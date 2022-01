Contact Tracing überlastet - Infizierte werden mehr kontaktiert

Fallzahlenrekord Aargauer Contact Tracing kontaktiert Infizierte nicht mehr – 8 Antworten auf die wichtigsten Fragen Zuletzt sind im Aargau jeden Tag mehr als 1000 neue Coronafälle gemeldet worden. Das Contact Tracing funktioniert nicht mehr. Der Kanton weiss nicht, wie viele Infizierte aktuell in Isolation sind. Die Betroffenen müssen ihre Daten und Kontaktpersonen selbst erfassen – die Verfügungen werden danach automatisch erstellt. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 07.01.2022, 17.02 Uhr

Infizierte abtelefonieren war einmal: Wegen der hohen Fallzahlen reichen dafür die Ressourcen des Contact Tracing nicht mehr. Chris Iseli

Es passiert nicht zum ersten Mal: Zuerst steigen die Fallzahlen, kurz darauf kommt es zur Überlastung beim Contact Tracing (Conti), die mit Abstrichen bei der Nachverfolgung einhergehen. Eigentlich ist es die Aufgabe des Conti, infizierte Personen und deren Kontaktpersonen zu kontaktieren und über die Isolation beziehungsweise Quarantäne zu informieren.

Bei täglich mehr als 1000 Neuansteckungen im Aargau ist das nicht mehr möglich. «Das Conti nimmt nicht mehr direkt mit den betroffenen Personen Kontakt auf», teilt Maria Gares, Sprecherin des Gesundheitsdepartements, auf Anfrage mit.

Sobald das positive Testresultat des Labors beim Contact Tracing eingegangen ist, erhalten die Betroffenen per SMS oder E-Mail einen Link. Über diesen Link können sie ihre eigenen Daten und jene der engen Kontaktpersonen erfassen. Aufgrund dieser Angaben werden danach Isolations- beziehungsweise Quarantäneverfügungen verschickt.

Infizierte können bei der Selbstregistrierung über den Link im SMS oder E-Mail angeben, dass sie einen Covid Code benötigen. «Danach bekommen sie diesen per E-Mail», so Gares.

Enge Kontaktpersonen von Infizierten, die nicht geimpft sind oder deren letzte Impfung oder Covid-Erkrankung mehr als ein Jahr her ist, müssen in Quarantäne. Enger Kontakt heisst, dass eine Person sich während mehr als 15 Minuten ohne angemessenen Schutz in unmittelbarer Nähe zu einer infizierten Person aufgehalten hat.

Wie viele Personen sich in Isolation oder Quarantäne befinden, weiss der Kanton nicht. Bei täglich mehr als 1000 neuen Fällen dürften es mehrere tausend sein. Schweizweit waren diese Woche erstmals mehr als 100'000 Menschen in Isolation oder Quarantäne. In der Aargauer Statistik wurde bei den Infizierten letztmals am 3. Dezember die Gesamtzahl aktuell betreuter Personen ausgewiesen. Damals waren 1501 Personen isoliert. Bei den Kontaktpersonen zeigt sich das gleiche Bild – ausser dass dort zwischen dem 20. und 24. Dezember die Gesamtzahl betreuter Personen ausgewiesen wird.

Beim Versand der Verfügungen komme es zu Wartezeiten, teilt das Gesundheitsdepartement auf Anfrage mit. Wie lange jemand warten müsse, hänge von den «konkreten Umständen» ab und davon, welche Qualität die von den betroffenen Personen gemachten Angaben haben. «Wir rufen deshalb Betroffene auf, bei der Eintragung der Daten sorgfältig und vollständig vorzugehen», so Gares. Damit würden sie vor allem sich selbst helfen, weil sie so rasch die schriftliche Verfügung erhalten. «Je vollständiger und besser die Daten, desto schneller kann der Fall abgeschlossen werden», sagt die Sprecherin. Einen unverhältnismässigen Rückstand gebe es nur dann, wenn die Daten «unstimmig oder unvollständig» seien.

«Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht in Isolation zu begeben hat», stellt Gares klar. Wer ein positives Testresultat hat, muss in Isolation – so sieht es die Bundesverordnung vor. Wer das Formular nicht oder nicht korrekt ausfülle, laufe Gefahr, keine Verfügung zu erhalten, so Gares. «Wenn es die Ressourcen erlauben, dann versucht das Contact Tracing in solchen Fällen eine telefonische Kontaktaufnahme.»

Das Gesundheitsdepartement antwortet ausweichend und weist darauf hin, dass das Contact Tracing im Epidemiengesetz vorgesehen sei. «Der Kanton Aargau nimmt laufend eine Neubeurteilung der Situation vor und macht Anpassungen, falls dies notwendig ist», sagt Gares.

Der Personalbestand innerhalb des Covid-19-Programms sei aufgestockt worden, so Gares. Ausserdem sei die Automatisierung erhöht worden.

