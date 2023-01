"Rassistischer Anschlag": Farbattacke auf Moschee in Buchs

Farbattacke Rote Farbe und antitürkische Parolen an der Moschee in Buchs: Verband Aargauer Muslime spricht von rassistischem Anschlag Auf die Moschee des Türkisch-Islamischen Vereins in Buchs ist in der Nacht auf Silvester ein Farbanschlag verübt worden. Nach einer Anzeige ermittelt die Polizei. Der Verband Aargauer Muslime verurteilt die Tat in einer Stellungnahme als rassistischen Anschlag. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

In der Nacht auf den 31. Dezember wurde ein Farbanschlag auf die Moschee in Buchs verübt. Leserreporterin

Es war wohl ein ganzer Eimer voll roter Farbe, mit der eine unbekannte Täterschaft in der Nacht auf den 31. Dezember den Eingangsbereich der Moschee an der Brummelstrasse in Buchs beschmierte. Wie die Bilder einer Leserreporterin von «Argovia Today» zeigen, wurden die Türe und ein grosses Fenster daneben massiv verschmiert, das Bild erweckt den Eindruck, als ob es sich um Blutspritzer handeln würde.

Zudem wurden auch politische Parolen an die Fassade der Moschee gesprayt, so stand dort: «Smash the turkish fascism», also «zerschmettert den türkischen Faschismus». Daneben war «#Paris» zu lesen, was die Vermutung nahelegt, dass der Farbanschlag einen Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen in einem kurdischen Gemeindezentrum in der französischen Hauptstadt am 23. Dezember haben könnte. Dort hatte am Tag vor Heiligabend ein 69-jähriger ehemaliger Lokomotivführer aus rassistischen Motiven drei Kurden umgebracht.

Muslimverband vermutet Racheakt für Anschlag auf Kurden in Paris

«Die Schmierereien deuten darauf hin, dass es sich um einen Racheakt für die Anschläge auf kurdische Einrichtungen in Paris letzte Woche handelt», schreibt der Verband Aargauer Muslime in einer Stellungnahme. Um dies zu verstehen, muss man wissen: Kurden werden in der Türkei verfolgt, die kurdische Partei PKK ist verboten und als Terrororganisation eingestuft.

«Der türkische Faschismus muss zerschmettert werden» und «#Paris» wurde auf die Fassade der Moschee gesprayt. Leserreporterin

Die türkische Armee beschiesst auch immer wieder kurdische Gebiete im Norden von Syrien, dagegen gab es auch im Aargau schon Demonstrationen. Die antitürkische Sprayerei an der Moschee könnte darauf hindeuten, dass kurdische Aktivisten dahinterstehen. Allerdings war der Attentäter von Paris kein Türke, sondern Franzose, insofern ist die Argumentation des Muslimverbands nicht restlos schlüssig.

«Behörden sollen Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen»

In der Mitteilung des Muslimverbands heisst es zum Attentat auf die drei Kurden in Paris: «Weder unsere Moschee in Buchs noch sonst irgendein Mitglied von uns hat etwas damit zu tun.» Der Verband verurteile alle Anschläge und terroristischen Akte und setze weiterhin auf ein friedliches Zusammenleben aller Mitbürgerinnen und Mitbürger.

In der Mitteilung heisst es aber auch: «Wir als Verband Aargauer Muslime verurteilen diesen rassistischen Anschlag aufs Schärfste und rufen die Behörden dazu auf, alles zu unternehmen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.» Bei der Farbattacke auf die Mimar-Sinan-Moschee in Buchs sei erheblicher Sachschaden entstanden. Und der Verband schreibt: «Es wurde Strafanzeige erstattet, die Polizei ermittelt.»

Die Schmierereien erwecken den Eindruck, als ob es sich um Blutspritzer handeln würde. Leserreporterin

Polizei sucht Täterschaft, Moscheebetreiber äussern sich nicht

Eines der Bilder der Leserreporterin von «Argovia Today» zeigt denn auch einen Polizisten im Einsatz bei der Moschee. Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, sagt auf Anfrage der AZ: «Festgestellt und der Polizei gemeldet wurde die Tat am Morgen des 31. Dezember.» Wie die Bilder zeigten, habe eine unbekannte Täterschaft die Fassade und den Eingangsbereich mit Farbe verschmiert und Schriftzüge angebracht. Graser sagt weiter, die Täterschaft müsse irgendwann in der Nacht auf Silvester am Werk gewesen sein.

Wer hinter der Farbattacke steht, ist laut dem Polizeisprecher derzeit noch unklar. Der Präsident des Türkisch-Islamischen Vereins, der die Moschee betreibt, stellte einen Strafantrag wegen Sachbeschädigung. Ob es bereits eine heisse Spur gibt, sagt Graser nicht, er teilt lediglich mit, die Ermittlungen seien im Gange. Auch zu den Motiven oder Hintergründen der Tat konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von den Schmierereien an der Moschee ist inzwischen nichts mehr zu sehen, schon am späteren Silvester-Nachmittag war die Farbe durch Spezialisten wieder entfernt worden, wie «Argovia Today» berichtet. Der Türkisch-Islamische Verein, der die Moschee betreibt, möchte sich derzeit nicht weiter äussern. Man habe in Rücksprache mit der Polizei im Vorstand vereinbart, aktuell die polizeilichen Untersuchungen abzuwarten, bevor eine Stellungnahme an Medien abgegeben werde.

