gilt 2G+, aber es gibt eine Teststation vor Ort.» Dies sei offenbar möglich, weil ein mit der Gugge befreundeter Arzt die Leitung des Testcenters übernimmt.

Aber was passiert, wenn die Veranstaltungen in den Hallen ganz ausfallen? Eine originelle Idee bringt Natalie Vogel, Tourenmanagerin der Hächle-Gugge aus Hägglingen: «Wir klären momentan ab, ob es möglich wäre, im Dorf eine offene Bühne zu installieren. Wie früher bei der Dorffasnacht könnten dann Guggen einfach spontan vorbeikommen und spielen.»

Den Schüürball, den Anlass der Sumpfer Stilzli, plant der Verein in verschiedenen Varianten. Mit und ohne Zelt, mit mehr Innen- oder Aussenbereichen. Bereits am 29. Januar soll die Näbelgeischternacht der Guggenmusik Jonen über die Bühne gehen. Allerdings wird auch diese nicht wie gewohnt stattfinden, wie Tourenchefin Lena Humbel erklärt: «Wir planen den Anlass sehr viel kleiner, von 14 bis 22 Uhr und im Freien. Und wir können lediglich drei Guggenmusiken einladen.» Ob der Anlass dann tatsächlich stattfinden kann, wird sich am 24. Januar entscheiden, bis dahin gelten die aktuellen Bestimmungen. Ob es dann zu Lockerungen oder Verschärfungen kommt, lässt sich noch nicht abschätzen, aber dieser Tag ist wohl bei vielen Guggenmusikern rot im Kalender markiert.

